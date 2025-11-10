नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि

टोयोटा ने अगले साल शुरू होने वाली बिक्री से पहले वैश्विक बाज़ारों में नई नौवीं पीढ़ी की हायलक्स पिक-अप कार को पेश किया है. नई हायलक्स अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आई है, जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक वैरिएंट का प्रावधान और 2028 में आने वाले फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वैरिएंट की पुष्टि शामिल है. टोयोटा ने यह भी पुष्टि की है कि हायलक्स को पेट्रोल-डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ भी बेचा जाता रहेगा, जिसमें डीजल माइल्ड हाइब्रिड विकल्प भी शामिल है.

नई हायलक्स अपने साथ एक बिल्कुल नया डिज़ाइन लेकर आई है जिसमें लेयर्ड फ्रंट फेसिया और अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक सतह है. पतले मुख्य हेडलैम्प्स फेसिया के ऊपर लगे हैं और एक काले ट्रिम इंसर्ट से जुड़े हैं. इनमें टोयोटा का लोगो है, ग्रिल नीचे की ओर है और दोनों तरफ ट्राएंगलर वेंट हैं. पेट्रोल-डीज़ल मॉडल (ऊपर की तस्वीर) में चीज़-ग्रेटर-शैली का आयताकार ग्रिल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (नीचे की तस्वीर) में बंद है. बम्पर डिज़ाइन काफी आकर्षक है, जिसमें क्लैडिंग की एक विस्तृत सीरीज़, एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट, एक स्किड प्लेट एलिमेंट और निचले किनारे पर फॉग लैंप हैं.

साइड की बात करें तो, नई हायलक्स में आगे और पीछे चौकोर व्हील आर्च हैं, जबकि पीछे की तरफ एलईडी लाइट गाइड के साथ वर्टिकल टेल लैंप और टेलगेट पर टोयोटा एम्बॉस्ड डिज़ाइन है. टोयोटा का कहना है कि नई हिलक्स पूरी तरह से डबल कैब डिज़ाइन में उपलब्ध होगी.

कैबिन का डिज़ाइन अन्य आधुनिक टोयोटा एसयूवी से प्रेरित लगता है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच तक का एक फ्रीस्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन है. सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स नीचे की ओर हैं और एक पतली एलईडी डिस्प्ले और एयर-कंडीशनिंग फंक्शन के लिए कई फिजिकल बटनों से सुसज्जित हैं. ड्राइव मोड और ऑफ-रोड कंट्रोल के लिए फिजिकल कंट्रोल सेंटर स्टैक के निचले हिस्से में हैं. टोयोटा ने नई हायलक्स के लिए कई सुरक्षा तकनीकों की भी पुष्टि की है, जिनमें ADAS फीचर्स जैसे लो स्पीड एक्सेलेरेशन सप्रेशन, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और इमरजेंसी ड्राइविंग स्टॉप सिस्टम शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, नई हायलक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) सबसे बड़ी खबर है. इस पिक-अप का पहला इलेक्ट्रिक वर्ज़न 59.2 kWh की बैटरी से लैस होगा जो हर एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होगी. टोयोटा का दावा है कि आगे और पीछे वाली इलेक्ट्रिक मोटर क्रमशः 205 एनएम और 269 एनएम का टॉर्क बनाती हैं, हालाँकि अंतिम पावर आँकड़ों का इंतज़ार है. टोयोटा का कहना है कि हायलक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह चार्ज होने पर 240 किमी तक की रेंज देगी और 715 किलोग्राम तक का पेलोड और 1,600 किलोग्राम तक का टो लोड ले जाने में सक्षम होगी.

यह भी पढ़ें: रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित

पेट्रोल-डीज़ल इंजन की बात करें तो, हायलक्स को परखे हुए 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीज़ल इंजन के साथ पेश किया जाएगा - डीज़ल इंजन मानक और 48V माइल्ड-हाइब्रिड (भारत में फॉर्च्यूनर जैसा) रूप में उपलब्ध होगा. टोयोटा का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाला मॉडल 1 टन तक का भार ढोने में सक्षम होगा और 3,500 किलोग्राम तक का भार खींचने में भी सक्षम होगा.

इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, हायलक्स में एक और बड़ा बदलाव पावर स्टीयरिंग है. कंपनी का कहना है कि बाज़ार के हिसाब से, हायलक्स को या तो इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पावर स्टीयरिंग (हायलक्स में पहली बार) या हाइड्रोलिक यूनिट के साथ पेश किया जाएगा.

टोयोटा ने कहा है कि नई हायलक्स का निर्माण वर्ष के अंत में BEV के साथ शुरू होगा, जबकि पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की बिक्री 2026 के मध्य तक शुरू होगी.