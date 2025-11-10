पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि

नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पेट्रोल, डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है
  • डीज़ल-पेट्रोल मॉडल 1 टन तक भार ढोने में सक्षम
  • ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल 2028 में उपलब्ध है

टोयोटा ने अगले साल शुरू होने वाली बिक्री से पहले वैश्विक बाज़ारों में नई नौवीं पीढ़ी की हायलक्स पिक-अप कार को पेश किया है. नई हायलक्स अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आई है, जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक वैरिएंट का प्रावधान और 2028 में आने वाले फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वैरिएंट की पुष्टि शामिल है. टोयोटा ने यह भी पुष्टि की है कि हायलक्स को पेट्रोल-डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ भी बेचा जाता रहेगा, जिसमें डीजल माइल्ड हाइब्रिड विकल्प भी शामिल है.

New Toyota Hilux

नई हायलक्स अपने साथ एक बिल्कुल नया डिज़ाइन लेकर आई है जिसमें लेयर्ड फ्रंट फेसिया और अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक सतह है. पतले मुख्य हेडलैम्प्स फेसिया के ऊपर लगे हैं और एक काले ट्रिम इंसर्ट से जुड़े हैं. इनमें टोयोटा का लोगो है, ग्रिल नीचे की ओर है और दोनों तरफ ट्राएंगलर वेंट हैं. पेट्रोल-डीज़ल मॉडल (ऊपर की तस्वीर) में चीज़-ग्रेटर-शैली का आयताकार ग्रिल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (नीचे की तस्वीर) में बंद है. बम्पर डिज़ाइन काफी आकर्षक है, जिसमें क्लैडिंग की एक विस्तृत सीरीज़, एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट, एक स्किड प्लेट एलिमेंट और निचले किनारे पर फॉग लैंप हैं.

New Toyota Hilux 1

साइड की बात करें तो, नई हायलक्स में आगे और पीछे चौकोर व्हील आर्च हैं, जबकि पीछे की तरफ एलईडी लाइट गाइड के साथ वर्टिकल टेल लैंप और टेलगेट पर टोयोटा एम्बॉस्ड डिज़ाइन है. टोयोटा का कहना है कि नई हिलक्स पूरी तरह से डबल कैब डिज़ाइन में उपलब्ध होगी.

New Toyota Hilux 4

कैबिन का डिज़ाइन अन्य आधुनिक टोयोटा एसयूवी से प्रेरित लगता है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच तक का एक फ्रीस्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन है. सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स नीचे की ओर हैं और एक पतली एलईडी डिस्प्ले और एयर-कंडीशनिंग फंक्शन के लिए कई फिजिकल बटनों से सुसज्जित हैं. ड्राइव मोड और ऑफ-रोड कंट्रोल के लिए फिजिकल कंट्रोल सेंटर स्टैक के निचले हिस्से में हैं. टोयोटा ने नई हायलक्स के लिए कई सुरक्षा तकनीकों की भी पुष्टि की है, जिनमें ADAS फीचर्स जैसे लो स्पीड एक्सेलेरेशन सप्रेशन, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और इमरजेंसी ड्राइविंग स्टॉप सिस्टम शामिल हैं.

New Toyota Hilux 5

पावरट्रेन की बात करें तो, नई हायलक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) सबसे बड़ी खबर है. इस पिक-अप का पहला इलेक्ट्रिक वर्ज़न 59.2 kWh की बैटरी से लैस होगा जो हर एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ी होगी. टोयोटा का दावा है कि आगे और पीछे वाली इलेक्ट्रिक मोटर क्रमशः 205 एनएम और 269 एनएम का टॉर्क बनाती हैं, हालाँकि अंतिम पावर आँकड़ों का इंतज़ार है. टोयोटा का कहना है कि हायलक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह चार्ज होने पर 240 किमी तक की रेंज देगी और 715 किलोग्राम तक का पेलोड और 1,600 किलोग्राम तक का टो लोड ले जाने में सक्षम होगी.

 

यह भी पढ़ें: रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित

 

पेट्रोल-डीज़ल इंजन की बात करें तो, हायलक्स को परखे हुए 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीज़ल इंजन के साथ पेश किया जाएगा - डीज़ल इंजन मानक और 48V माइल्ड-हाइब्रिड (भारत में फॉर्च्यूनर जैसा) रूप में उपलब्ध होगा. टोयोटा का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाला मॉडल 1 टन तक का भार ढोने में सक्षम होगा और 3,500 किलोग्राम तक का भार खींचने में भी सक्षम होगा.

New Toyota Hilux 3

इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, हायलक्स में एक और बड़ा बदलाव पावर स्टीयरिंग है. कंपनी का कहना है कि बाज़ार के हिसाब से, हायलक्स को या तो इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पावर स्टीयरिंग (हायलक्स में पहली बार) या हाइड्रोलिक यूनिट के साथ पेश किया जाएगा.

 

टोयोटा ने कहा है कि नई हायलक्स का निर्माण वर्ष के अंत में BEV के साथ शुरू होगा, जबकि पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की बिक्री 2026 के मध्य तक शुरू होगी.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
  • स्कोडा इंडिया ने 2022 में अपने पिछले कैलेंडर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 53,721 कारों की बिक्री को पार कर लिया है.
    स्कोडा इंडिया ने 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री दर्ज की, पहले 10 महीनों में 61,607 कारें बिकीं
  • कई कार निर्माताओं ने अक्टूबर 2025 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ थोक बिक्री की सूचना दी है, क्योंकि जीएसटी 2.0 से संबंधित मूल्य में कटौती और त्योहारी सीजन के कारण नई कार की मांग में तेजी आई है.
    ऑटो बिक्री अक्टूबर 2025: महिंद्रा, स्कोडा और किआ ने त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
