GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई

22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टर्बो सीवीटी टेक्ना+ की कीमत में सबसे अधिक रु.1 लाख की गिरावट आई है
  • एंट्री-लेवल MT विसिया की कीमत अब रु.5.62 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
  • सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत रु.3,000 कम होकर अब रु.71,999 हो गई है

निसान मोटर इंडिया ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए बदलाव के बाद, मैग्नाइट एसयूवी लाइनअप की संशोधित कीमतों की घोषणा की है. निसान ने कहा है कि हालिया कर संशोधन का पूरा लाभ नई कीमतों में दिखाई देगा, जिससे चुने गए वेरिएंट के आधार पर, मैग्नाइट के विभिन्न वेरिएंट की कीमतों में रु.1 लाख तक की छूट मिलेगी.

Nissan Magnite Facelift 1 1

एंट्री-लेवल मैनुअल Visia की शुरुआती कीमत अब रु.6.14 लाख से घटकर रु.5.62 लाख हो गई है. इसी तरह, MT Tekna+, जिसकी कीमत पहले रु.9.27 लाख थी, अब रु.8.48 लाख हो गई है, यानी रु.79,000 की कटौती हुई. Visia के EZ-Shift (AMT) वेरिएंट की कीमत अब रु.6.17 लाख (रु.6.74 लाख से कम) हो गई है, जबकि पूरी तरह से लोडेड ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ+ की कीमत रु.9.82 लाख से घटकर रु.8.98 लाख हो गई है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.8.31 लाख से शुरू

 

टर्बो-पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में ट्रिम के आधार पर लगभग रु.80,000 से रु.90,000 तक की कटौती की गई है. उदाहरण के लिए, टर्बो MT Tekna+ अब रु.9.64 लाख में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत रु.10.54 लाख थी. पुरानी और नई कीमतों की विस्तृत तालिका नीचे दी गई है.

nissan magnite facelift dashboard new features carandbike 1

सबसे बड़ी गिरावट टर्बो सीवीटी लाइनअप में देखी गई है. सबसे महंगे टर्बो एक्स-ट्रॉनिक सीवीटी टेक्ना+ वेरिएंट, जिसकी कीमत रु.11.76 लाख थी, अब रु.10.76 लाख में उपलब्ध है, यानी पूरे रु.1 लाख की गिरावट आई है. एन-कनेक्टा और कुरो एडिशन जैसे अन्य सीवीटी वेरिएंट में भी भारी कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत रु.10 लाख से कम हो गई है. निसान ने मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिट किट की कीमतों में भी बदलाव किया है. संशोधन के बाद इसकी कीमत रु.71,999 हो गई है, और अब इस किट पर रु.3,000 की छूट मिल रही है.

 

अद्यतन कीमतें 22 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाली सभी मैग्नाइट डिलेवरी पर लागू होंगी. बदलाव दरों पर बुकिंग अब देश भर में अधिकृत निसान डीलरशिप पर तुरंत शुरू हो गई है.

 

ऊपर और नीचे सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

 

यहां पुरानी और नई कीमतों का पूरा ब्यौरा तथा अंतर बताया गया है

 

वैरिएंट्सप्री-जीएसटी कीमतपोस्ट-जीएसटी कीमतकीमत में अंतर 
एमटी विज़िया₹6,14,000₹5,61,600₹52,400
एमटी विज़िया+₹6,64,000₹6,07,400₹56,600
एमटी एसेंटा₹7,29,000₹6,66,800₹62,200
एमटी एन-कनेक्टा₹7,97,000₹7,29,000₹68,000
एमटी Kuro एडिशन₹8,30,500₹7,59,600₹70,900
एमटी टेक्नॉ₹8,92,000₹8,15,900₹76,100
एमटी टेक्नॉ+₹9,27,000₹8,48,000₹79,000
ईज़ी-शिफ्ट Visia₹6,74,500₹6,16,900₹57,600
ईज़ी-शिफ्ट एसेंटा₹7,84,000₹7,17,100₹66,900
ईज़ी-शिफ्ट एन-कनेक्टा₹8,52,000₹7,79,300₹72,700
ईज़ी-शिफ्ट Kuro एडिशन₹8,85,500₹8,09,900₹75,600
ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ₹9,47,000₹8,66,200₹80,800
ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ+₹9,82,000₹8,98,200₹83,800
टर्बो एमटी N-कनेक्टा₹9,38,000₹8,57,900₹80,100
टर्बो एमटी Kuro एडिशन₹9,71,500₹8,88,600₹82,900
टर्बो एमटी टेक्नॉ₹10,18,000₹9,31,100₹86,900
टर्बो एमटी टेक्नॉ+₹10,54,000₹9,64,000₹90,000
टर्बो सीवीटी एसेंटा₹9,99,400₹9,14,100₹85,300
टर्बो सीवीटी N-कनेक्टा₹10,53,000₹9,63,100₹89,900
टर्बो सीवीटी Kuro एडिशन₹10,86,500₹9,93,800₹92,700
टर्बो सीवीटी टेक्नॉ₹11,40,000₹10,42,700₹97,300
टर्बो सीवीटी टेक्नॉ+₹11,76,000₹10,75,600₹1,00,400


 

