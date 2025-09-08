GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- टर्बो सीवीटी टेक्ना+ की कीमत में सबसे अधिक रु.1 लाख की गिरावट आई है
- एंट्री-लेवल MT विसिया की कीमत अब रु.5.62 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
- सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत रु.3,000 कम होकर अब रु.71,999 हो गई है
निसान मोटर इंडिया ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए बदलाव के बाद, मैग्नाइट एसयूवी लाइनअप की संशोधित कीमतों की घोषणा की है. निसान ने कहा है कि हालिया कर संशोधन का पूरा लाभ नई कीमतों में दिखाई देगा, जिससे चुने गए वेरिएंट के आधार पर, मैग्नाइट के विभिन्न वेरिएंट की कीमतों में रु.1 लाख तक की छूट मिलेगी.
एंट्री-लेवल मैनुअल Visia की शुरुआती कीमत अब रु.6.14 लाख से घटकर रु.5.62 लाख हो गई है. इसी तरह, MT Tekna+, जिसकी कीमत पहले रु.9.27 लाख थी, अब रु.8.48 लाख हो गई है, यानी रु.79,000 की कटौती हुई. Visia के EZ-Shift (AMT) वेरिएंट की कीमत अब रु.6.17 लाख (रु.6.74 लाख से कम) हो गई है, जबकि पूरी तरह से लोडेड ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ+ की कीमत रु.9.82 लाख से घटकर रु.8.98 लाख हो गई है.
टर्बो-पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमतों में ट्रिम के आधार पर लगभग रु.80,000 से रु.90,000 तक की कटौती की गई है. उदाहरण के लिए, टर्बो MT Tekna+ अब रु.9.64 लाख में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत रु.10.54 लाख थी. पुरानी और नई कीमतों की विस्तृत तालिका नीचे दी गई है.
सबसे बड़ी गिरावट टर्बो सीवीटी लाइनअप में देखी गई है. सबसे महंगे टर्बो एक्स-ट्रॉनिक सीवीटी टेक्ना+ वेरिएंट, जिसकी कीमत रु.11.76 लाख थी, अब रु.10.76 लाख में उपलब्ध है, यानी पूरे रु.1 लाख की गिरावट आई है. एन-कनेक्टा और कुरो एडिशन जैसे अन्य सीवीटी वेरिएंट में भी भारी कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत रु.10 लाख से कम हो गई है. निसान ने मैग्नाइट के लिए सीएनजी रेट्रोफिट किट की कीमतों में भी बदलाव किया है. संशोधन के बाद इसकी कीमत रु.71,999 हो गई है, और अब इस किट पर रु.3,000 की छूट मिल रही है.
अद्यतन कीमतें 22 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाली सभी मैग्नाइट डिलेवरी पर लागू होंगी. बदलाव दरों पर बुकिंग अब देश भर में अधिकृत निसान डीलरशिप पर तुरंत शुरू हो गई है.
ऊपर और नीचे सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.
यहां पुरानी और नई कीमतों का पूरा ब्यौरा तथा अंतर बताया गया है
|वैरिएंट्स
|प्री-जीएसटी कीमत
|पोस्ट-जीएसटी कीमत
|कीमत में अंतर
|एमटी विज़िया
|₹6,14,000
|₹5,61,600
|₹52,400
|एमटी विज़िया+
|₹6,64,000
|₹6,07,400
|₹56,600
|एमटी एसेंटा
|₹7,29,000
|₹6,66,800
|₹62,200
|एमटी एन-कनेक्टा
|₹7,97,000
|₹7,29,000
|₹68,000
|एमटी Kuro एडिशन
|₹8,30,500
|₹7,59,600
|₹70,900
|एमटी टेक्नॉ
|₹8,92,000
|₹8,15,900
|₹76,100
|एमटी टेक्नॉ+
|₹9,27,000
|₹8,48,000
|₹79,000
|ईज़ी-शिफ्ट Visia
|₹6,74,500
|₹6,16,900
|₹57,600
|ईज़ी-शिफ्ट एसेंटा
|₹7,84,000
|₹7,17,100
|₹66,900
|ईज़ी-शिफ्ट एन-कनेक्टा
|₹8,52,000
|₹7,79,300
|₹72,700
|ईज़ी-शिफ्ट Kuro एडिशन
|₹8,85,500
|₹8,09,900
|₹75,600
|ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ
|₹9,47,000
|₹8,66,200
|₹80,800
|ईज़ी-शिफ्ट टेक्नॉ+
|₹9,82,000
|₹8,98,200
|₹83,800
|टर्बो एमटी N-कनेक्टा
|₹9,38,000
|₹8,57,900
|₹80,100
|टर्बो एमटी Kuro एडिशन
|₹9,71,500
|₹8,88,600
|₹82,900
|टर्बो एमटी टेक्नॉ
|₹10,18,000
|₹9,31,100
|₹86,900
|टर्बो एमटी टेक्नॉ+
|₹10,54,000
|₹9,64,000
|₹90,000
|टर्बो सीवीटी एसेंटा
|₹9,99,400
|₹9,14,100
|₹85,300
|टर्बो सीवीटी N-कनेक्टा
|₹10,53,000
|₹9,63,100
|₹89,900
|टर्बो सीवीटी Kuro एडिशन
|₹10,86,500
|₹9,93,800
|₹92,700
|टर्बो सीवीटी टेक्नॉ
|₹11,40,000
|₹10,42,700
|₹97,300
|टर्बो सीवीटी टेक्नॉ+
|₹11,76,000
|₹10,75,600
|₹1,00,400
