रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी रिवर ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर, रिवर इंडी की बैटरी और मोटर के लिए 8 साल/80,000 किलोमीटर के विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है. कंपनी की घोषणा के अनुसार, यह विस्तारित वारंटी कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी नई बुकिंग और मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. इसके अलावा, जिन ग्राहकों ने पहले कंपनी की 5 साल की विस्तारित वारंटी का विकल्प चुना था, वे सीमित एक महीने की अवधि के भीतर नए 8 साल के वारंटी कार्यक्रम में अपग्रेड कर सकते हैं.

रिवर के अनुसार, 8 साल/80,000 किलोमीटर की विस्तारित वारंटी, बैटरी की 70% से कम स्वास्थ्य स्थिति या मरम्मत के बाद भी मोटर के खराब होने पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है. 8 साल की विस्तारित वारंटी योजना 1 अप्रैल, 2025 के बाद खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए रु.8,399 + जीएसटी पर उपलब्ध है, और मौजूदा 5 साल की विस्तारित वारंटी वाले ग्राहकों के लिए रु.3,399 + जीएसटी पर उपलब्ध है.

रिवर का कहना है कि नया 8-वर्षीय विस्तारित वारंटी कार्यक्रम, ईवी दोपहिया उद्योग में सबसे लंबी और सबसे बड़ी वारंटी में से एक है और इसे ब्रांड की अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका उद्देश्य दीर्घकालिक मूल्य, ब्रांड विश्वसनीयता और राइडर-फर्स्ट समाधान देना है.

रिवर वर्तमान में बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि और विशाखापत्तनम सहित 15 शहरों में 32 स्टोर चलाता है. रिवर का लक्ष्य 2026 तक कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट्स और डीलरशिप पार्टनर्स के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों में अपनी मज़बूत उपस्थिति स्थापित करना है.

रिवर इंडी कार एंड बाइक टीम के लिए एक प्रभावशाली इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा है और इसने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित स्कूटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था. कंपनी रिवर इंडी के बाद दूसरे उत्पाद की योजना बना रही है, जिसे 2026 में किसी समय लॉन्च किए जाने की संभावना है.