रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध

रिवर ने नए ग्राहकों और मौजूदा मालिकों दोनों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रिवर इंडी 8 साल की विस्तारित वारंटी के साथ उपलब्ध है
  • मौजूदा ग्राहक नए एक्सटेंडेट वारंटी कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकते हैं
  • 8 साल/80,000 किमी की वारंटी में बैटरी और मोटर शामिल होंगे

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी रिवर ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर, रिवर इंडी की बैटरी और मोटर के लिए 8 साल/80,000 किलोमीटर के विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है. कंपनी की घोषणा के अनुसार, यह विस्तारित वारंटी कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी नई बुकिंग और मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. इसके अलावा, जिन ग्राहकों ने पहले कंपनी की 5 साल की विस्तारित वारंटी का विकल्प चुना था, वे सीमित एक महीने की अवधि के भीतर नए 8 साल के वारंटी कार्यक्रम में अपग्रेड कर सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: रिवर ने 10,000 इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का आंकड़ा पार किया

River Indie Electric Scooter Production Milestone

रिवर के अनुसार, 8 साल/80,000 किलोमीटर की विस्तारित वारंटी, बैटरी की 70% से कम स्वास्थ्य स्थिति या मरम्मत के बाद भी मोटर के खराब होने पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है. 8 साल की विस्तारित वारंटी योजना 1 अप्रैल, 2025 के बाद खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए रु.8,399 + जीएसटी पर उपलब्ध है, और मौजूदा 5 साल की विस्तारित वारंटी वाले ग्राहकों के लिए रु.3,399 + जीएसटी पर उपलब्ध है.

River Indie updated 2025 price ev launched india carandbike edited 3

रिवर का कहना है कि नया 8-वर्षीय विस्तारित वारंटी कार्यक्रम, ईवी दोपहिया उद्योग में सबसे लंबी और सबसे बड़ी वारंटी में से एक है और इसे ब्रांड की अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका उद्देश्य दीर्घकालिक मूल्य, ब्रांड विश्वसनीयता और राइडर-फर्स्ट समाधान देना है.

River Hyderabad

रिवर वर्तमान में बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि और विशाखापत्तनम सहित 15 शहरों में 32 स्टोर चलाता है. रिवर का लक्ष्य 2026 तक कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट्स और डीलरशिप पार्टनर्स के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों में अपनी मज़बूत उपस्थिति स्थापित करना है.

River Indie 3

रिवर इंडी कार एंड बाइक टीम के लिए एक प्रभावशाली इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा है और इसने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित स्कूटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता था. कंपनी रिवर इंडी के बाद दूसरे उत्पाद की योजना बना रही है, जिसे 2026 में किसी समय लॉन्च किए जाने की संभावना है.

# River Indie extended warranty# River Indie 8-year extended warranty# River Indie 8-year, 80,000 km warranty# bike# Bikes# Two wheeler# Electric Two Wheelers# Electric Mobility# Latest News# Auto Industry# Bikes# Electric Mobility# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    ₹ 29,675/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय रीवर मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच एक्सक्लूसिव तौर पर टीवीएस आईक्यूब वेबसाइट पर रु.2,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.
    टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
  • WN7 होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और यह इटली के मिलान में EICMA 2024 शो में प्रदर्शित “EV फन कॉन्सेप्ट” का प्रोडक्शन मॉडल है.
    होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश
  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • टीवीएस आईक्यूब नॉइज़ स्मार्टवॉच एक्सक्लूसिव तौर पर टीवीएस आईक्यूब वेबसाइट पर रु.2,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.
    टीवीएस और नॉइज़ ने आईक्यूब के साथ ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन के लिए साझेदारी की
  • WN7 होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और यह इटली के मिलान में EICMA 2024 शो में प्रदर्शित “EV फन कॉन्सेप्ट” का प्रोडक्शन मॉडल है.
    होंडा WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को किया गया पेश
  • कंपनी ने 2021 में निर्माण शुरू किया और चार वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है.
    ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
  • XSR 155 में R15 और MT-15 जैसा ही इंजन लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह 11 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी.
    यामाहा XSR 155 की भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी झलक
  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध