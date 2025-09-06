दूसरी पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू iX3 पहली Neaue Klasse इलेक्ट्रिक के रूप में आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- 108.7 kWh बैटरी पैक के साथ 805 किमी की दावा की गई रेंज
- 469 बीएचपी, 645 एनएम टॉर्क; 4.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा रफ्तार
- दूसरी पीढ़ी का मॉडल अंदर-बाहर से नया है
बीएमडब्ल्यू ने नई iX3 से पर्दा उठा दिया है, जो उसके नए न्यू क्लास इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला प्रोडक्शन मॉडल है. यह नाम, जिसका इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक में बीएमडब्ल्यू की पहचान बनाने वाली कारों की एक सीरीज़ के लिए किया गया था, अब अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आधार के रूप में वापस आ गया है. इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मिड-साइज़ लक्ज़री एसयूवी की दूसरी पीढ़ी इस साल के अंत में जर्मनी में लॉन्च की जाएगी, और भारत में 2026 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बेचीं
नई iX3 में 108.7 kWh की बैटरी लगी है, जो BMW के नये 800V आर्किटेक्चर और सिलिंड्रिकल सेल डिज़ाइन पर आधारित है. यह 400 kW तक की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे BMW के अनुसार, केवल 10 मिनट में लगभग 372 किमी की रेंज मिल सकती है. पूरी तरह चार्ज होने पर, दावा किया गया रेंज 805 किमी (WLTP) तक है. ताकत एक डुअल-मोटर सेटअप से आती है जो 469 bhp और 645 Nm टॉर्क पैदा करता है, ऑल-व्हील ड्राइव के साथ और 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है.
न्यू क्लास (जर्मन में न्यू क्लास) एक ऐसा नाम है जिसका इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू ने साठ के दशक में कारों की एक नई सीरीज़ के लिए किया था, जिसने एक तरह से इसके पुनरुत्थान की कहानी लिखी. यह इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म अपने 800V आर्किटेक्चर के साथ अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग में सक्षम है. इसमें बीएमडब्ल्यू के नये छठी पीढ़ी के ईड्राइव पावरट्रेन भी होंगे. बैटरी सेल प्रिज्मीय के बजाय बेलनाकार हैं और इनका ऊर्जा घनत्व अधिक होने का दावा किया गया है, जिससे रेंज एक तिहाई से भी ज़्यादा बढ़ गई है.
नई iX3 का डिज़ाइन BMW की नई स्टाइलिंग भाषा को दर्शाता है. आगे की तरफ, iX3 में एक सीधा रुख और नए डिज़ाइन की स्लीक हेडलाइट्स हैं. प्रोफ़ाइल में, इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और चौकोर, बॉडी-कलर व्हील आर्च हैं, जबकि 20-इंच के अलॉय व्हील मानक हैं, 21- और 22-इंच के व्हील भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। पीछे की तरफ, चौड़े L-आकार के टेललाइट्स एक कोणीय डिज़ाइन अपनाते हैं और अलग-अलग लाइटिंग एलिमेंट्स में विभाजित हैं.
डैशबोर्ड पर सेंटर में 17.9 इंच का टचस्क्रीन है, जो बीएमडब्ल्यू के नए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स पर चलता है. इसके अतिरिक्त पैनोरमिक विजन डिस्प्ले है, जो विंडस्क्रीन की चौड़ाई में फैला हुआ है और बैटरी चार्ज स्तर, वर्तमान ड्राइव मोड और बाहरी तापमान जैसी आवश्यक ड्राइविंग जानकारी दिखाता है.
दूसरी पीढ़ी के मॉडल की अन्य खासियतों में 520 लीटर का बूट स्पेस शामिल है, जो पीछे की सीटों को मोड़ने पर 1,750 लीटर तक बढ़ जाता है. बोनट के नीचे 58 लीटर का स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी है, जो चार्जिंग केबल या छोटे बैग रखने के लिए उपयोगी है.
प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो, iX3 का मुकाबला ऑडी Q6 ई-ट्रॉन और पोर्श मकान EV जैसे मॉडलों से होने की संभावना है, और मर्सिडीज EQB भी इस सूची में शामिल है. पहली पीढ़ी की iX3 भारत में कभी नहीं आई, जिसका मुख्य कारण इसकी पूरी तरह से आयातित होने के कारण इसकी ऊँची कीमत थी. इस बार, चेन्नई में स्थानीय असेंबली ज़्यादा संभावना है, हालाँकि इसकी कीमत अभी भी रु.1 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है.
बीएमडब्ल्यू ने आगामी iX3 सेडान को भी दिखाया, जो न्यू क्लासे सीरीज़ का अगला वाहन है, जिसके 2027 तक 40 नए या बदला हुआ मॉडल आने की उम्मीद है.
