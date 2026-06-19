स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक एसयूवी का कैबिन ग्लोबल स्तर पर पेश होने से पहले दिखा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडाटाटा सिएरा ईवीबीएमडब्ल्यू New X6मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EV
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा YZF R7केटीएम 390 एसएमसी आरबीएसएट्रायंफरॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक एसयूवी का कैबिन ग्लोबल स्तर पर पेश होने से पहले दिखा

पीक स्कोडा की ग्लोबल मार्केट में मुख्य इलेक्ट्रिक SUV होगी और यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मॉडल होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जून 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • Peaq SUV 23 जून को लॉन्च होगी
  • इसे पांच और सात सीट वाले लेआउट में पेश किया जाएगा
  • इसमें 63 kWh और 91 kWh बैटरी विकल्प मिलेंगे

अपने आगामी तीन-रो वाले सभी इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV, Peaq, के बाहरी डिज़ाइन को डिज़ाइन स्केच में पेश करने के हफ्तों बाद, स्कोडा ने अब नए स्केच में एसयूवी के कैबिन की झलक दिखाई है. इन स्केच में फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के प्रोडक्शन-रेडी कैबिन की झलक दी गई है, जिसमें 7 सीटों की व्यवस्था और एक मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड डिज़ाइन देखने को मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: 1 जुलाई से किआ की कारें हो जाएंगी महंगी: कीमतें 2% तक बढ़ेंगी

Skoda Peaq Electric SUV 2

2022 में विज़न 7S SUV कॉन्सेप्ट के जरिए पहले दिखाए गए पीक, जब 23 जून को लॉन्च होगी, तो यह स्कोडा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मॉडल होगा, जिसकी लंबाई लगभग 4,900mm और व्हीलबेस 2,965mm होगी. कैबिन में पांच और सात सीटों का लेआउट दोनों उपलब्ध होगा.

Skoda Peaq Interior Sketch 1

कैबिन की बात करें तो, Peaq का डैशबोर्ड लेयर्ड डिजाइन वाला दिखता है, जिसमें ऊपर, मध्य और नीचे के डैशबोर्ड तीन अलग-अलग लेयर बनाते हैं. डैशबोर्ड के मध्य हिस्से का हल्का रंग – जो सीटों और दरवाजों के कुछ हिस्सों के साथ मेल खाता है – इशारा करता है कि यह हिस्सा शायद लेदर या फैब्रिक में होगा, जबकि एयर-कॉन वेंट्स को खूबसूरती से एक स्लिम स्लिट की तरह एलिमेंट में इंटीग्रेट किया गया है जो डैशबोर्ड के मध्य हिस्से में सेंटर स्क्रीन के दोनों ओर चलता है.

Skoda Peaq Interior Sketch

जहां तक डिस्प्ले की बात है, हमें पहले ही पुष्टि किए गए 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वर्टिकल-ओरिएंटेड 13.6-इंच टचस्क्रीन को ठीक से देखने का मौका मिलता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक फ्री-स्टैंडिंग यूनिट लगती है – इसमें हुड्ड वाला बिनकल नहीं है – जबकि टचस्क्रीन सेंट्रल कंसोल पर थोड़े से झुके हुए एंगल पर लगी है. इसके अलावा टचस्क्रीन के बेस पर एक जोड़ी चार्जिंग पैड और एक जोड़ी कपहोल्डर्स भी दिखाई देते हैं. स्कोडा कहती है कि सेंट्रल टचस्क्रीन कई मुख्य फंक्शंस को संभालेगी, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स फिजिकल कंट्रोल्स के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे.

 

एक और दिलचस्प तत्व सामने के यात्री के लिए लाउंज-स्टाइल की सीट है जिसमें एक इन-बिल्ट ऑट्टोमन है, जिससे बैठने वाला आराम से पैर फैलाकर रिलैक्स कर सकता है. दूसरी रो की सीट में पारंपरिक स्प्लिट फोल्डिंग बेंच सीट है जिसमें फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट है, जबकि तीसरी रो में दो लोगों के बैठने की व्यवस्था है.

Skoda Peaq Electric SUV

पावरट्रेन की बात करें तो स्कोडा ने अपने आने वाली फ्लैगशिप SUV के लिए सिंगल और डुअल-मोटर पावरट्रेन विकल्पों की पुष्टि की है और दो बैटरी विकल्प भी उपलब्ध होंगे. एंट्री मॉडल में 63 kWh की बैटरी होगी जो 201 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ होगी. हाईर मॉडल्स में बड़ी 91 kWh बैटरी होगी जो 282 bhp की ताकत देने वाली अधिक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगी. बड़ी बैटरी के साथ डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी दिया जाएगा, जिसकी पीक टॉर्क 295 bhp तक बढ़ जाएगा. स्कोडा ने कहा है कि बड़ी बैटरी 600 किमी से अधिक की रेंज देगी. सभी वैरिएंट में DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जिससे 10 से 80% चार्ज 30 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा.

# Skoda Auto# Skoda Peaq# Skoda Peaq SUV Interior sketches# Skoda Peaq Electric SUV# Skoda Peaq EV# Peaq Interior# Skoda Sketches# Cars# Upcoming SUVs# Electric Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई वरना,
    2017 ह्युंडई वरना
    1.6 VTVT SX (O) | 77,543 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.01 लाख
    ₹ 13,450/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 7,898 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.85 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI A (O) BS IV | 84,701 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.36 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 फॉक्सवैगन टिग्वान,
    2023 फॉक्सवैगन टिग्वान
    DSG 4MOTION Comfortline | 18,537 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25.45 लाख
    ₹ 56,999/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 33,828 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.92 लाख
    ₹ 11,012/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 88,597 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.72 लाख
    ₹ 21,762/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Sigma | 31,277 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.84 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 रेनो क्विड,
    2016 रेनो क्विड
    RXL | 59,567 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.8 लाख
    ₹ 4,031/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 रेनो क्विड,
    2021 रेनो क्विड
    Climber (O) Easy-R | 20,970 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई एक्सेंट,
    2016 ह्युंडई एक्सेंट
    S | 84,201 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.04 लाख
    ₹ 6,806/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जैसे-जैसे भारत में ईवी के मालिक बढ़ रहे हैं, कई अपार्टमेंट के निवासी यह महसूस कर रहे हैं कि एक सरल होम चार्जर लगाना हमेशा कार खरीदने जितना आसान नहीं होता.
    बेसमेंट में बैन? भारतीय सोसाइटियां प्राइवेट ईवी होम चार्जर्स को लगाने पर क्यों जता रहीं ऐतराज़
  • उम्मीद है कि दूसरी पीढ़ी की सॉनेट K1 प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल सिरोस और नई ह्यून्दे वेन्यू में भी किया गया है.
    भारत में दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2027 में हो सकती है लॉन्च
  • GLE और GLS के नए AMG 63 वेरिएंट्स मर्सिडीज़ की SUV की परफ़ॉर्मेंस रेंज को पूरा करते हैं.
    2026 मर्सिडीज़-AMG GLE 63 S और GLS 63 नए V8 इंजन के साथ हुईं पेश
  • वैगन आर बायोफ्लेक्स नाम का यह नया वैरिएंट टॉप ZXi+ ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत लगभग रु.86,000 ज़्यादा है.
    E20 ईंधन: ICICI लोम्बॉर्ड ने साफ़ किया कि इंश्योरेंस कवरेज पर नहीं पड़ेगा कोई असर
  • बिल्कुल नई i20 का डिज़ाइन, इसके पिछले मॉडल की तीखी स्टाइलिंग से काफी अलग है.
    लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे i20 की तस्वीरें हुईं लीक, क्रॉसओवर-जैसी स्टाइलिंग और सिंगल-फ्रेम कर्व्ड डिस्प्ले
  • जैसे-जैसे भारत में ईवी के मालिक बढ़ रहे हैं, कई अपार्टमेंट के निवासी यह महसूस कर रहे हैं कि एक सरल होम चार्जर लगाना हमेशा कार खरीदने जितना आसान नहीं होता.
    बेसमेंट में बैन? भारतीय सोसाइटियां प्राइवेट ईवी होम चार्जर्स को लगाने पर क्यों जता रहीं ऐतराज़
  • उम्मीद है कि दूसरी पीढ़ी की सॉनेट K1 प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल सिरोस और नई ह्यून्दे वेन्यू में भी किया गया है.
    भारत में दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2027 में हो सकती है लॉन्च
  • GLE और GLS के नए AMG 63 वेरिएंट्स मर्सिडीज़ की SUV की परफ़ॉर्मेंस रेंज को पूरा करते हैं.
    2026 मर्सिडीज़-AMG GLE 63 S और GLS 63 नए V8 इंजन के साथ हुईं पेश
  • वैगन आर बायोफ्लेक्स नाम का यह नया वैरिएंट टॉप ZXi+ ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत लगभग रु.86,000 ज़्यादा है.
    E20 ईंधन: ICICI लोम्बॉर्ड ने साफ़ किया कि इंश्योरेंस कवरेज पर नहीं पड़ेगा कोई असर
  • बिल्कुल नई i20 का डिज़ाइन, इसके पिछले मॉडल की तीखी स्टाइलिंग से काफी अलग है.
    लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे i20 की तस्वीरें हुईं लीक, क्रॉसओवर-जैसी स्टाइलिंग और सिंगल-फ्रेम कर्व्ड डिस्प्ले
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक एसयूवी का कैबिन ग्लोबल स्तर पर पेश होने से पहले दिखा