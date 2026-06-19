स्कोडा Peaq इलेक्ट्रिक एसयूवी का कैबिन ग्लोबल स्तर पर पेश होने से पहले दिखा

अपने आगामी तीन-रो वाले सभी इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप SUV, Peaq, के बाहरी डिज़ाइन को डिज़ाइन स्केच में पेश करने के हफ्तों बाद, स्कोडा ने अब नए स्केच में एसयूवी के कैबिन की झलक दिखाई है. इन स्केच में फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के प्रोडक्शन-रेडी कैबिन की झलक दी गई है, जिसमें 7 सीटों की व्यवस्था और एक मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड डिज़ाइन देखने को मिलती है.

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2022 में विज़न 7S SUV कॉन्सेप्ट के जरिए पहले दिखाए गए पीक, जब 23 जून को लॉन्च होगी, तो यह स्कोडा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मॉडल होगा, जिसकी लंबाई लगभग 4,900mm और व्हीलबेस 2,965mm होगी. कैबिन में पांच और सात सीटों का लेआउट दोनों उपलब्ध होगा.

कैबिन की बात करें तो, Peaq का डैशबोर्ड लेयर्ड डिजाइन वाला दिखता है, जिसमें ऊपर, मध्य और नीचे के डैशबोर्ड तीन अलग-अलग लेयर बनाते हैं. डैशबोर्ड के मध्य हिस्से का हल्का रंग – जो सीटों और दरवाजों के कुछ हिस्सों के साथ मेल खाता है – इशारा करता है कि यह हिस्सा शायद लेदर या फैब्रिक में होगा, जबकि एयर-कॉन वेंट्स को खूबसूरती से एक स्लिम स्लिट की तरह एलिमेंट में इंटीग्रेट किया गया है जो डैशबोर्ड के मध्य हिस्से में सेंटर स्क्रीन के दोनों ओर चलता है.

जहां तक डिस्प्ले की बात है, हमें पहले ही पुष्टि किए गए 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वर्टिकल-ओरिएंटेड 13.6-इंच टचस्क्रीन को ठीक से देखने का मौका मिलता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक फ्री-स्टैंडिंग यूनिट लगती है – इसमें हुड्ड वाला बिनकल नहीं है – जबकि टचस्क्रीन सेंट्रल कंसोल पर थोड़े से झुके हुए एंगल पर लगी है. इसके अलावा टचस्क्रीन के बेस पर एक जोड़ी चार्जिंग पैड और एक जोड़ी कपहोल्डर्स भी दिखाई देते हैं. स्कोडा कहती है कि सेंट्रल टचस्क्रीन कई मुख्य फंक्शंस को संभालेगी, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स फिजिकल कंट्रोल्स के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे.

एक और दिलचस्प तत्व सामने के यात्री के लिए लाउंज-स्टाइल की सीट है जिसमें एक इन-बिल्ट ऑट्टोमन है, जिससे बैठने वाला आराम से पैर फैलाकर रिलैक्स कर सकता है. दूसरी रो की सीट में पारंपरिक स्प्लिट फोल्डिंग बेंच सीट है जिसमें फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट है, जबकि तीसरी रो में दो लोगों के बैठने की व्यवस्था है.

पावरट्रेन की बात करें तो स्कोडा ने अपने आने वाली फ्लैगशिप SUV के लिए सिंगल और डुअल-मोटर पावरट्रेन विकल्पों की पुष्टि की है और दो बैटरी विकल्प भी उपलब्ध होंगे. एंट्री मॉडल में 63 kWh की बैटरी होगी जो 201 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ होगी. हाईर मॉडल्स में बड़ी 91 kWh बैटरी होगी जो 282 bhp की ताकत देने वाली अधिक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगी. बड़ी बैटरी के साथ डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी दिया जाएगा, जिसकी पीक टॉर्क 295 bhp तक बढ़ जाएगा. स्कोडा ने कहा है कि बड़ी बैटरी 600 किमी से अधिक की रेंज देगी. सभी वैरिएंट में DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जिससे 10 से 80% चार्ज 30 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा.