टाटा के डिज़ाइन चीफ़ ने फ़ेरारी EV के अलग तरह के आकार पर कहा: "एक जैसा" दिखने से बचना ज़रूरी है, लेकिन...

अगर आपको कारों में दिलचस्पी है और आप पिछले कुछ हफ़्तों से ऑनलाइन रहे हैं, तो आपने दूर से ही सही, फ़ेरारी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) के लॉन्च के बाद हुई ज़बरदस्त आलोचना ज़रूर देखी होगी. फ़ेरारी के वफ़ादार चाहने वालों के तीखे विरोध से लेकर चॉकलेट ब्रांड्स द्वारा इस इटैलियन कार कंपनी का मज़ाक उड़ाने तक, पिछले दो हफ़्तों में यह साफ़ हो गया है कि कार का एक अनोखा डिज़ाइन इंटरनेट पर लोगों के बेतहाशा गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी है. लेकिन फ़ेरारी ल्यूस (Ferrari Luce) के डिज़ाइन के बारे में एक असली कार डिज़ाइनर क्या सोचता है? 2026 टियागो (Tiago) के लॉन्च से ठीक पहले हुई बातचीत के दौरान, हम टाटा मोटर्स के डिज़ाइन चीफ़, मार्टिन उहलारिक से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके.

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फेरारी ल्यूस को लेकर मचे हंगामे पर मार्टिन उहलारिक: “इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना मुश्किल है”

उहलारिक, जो पिछले पांच सालों से टाटा के डिज़ाइन हेड हैं, ईमानदारी से मानते हैं कि 'ल्यूस' (Luce) का डिज़ाइन उन्हें पसंद नहीं है. साथ ही, वह बताते हैं कि ऑटोमोटिव डिज़ाइन के क्षेत्र में आमतौर पर रिस्क लेने को बढ़ावा नहीं दिया जाता – और न ही ऐसा करना हमेशा सफल होता है. इसके बावजूद, उहलारिक ब्रांड की पहचान बनाए रखने को ज़रूरी मानते हैं.

फेरारी की पहली EV को उसके डिज़ाइन की वजह से ऑनलाइन हर तरफ़ से आलोचना का सामना करना पड़ा है

उहलारिक ने carandbike से कहा, “जो भी रिस्क लेता है, मैं हमेशा उसका बहुत सपोर्ट करता हूँ. इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इंडस्ट्री में हिम्मत वाले हों. साथ ही, आपको अपने ब्रांड की वैल्यूज़ के प्रति भी ईमानदार रहना होता है.”

जब यह पूछा गया कि क्या कार बनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रभावशाली विज़ुअल छाप छोड़ने के लिए अनोखे डिज़ाइन ज़रूरी होते जा रहे हैं, तो उहलारिक ने कहा कि "एक जैसापन" से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारों में बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण ऑटोमोबाइल "व्हाइट गुड्स" (जैसे घरेलू उपकरण) में बदल सकते हैं.

Luce के ऑर्डर 2027 के आखिर तक के लिए हैं

उहलारिक बताते हैं, “हमें असल में एक जैसापन लाने से बचना चाहिए. इस बात का असली खतरा है कि डिज़ाइन और क्वालिटी बेहतर होने के साथ-साथ कारें भी घरेलू उपकरणों (जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन) जैसी आम चीज़ बन सकती हैं. इंडस्ट्री एक दिलचस्प मोड़ पर है – हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर में जा रहे हैं और साथ ही ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जिससे आगे चलकर ऑटोनॉमस ड्राइविंग (बिना ड्राइवर के गाड़ी चलना) भी मुमकिन होगी, इसलिए ड्राइवर का दखल कम हो जाएगा. एक डिज़ाइनर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह ब्रांड के प्रति ईमानदार रहे और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रोमांचक और प्रेरणादायक हों.”

सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विरोध के बावजूद, ख़बरों के अनुसार फ़रारी को 'ल्यूस' (Luce) के लिए काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं और ऑर्डर बुक '2027 के आखिर' तक भरी हुई है.