टाटा के डिज़ाइन चीफ़ ने फ़ेरारी EV के अलग तरह के आकार पर कहा: "एक जैसा" दिखने से बचना ज़रूरी है, लेकिन...
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 5, 2026
हाइलाइट्स
- कारों के 'व्हाइट गुड्स' (घरेलू उपकरण) में बदलने का असली खतरा मंडरा रहा है: मार्टिन उहलारिक
- उहलारिक बताते हैं कि डिज़ाइन को ब्रांड की वैल्यूज़ के अनुरूप होना चाहिए
- फेरारी की पहली EV को अमेरिकी फर्म 'लवफ्रॉम' ने डिज़ाइन किया है
अगर आपको कारों में दिलचस्पी है और आप पिछले कुछ हफ़्तों से ऑनलाइन रहे हैं, तो आपने दूर से ही सही, फ़ेरारी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) के लॉन्च के बाद हुई ज़बरदस्त आलोचना ज़रूर देखी होगी. फ़ेरारी के वफ़ादार चाहने वालों के तीखे विरोध से लेकर चॉकलेट ब्रांड्स द्वारा इस इटैलियन कार कंपनी का मज़ाक उड़ाने तक, पिछले दो हफ़्तों में यह साफ़ हो गया है कि कार का एक अनोखा डिज़ाइन इंटरनेट पर लोगों के बेतहाशा गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी है. लेकिन फ़ेरारी ल्यूस (Ferrari Luce) के डिज़ाइन के बारे में एक असली कार डिज़ाइनर क्या सोचता है? 2026 टियागो (Tiago) के लॉन्च से ठीक पहले हुई बातचीत के दौरान, हम टाटा मोटर्स के डिज़ाइन चीफ़, मार्टिन उहलारिक से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके.
यह भी पढ़ें: फेरारी Luce, ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने
फेरारी ल्यूस को लेकर मचे हंगामे पर मार्टिन उहलारिक: “इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना मुश्किल है”
उहलारिक, जो पिछले पांच सालों से टाटा के डिज़ाइन हेड हैं, ईमानदारी से मानते हैं कि 'ल्यूस' (Luce) का डिज़ाइन उन्हें पसंद नहीं है. साथ ही, वह बताते हैं कि ऑटोमोटिव डिज़ाइन के क्षेत्र में आमतौर पर रिस्क लेने को बढ़ावा नहीं दिया जाता – और न ही ऐसा करना हमेशा सफल होता है. इसके बावजूद, उहलारिक ब्रांड की पहचान बनाए रखने को ज़रूरी मानते हैं.
फेरारी की पहली EV को उसके डिज़ाइन की वजह से ऑनलाइन हर तरफ़ से आलोचना का सामना करना पड़ा है
उहलारिक ने carandbike से कहा, “जो भी रिस्क लेता है, मैं हमेशा उसका बहुत सपोर्ट करता हूँ. इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इंडस्ट्री में हिम्मत वाले हों. साथ ही, आपको अपने ब्रांड की वैल्यूज़ के प्रति भी ईमानदार रहना होता है.”
जब यह पूछा गया कि क्या कार बनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रभावशाली विज़ुअल छाप छोड़ने के लिए अनोखे डिज़ाइन ज़रूरी होते जा रहे हैं, तो उहलारिक ने कहा कि "एक जैसापन" से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारों में बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण ऑटोमोबाइल "व्हाइट गुड्स" (जैसे घरेलू उपकरण) में बदल सकते हैं.
Luce के ऑर्डर 2027 के आखिर तक के लिए हैं
उहलारिक बताते हैं, “हमें असल में एक जैसापन लाने से बचना चाहिए. इस बात का असली खतरा है कि डिज़ाइन और क्वालिटी बेहतर होने के साथ-साथ कारें भी घरेलू उपकरणों (जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन) जैसी आम चीज़ बन सकती हैं. इंडस्ट्री एक दिलचस्प मोड़ पर है – हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर में जा रहे हैं और साथ ही ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जिससे आगे चलकर ऑटोनॉमस ड्राइविंग (बिना ड्राइवर के गाड़ी चलना) भी मुमकिन होगी, इसलिए ड्राइवर का दखल कम हो जाएगा. एक डिज़ाइनर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह ब्रांड के प्रति ईमानदार रहे और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रोमांचक और प्रेरणादायक हों.”
सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विरोध के बावजूद, ख़बरों के अनुसार फ़रारी को 'ल्यूस' (Luce) के लिए काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं और ऑर्डर बुक '2027 के आखिर' तक भरी हुई है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स