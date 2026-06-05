टाटा के डिज़ाइन चीफ़ ने फ़ेरारी EV के अलग तरह के आकार पर कहा: "एक जैसा" दिखने से बचना ज़रूरी है, लेकिन...

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मर्सिडीज़-बेंज़ नई एस-क्लासमिनी Countryman Cहोंडाटाटा सिएरा ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा YZF R7यामाहाबीएसएट्रायंफकेटीएम 390 एसएमसी आर
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा के डिज़ाइन चीफ़ ने फ़ेरारी EV के अलग तरह के आकार पर कहा: "एक जैसा" दिखने से बचना ज़रूरी है, लेकिन...

सोशल मीडिया पर फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार के सामने आने पर लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी; इसके डिज़ाइन को लेकर मारानेलो (फेरारी) की जमकर आलोचना हुई. इस विषय पर कार डिज़ाइनर की राय जानने के लिए हमने टाटा के मार्टिन उहलारिक से बात की.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जून 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कारों के 'व्हाइट गुड्स' (घरेलू उपकरण) में बदलने का असली खतरा मंडरा रहा है: मार्टिन उहलारिक
  • उहलारिक बताते हैं कि डिज़ाइन को ब्रांड की वैल्यूज़ के अनुरूप होना चाहिए
  • फेरारी की पहली EV को अमेरिकी फर्म 'लवफ्रॉम' ने डिज़ाइन किया है

अगर आपको कारों में दिलचस्पी है और आप पिछले कुछ हफ़्तों से ऑनलाइन रहे हैं, तो आपने दूर से ही सही, फ़ेरारी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) के लॉन्च के बाद हुई ज़बरदस्त आलोचना ज़रूर देखी होगी. फ़ेरारी के वफ़ादार चाहने वालों के तीखे विरोध से लेकर चॉकलेट ब्रांड्स द्वारा इस इटैलियन कार कंपनी का मज़ाक उड़ाने तक, पिछले दो हफ़्तों में यह साफ़ हो गया है कि कार का एक अनोखा डिज़ाइन इंटरनेट पर लोगों के बेतहाशा गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी है. लेकिन फ़ेरारी ल्यूस (Ferrari Luce) के डिज़ाइन के बारे में एक असली कार डिज़ाइनर क्या सोचता है? 2026 टियागो (Tiago) के लॉन्च से ठीक पहले हुई बातचीत के दौरान, हम टाटा मोटर्स के डिज़ाइन चीफ़, मार्टिन उहलारिक से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके.

 

यह भी पढ़ें: फेरारी Luce, ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने

undefined

फेरारी ल्यूस को लेकर मचे हंगामे पर मार्टिन उहलारिक: “इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना मुश्किल है”

उहलारिक, जो पिछले पांच सालों से टाटा के डिज़ाइन हेड हैं, ईमानदारी से मानते हैं कि 'ल्यूस' (Luce) का डिज़ाइन उन्हें पसंद नहीं है. साथ ही, वह बताते हैं कि ऑटोमोटिव डिज़ाइन के क्षेत्र में आमतौर पर रिस्क लेने को बढ़ावा नहीं दिया जाता – और न ही ऐसा करना हमेशा सफल होता है. इसके बावजूद, उहलारिक ब्रांड की पहचान बनाए रखने को ज़रूरी मानते हैं.

Ferrari Luce EV 2

फेरारी की पहली EV को उसके डिज़ाइन की वजह से ऑनलाइन हर तरफ़ से आलोचना का सामना करना पड़ा है

 

उहलारिक ने carandbike से कहा, “जो भी रिस्क लेता है, मैं हमेशा उसका बहुत सपोर्ट करता हूँ. इस इंडस्ट्री में रिस्क लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इंडस्ट्री में हिम्मत वाले हों. साथ ही, आपको अपने ब्रांड की वैल्यूज़ के प्रति भी ईमानदार रहना होता है.”

 

जब यह पूछा गया कि क्या कार बनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रभावशाली विज़ुअल छाप छोड़ने के लिए अनोखे डिज़ाइन ज़रूरी होते जा रहे हैं, तो उहलारिक ने कहा कि "एक जैसापन" से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारों में बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण ऑटोमोबाइल "व्हाइट गुड्स" (जैसे घरेलू उपकरण) में बदल सकते हैं.

Ferrari Luce EV

Luce के ऑर्डर 2027 के आखिर तक के लिए हैं

 

उहलारिक बताते हैं, “हमें असल में एक जैसापन लाने से बचना चाहिए. इस बात का असली खतरा है कि डिज़ाइन और क्वालिटी बेहतर होने के साथ-साथ कारें भी घरेलू उपकरणों (जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन) जैसी आम चीज़ बन सकती हैं. इंडस्ट्री एक दिलचस्प मोड़ पर है – हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दौर में जा रहे हैं और साथ ही ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जिससे आगे चलकर ऑटोनॉमस ड्राइविंग (बिना ड्राइवर के गाड़ी चलना) भी मुमकिन होगी, इसलिए ड्राइवर का दखल कम हो जाएगा. एक डिज़ाइनर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह ब्रांड के प्रति ईमानदार रहे और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रोमांचक और प्रेरणादायक हों.”

 

सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विरोध के बावजूद, ख़बरों के अनुसार फ़रारी को 'ल्यूस' (Luce) के लिए काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं और ऑर्डर बुक '2027 के आखिर' तक भरी हुई है.

# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
    2020 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 57,572 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.39 लाख
    ₹ 21,028/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2021 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 41,193 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.62 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा सिटी,
    2016 होंडा सिटी
    VX BS IV | 57,436 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.39 लाख
    ₹ 9,830/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 46,613 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.93 लाख
    ₹ 6,557/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई एक्सटर,
    2023 ह्युंडई एक्सटर
    1.2 A Kappa SX | 13,974 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.1 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा अमेज़,
    2014 होंडा अमेज़
    VX | 46,579 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.09 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Accomplished | 26,817 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.34 लाख
    ₹ 14,197/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 किया सेल्टोस,
    2019 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 67,373 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.83 लाख
    ₹ 22,011/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 79,187 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.02 लाख
    ₹ 6,756/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI Plus A | 22,782 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.55 लाख
    ₹ 10,190/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जब M3/M4 में (स्विच करने लायक) AWD सिस्टम आया, तो हम सबने हैरानी जताई थी. अब छोटी और चलाने में ज़्यादा मज़ेदार M2 में भी वही हार्डवेयर दिया गया है. क्या RS3 को चिंता करनी चाहिए?
    बीएमडब्ल्यू M2 में पहली बार AWD मिला, ताकत में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, लेकिन 0.3 सेकंड तेज़
  • Peaq, विज़न 7S कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड मॉडल है, जिसे ऑटो एक्स्पो 2025 में पेश किया गया था.
    स्कोडा Peaq एसयूवी की बाहरी डिज़ाइन का स्केच आया सामने, 23 जून को होगी पेश
  • ह्यून्दे की लोकप्रिय हैचबैक की नई पीढ़ी अगले महीने ब्राज़ील में अपना वैश्विक डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
    बिल्कुल नई ह्यून्दे i20 की वैश्विक बाज़ार में पहले होने से पहले दिखी झलक
  • भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक का फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी की मौजूदगी में पेश किया गया.
    मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली में हुई पेश
  • भारत सरकार अब मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 85%, या E85 पेट्रोल करने पर ज़ोर दे रही है; E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल को 80% पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है.
    जल्द शुरू होने वाला है E85 फ्यूल, पेट्रोल से काफी कम होगी कीमत
  • जब M3/M4 में (स्विच करने लायक) AWD सिस्टम आया, तो हम सबने हैरानी जताई थी. अब छोटी और चलाने में ज़्यादा मज़ेदार M2 में भी वही हार्डवेयर दिया गया है. क्या RS3 को चिंता करनी चाहिए?
    बीएमडब्ल्यू M2 में पहली बार AWD मिला, ताकत में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, लेकिन 0.3 सेकंड तेज़
  • Peaq, विज़न 7S कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड मॉडल है, जिसे ऑटो एक्स्पो 2025 में पेश किया गया था.
    स्कोडा Peaq एसयूवी की बाहरी डिज़ाइन का स्केच आया सामने, 23 जून को होगी पेश
  • ह्यून्दे की लोकप्रिय हैचबैक की नई पीढ़ी अगले महीने ब्राज़ील में अपना वैश्विक डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
    बिल्कुल नई ह्यून्दे i20 की वैश्विक बाज़ार में पहले होने से पहले दिखी झलक
  • भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक का फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी की मौजूदगी में पेश किया गया.
    मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली में हुई पेश
  • भारत सरकार अब मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 85%, या E85 पेट्रोल करने पर ज़ोर दे रही है; E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल को 80% पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है.
    जल्द शुरू होने वाला है E85 फ्यूल, पेट्रोल से काफी कम होगी कीमत
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा के डिज़ाइन चीफ़ ने फ़ेरारी EV के अलग तरह के आकार पर कहा: एक जैसा दिखने से बचना ज़रूरी है, लेकिन...