टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टाटा मोटर्स की प्रतीक्षित एसयूवी सिएरा कल यानी 25 नवंबर को भारतीय बाजार में अपनी वापसी करने वाली है. यह गाड़ी दस साल बाद बाजार में लौट रही है और इस बार यह और भी शक्तिशाली रूप में आ रही है.इसके साथ ही कल टाटा मोटर्स सिएरा की कीमत, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी डेट की पूरी जानकारी साझा करेगी. यह गाड़ी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी के साथ सीधा मुकाबला करने वाली है.



डिजाइन



सिएरा का एक्सटीरियर डिजाइन पहले ही सार्वजनिक हो चुका है.भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में इसका पूरा प्रदर्शन किया गया था. सिएरा की डिजाइन एक मजबूत बॉक्स शेप में है. फ्लैट हुड और सीधा फ्रंट फेस इसे पारंपरिक एसयूवी जैसा बनाते हैं. एलईडी डीआरएल्स, शार्प हेडलाइट्स और काली ग्रिल सामने को खास बनाते हैं.







गाड़ी की साइड में काली क्लैडिंग दी गई है जो रफ लुक देती है.19 इंच अलॉय व्हील्स इसे स्टाइलिश बनाती हैं. पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, काली बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट्स हैं.



सिएरा की छह रंगों में आने की संभावना है. प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स, बंगाल रूज, अंडमान एडवेंचर और मुन्नार मिस्ट.



फीचर्स







अंदर का सबसे ख़ास फीचर है इसका थिएटरप्रो ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो डैशबोर्ड में फैला हुआ है. यह सेटअप तीन अलग अलग स्क्रीन से बना है. पहली स्क्रीन ड्राइवर के सामने डिजिटल गेज क्लस्टर है. दूसरी बड़ी स्क्रीन बीच में इनफोटेनमेंट यूनिट है. तीसरी स्क्रीन को-ड्राइवर की ओर अलग से लगी है.



यह तीनों स्क्रीन का सेटअप ऊपरी वेरिएंट्स में आने की संभावना है. निचली और बीच की कीमत वाली वेरिएंट्स में दो स्क्रीन का सामान्य लेआउट दिया जा सकता है. पहली स्क्रीन डिजिटल गेज होगी और दूसरी इनफोटेनमेंट होगी.



स्टीयरिंग व्हील हैरियर ईवी से लिया गया है. इसमें टाटा का लोगो रोशन रहता है जो रात में अच्छा दिखता है.कैबिन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आने की संभावना है. ऐप्पल कारप्ले भी दिया जा सकता है. ऑटोमेटिक एसी आने की संभावना है. फ्रंट सीट्स में कूलिंग फीचर आने की संभावना है.



साउंड सिस्टम में जेबीएल का प्रीमियम ऑप्शन आने की संभावना है. सेफ्टी में छह एयरबैग्स ,एबीएस विथ ईबीडी , इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसओफिक्स माउंट्स और ऊपरी मॉडल्स में लेवल-2 एडीएएस आने की संभावना है.



इंजन विकल्प



सिएरा में दो अलग-अलग इंजन विकल्प आने की संभावना है जो खरीदारों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने का मौका देंगे. पेट्रोल सेगमेंट के लिए टाटा का नया 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जिसे हाइपेरियन नाम दिया गया है.







डीजल चाहने वाले खरीदारों के लिए 2.0 लीटर का टर्बो-डीजल इंजन आने की संभावना है. यह इंजन पहले से ही हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए इसकी विश्वसनीयता और स्थिरता पहले से ही साबित हो चुकी है.



ट्रांसमिशन की बात करें तो सिएरा में मैनुअल गियरबॉक्स आने की संभावना है जो पारंपरिक ड्राइविंग अनुभव चाहने वाले लोगों के लिए सही होगा. साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी आ सकता है जो शहर की ट्रैफिक में काफी आरामदायक साबित होगा. सटीक ट्रांसमिशन विकल्प और इंजन कॉम्बिनेशन कल के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में स्पष्ट किया जाएगा.



कीमत



टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत लगभग 10.49 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये के आसपास आने की संभावना है. यह प्रवेश स्तर की कीमत है जो नई खरीदारों को आकर्षित कर सकती है. ऊपरी और प्रीमियम वेरिएंट्स 20 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये के निशान से भी ऊपर जा सकती हैं. सटीक मूल्य संरचना और प्रत्येक वेरिएंट का विस्तृत मूल्य 25 नवंबर के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में ही घोषित किया जाएगा.



