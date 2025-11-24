टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें

टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 24, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा सिएरा कल भारत में लॉन्च होगी
  • इसमें छह रंग विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे
  • इंजन व वेरिएंट्स से जुड़े सभी अपडेट कल जारी होंगे

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टाटा मोटर्स की प्रतीक्षित एसयूवी सिएरा कल यानी 25 नवंबर को भारतीय बाजार में अपनी वापसी करने वाली है. यह गाड़ी दस साल बाद बाजार में लौट रही है और इस बार यह और भी शक्तिशाली रूप में आ रही है.इसके साथ ही कल टाटा मोटर्स सिएरा की कीमत, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी डेट की पूरी जानकारी साझा करेगी. यह गाड़ी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी के साथ सीधा मुकाबला करने वाली है.

डिजाइन

सिएरा का एक्सटीरियर डिजाइन पहले ही सार्वजनिक हो चुका है.भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में इसका पूरा प्रदर्शन किया गया था. सिएरा की डिजाइन एक मजबूत बॉक्स शेप में है. फ्लैट हुड और सीधा फ्रंट फेस इसे पारंपरिक एसयूवी जैसा बनाते हैं. एलईडी डीआरएल्स, शार्प हेडलाइट्स और काली ग्रिल सामने को खास बनाते हैं. 

Sierra 3

गाड़ी की साइड में काली क्लैडिंग दी गई है जो रफ लुक देती है.19 इंच अलॉय व्हील्स इसे स्टाइलिश बनाती हैं. पीछे की ओर कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, काली बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट्स हैं. 

सिएरा की छह रंगों में आने की संभावना है. प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स, बंगाल रूज, अंडमान एडवेंचर और मुन्नार मिस्ट.

फीचर्स

Sierra 6

अंदर का सबसे ख़ास फीचर है इसका थिएटरप्रो ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो डैशबोर्ड में फैला हुआ है. यह सेटअप तीन अलग अलग स्क्रीन से बना है. पहली स्क्रीन ड्राइवर के सामने डिजिटल गेज क्लस्टर है. दूसरी बड़ी स्क्रीन बीच में इनफोटेनमेंट यूनिट है. तीसरी स्क्रीन को-ड्राइवर की ओर अलग से लगी है. 

यह तीनों स्क्रीन का सेटअप ऊपरी वेरिएंट्स में आने की संभावना है. निचली और बीच की कीमत वाली वेरिएंट्स में दो स्क्रीन का सामान्य लेआउट दिया जा सकता है. पहली स्क्रीन डिजिटल गेज होगी और दूसरी इनफोटेनमेंट होगी. 

स्टीयरिंग व्हील हैरियर ईवी से लिया गया है. इसमें टाटा का लोगो रोशन रहता है जो रात में अच्छा दिखता है.कैबिन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आने की संभावना है. ऐप्पल कारप्ले भी दिया जा सकता है. ऑटोमेटिक एसी आने की संभावना है. फ्रंट सीट्स में कूलिंग फीचर आने की संभावना है. 

साउंड सिस्टम में जेबीएल का प्रीमियम ऑप्शन आने की संभावना है. सेफ्टी में छह एयरबैग्स ,एबीएस विथ ईबीडी , इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसओफिक्स माउंट्स और ऊपरी मॉडल्स में लेवल-2 एडीएएस आने की संभावना है. 

इंजन विकल्प

सिएरा में दो अलग-अलग इंजन विकल्प आने की संभावना है जो खरीदारों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने का मौका देंगे. पेट्रोल सेगमेंट के लिए टाटा का नया 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जिसे हाइपेरियन नाम दिया गया है.

Tata Sierra Unveil 2 

डीजल चाहने वाले खरीदारों के लिए 2.0 लीटर का टर्बो-डीजल इंजन आने की संभावना है. यह इंजन पहले से ही हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए इसकी विश्वसनीयता और स्थिरता पहले से ही साबित हो चुकी है.

ट्रांसमिशन की बात करें तो सिएरा में मैनुअल गियरबॉक्स आने की संभावना है जो पारंपरिक ड्राइविंग अनुभव चाहने वाले लोगों के लिए सही होगा. साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी आ सकता है जो शहर की ट्रैफिक में काफी आरामदायक साबित होगा. सटीक ट्रांसमिशन विकल्प और इंजन कॉम्बिनेशन कल के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में स्पष्ट किया जाएगा.

कीमत 

टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत लगभग 10.49 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये के आसपास आने की संभावना है. यह प्रवेश स्तर की कीमत है जो नई खरीदारों को आकर्षित कर सकती है. ऊपरी और प्रीमियम वेरिएंट्स 20 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये के निशान से भी ऊपर जा सकती हैं. सटीक मूल्य संरचना और प्रत्येक वेरिएंट का विस्तृत मूल्य 25 नवंबर के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में ही घोषित किया जाएगा. 

 

# tata Motors# tata sierra# Cars# Upcoming SUVs# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • हैरियर और सफारी के बहुप्रतीक्षित पेट्रोल वेरिएंट आखिरकार अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं.
    टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल 9 दिसंबर को होंगी लॉन्च
  • बिक्री के लिए बनने वाली सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किये गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती है.
    25 नवंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन-स्पेक टाटा सिएरा आई सामने
  • नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • हैरियर और सफारी के बहुप्रतीक्षित पेट्रोल वेरिएंट आखिरकार अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं.
    टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल 9 दिसंबर को होंगी लॉन्च
  • बिक्री के लिए बनने वाली सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किये गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती है.
    25 नवंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन-स्पेक टाटा सिएरा आई सामने
  • नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें