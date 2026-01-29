टेस्ला मॉडल S और मॉडल X का निर्माण 2026 के मध्य तक हो जाएगा बंद
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 29, 2026
हाइलाइट्स
- मॉडल एस और मॉडल एक्स का निर्माण दूसरी तिमाही में बंद हो जाएगा
- फ्रेमोंट प्लांट से ऑप्टिमस रोबोट का निर्माण करने की योजना है
- फिलहाल मॉडल S या X की जगह किसी नए मॉडल की आने की संभावना नहीं है
टेस्ला कंपनी 2026 के मध्य में मॉडल एस सेडान और मॉडल एक्स एसयूवी का निर्माण बंद कर देगी. यह घोषणा कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने 2025 की चौथी तिमाही की आय संबंधी घोषणाओं के दौरान अपने स्वागत भाषण में की.
मॉडल एस टेस्ला की सबसे लंबे समय तक बिकने वाली कार है, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था; मॉडल एक्स 2015 में आई थी
अर्निंग्स कॉल में बोलते हुए मस्क ने कहा, “मॉडल S और X कार्यक्रमों को सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने का समय आ गया है. हम वास्तव में स्वायत्तता पर आधारित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए यदि आप मॉडल एस और एक्स खरीदने में रुचि रखते हैं, तो अभी ऑर्डर करने का सही समय है. हमें उम्मीद है कि हम अगले तिमाही में S और X का निर्माण बंद कर देंगे.
यह भी पढ़ें: नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
हालांकि, मस्क ने कहा कि टेस्ला मॉडल एस और मॉडल एक्स कार्यक्रमों का समर्थन तब तक जारी रखेगी जब तक लोगों के पास ये वाहन रहेंगे.
मॉडल एस टेस्ला का सबसे पुराना मॉडल है, जिसे एक दशक से भी अधिक समय पहले 2012 में लॉन्च किया गया था. वहीं, मॉडल X कंपनी की पहली एसयूवी थी और इसे 2015 में पेश किया गया था. इन दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण टेस्ला ने अपने फ्रेमोंट कारखाने में किया था, जिसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 1 लाख यूनिट थी. मस्क ने यह भी पुष्टि की कि मॉडल S और X की निर्माण लाइनों को ऑप्टिमस कारखाने में परिवर्तित किया जाएगा, जहां कंपनी के नए ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किया जाएगा और दीर्घकालिक रूप से इसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 10 लाख यूनिट तक पहुंचने की योजना है.
एक समय में वैश्विक बाजारों में टेस्ला की बिक्री का मुख्य आधार रही मॉडल S और मॉडल X ने हाल के वर्षों में टेस्ला की कुल बिक्री में अपनी भूमिका काफी कम कर दी है. छोटी मॉडल 3 और मॉडल Y कंपनी के लिए सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल बन गए हैं, जिनका पिछले 3 वर्षों में सभी प्रोडक्शन प्लांट और बाजारों में मिलाकर वार्षिक निर्माण और बिक्री 15 लाख यूनिट से अधिक रही है.
मॉडल Y (चित्र में दिखाया गया) और मॉडल 3 ने कंपनी के सबसे लोकप्रिय मॉडलों के रूप में मॉडल S और X की जगह ले ली है
टेस्ला ने पिछले साल मॉडल 3 और मॉडल Y की 15,85,279 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की, लेकिन मॉडल S, मॉडल X और साइबरट्रक की केवल 50,850 यूनिट्स की ही डिलीवरी हुई - जो उनकी उत्पादन क्षमता से काफी कम है. गौरतलब है कि फ्रेमोंट में मॉडल S और मॉडल X की असेंबली लाइनों की वार्षिक निर्माण क्षमता 1 लाख यूनिट्स है, जबकि टेक्सास में साइबरट्रक लाइन की क्षमता 1.25 लाख यूनिट्स से अधिक है. इसके अलावा, हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल इंजन निर्माताओं ने इलेक्ट्रक के क्षेत्र में कदम रखा है, साथ ही चीन से भी कई नए ब्रांड उभर रहे हैं.
कंपनी ने कई वर्षों से कई नए मॉडलों की योजना बनाई है, जिनमें एक बिल्कुल नया रोडस्टर, साइबरकैब और सेमी ट्रक शामिल हैं, साथ ही ऑप्टिमस जैसी अन्य परियोजनाएं भी हैं, जो सभी धीरे-धीरे निर्माण की ओर बढ़ रही हैं.
फिलहाल, मॉडल S या X की जगह किसी नए मॉडल के आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.
