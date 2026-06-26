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टीवीएस एनटॉर्क 125 नए रंगों के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.82,500

टीवीएस मोटर कंपनी ने एनटॉर्क 125 रेस एडिशन के लिए तीन नए रंग और स्कूटर के डिस्क वैरिएंट के लिए दो रंग के विकल्प पेश किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 26, 2026

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हाइलाइट्स

  • टीवीएस एनटॉर्क 125 के बेस वेरिएंट में नए रंग आए हैं
  • टीवीएस एनटॉर्क 125 डिस्क एडिशन की कीमत ₹82,500 है
  • टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन की कीमत ₹87,950 है

टीवीएस मोटर कंपनी ने त्योहारों के मौसम से पहले अपने 125 cc स्कूटर को नया लुक देने के लिए टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन और डिस्क वैरिएंट में नए रंग और ग्राफ़िक्स पेश किए हैं. टीवीएस एनटॉर्क 125 डिस्क वैरिएंट की कीमत ₹82,500 (एक्स-शोरूम) है, जबकि एनटॉर्क 125 रेस एडिशन की कीमत ₹87,950 (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 10 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

नए रंग विकल्प

2026 TVS N Torq 125 Disc Edition m1

टीवीएस एनटॉर्क 125 के सबसे सस्ते डिस्क वेरिएंट में अब दो नए कलर विकल्प – मिडनाइट ब्लैक और स्पीति व्हाइट – मिल रहे हैं. मौजूदा नार्डो ग्रे कलर वाले बेस वेरिएंट में अब शार्पर ग्राफिक्स दिए गए हैं, और इसकी कीमत ₹82,500 (एक्स-शोरूम) है. टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन, जिसकी कीमत ₹87,950 (एक्स-शोरूम) है, में अब तीन नए रंग कॉम्बिनेशन – ड्रिफ्ट ब्लू, इन्फर्नो रेड और रश ग्रीन – मिल रहे हैं.

 

एनटॉर्क 125 के डिस्क और रेस एडिशन, दोनों ही वैरिएंट्स में अब नया LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे टीवीएस स्माप्चअ ऐप के ज़रिए कई तरह के फ़ीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. मैकेनिकल तौर पर, टीवीएस एनटॉर्क 125 में कोई और बदलाव नहीं किया गया है, इसमें अभी भी 125 cc का 3-वॉल्व इंजन लगा है, जो 7000 rpm पर 9.4 bhp की ताकत और 5500 rpm पर 10.6 Nm का पीक टॉर्क बनाता है.

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