टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 10 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

टीवीएस के सबसे लोकप्रिय दोपहिया वाहनों में से एक ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है – टीवीएस ने अपने होसुर निर्माण केंद्र में अपनी iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की दस लाखवीं यूनिट का निर्माण किया है. iQube, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, समय के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक्री चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गया है, और हाल के समय में केवल उतनी ही लोकप्रिय बजाज चेतक के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है. एक मीडिया बयान में, टीवीएस ने बताया कि iQube ग्राहकों ने मिलकर 14.94 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है, जिससे पिछले छह वर्षों में 522,969 टन CO₂ उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है.

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iQube भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है

सुंदरशन वेणु, चेयरमैन, टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा, “एक मिलियन टीवीएस iQube का रोलआउट इस बात को दर्शाता है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. यह मील का पत्थर इंजीनियरिंग, नवाचार और निर्माण क्षमताओं में वर्षों की निवेश पर आधारित है, जिसने हमें विश्व स्तरीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान बनाने में सक्षम बनाया है, जो भारत में डिजाइन और निर्माण किए गए हैं और पूरी दुनिया के लिए हैं. जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहा है, इसके सामने भविष्य की मोबिलिटी में वैश्विक नेता बनने का एक अनोखा अवसर है. टीवीएस मोटर में, हम इस विज़न को रोमांचक और टिकाऊ मोबिलिटी सॉल्यूशंस के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भारत की स्थिति को वैश्विक मोबिलिटी पावरहाउस के रूप में मजबूत करते हैं.”

ध्यान देने वाली बात है कि iQube ने पिछले छह सालों में स्कूटर में कोई बड़े बदलाव हुए बिना ही लगातार काम किया है. टीवीएस ने स्कूटर को नए रंग विकल्पों, फीचर्स और अपडेटेड बैटरी ऑप्शन्स के साथ नियमित रूप से अपडेट किया है, लेकिन iQube की बड़ी बिक्री की असली वजह यह है कि टीवीएस इसे देश भर के 3,000 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध कराता है.

टीवीएस आईक्यूब तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है – बेस, S और ST – जिनकी बैटरी क्षमता 2.2 kWh से 5.3 kWh तक है. iQube की कीमतें Rs 1.07 लाख से Rs 1.72 लाख तक हैं (एक्स-शोरूम, कर्नाटक) है.