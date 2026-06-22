रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 की डिलेवरी भारत में हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 22, 2026
हाइलाइट्स
- बेंगलुरु पहला शहर है जहाँ फ्लाइंग फ्ली C6 पहुंची है
- इसकी कीमत रु.2.79 लाख है या बैटरी-ए-ए-सर्विस के साथ रु.1.99 लाख
- यह 3.91 kWh की बैटरी से चलती है और इसकी दावे के अनुसार रेंज 154 किमी है
पहली बार नवंबर 2024 में पेश किया गया, फ्लाइंग फ्ली C6 अब भारत में ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हो गया है. रॉयल एनफील्ड ने अपने पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू कर दी है, जहां उसने नए EV ब्रांड के लिए एक समर्पित बिक्री, सर्विस और सपोर्ट नेटवर्क भी स्थापित किया है.
कंपनी फ्लाइंग फ्ली रेंज के लिए शहर-दर-शहर रोलआउट योजना अपना रही है, बेंगलुरु पहला बाजार बन गया है जहां ग्राहकों ने C6 की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है. मोटरसाइकिल दो रंग विकल्पों में उपलब्ध है: स्टॉर्म ब्लैक और फ्ली ग्रीन, जिसकी कीमत रु.2.79 लाख (एक्स-शोरूम) है. खरीदार बैटरी-एज-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो वाहन की लागत को रु.1.99 लाख तक कम करता है, जिसमें बैटरी उपयोग अलग से चार्ज किया जाता है.
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रॉयल एनफील्ड ने शहर में फ्लाइंग फ़्ली कस्टमर्स के लिए एक समर्पित ओनरशिप नेटवर्क भी तैयार किया है. यह सेटअप हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करता है, जिसमें बीटीएम लेआउट में एक सेंट्रल सर्विस हब है जो खास रिपेयर और तकनीकी सपोर्ट संभालता है, जबकि बेंगलुरु के अलग-अलग स्पोक सेंटर नियमित सर्विसिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं. कंपनी अपने मौजूदा रिटेल नेटवर्क का भी फायदा उठा रही है और चुनिंदा रॉयल एनफील्ड डीलरशिप और सर्विस सेंटर में फ्लाइंग फ़्ली आउटलेट चला रही है.
ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक कार 3.91 kWh बैटरी पैक पर चलती है, जो एक पर्मानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुड़ी है, जो 3,500 आरपीएम पर 20.6 बीएचपी और 60 एनएम टॉर्क बनाती है. ताकत रियर व्हील तक बेल्ट-ड्राइव सिस्टम के जरिए पहुँचती है.
मोटरसाइकिल का वजन 124 किलोग्राम है, जो इसे तेज प्रदर्शन देने में मदद करता है. रॉयल एनफील्ड का दावा है कि यह 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.7 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 115 किमी/घंटा है. कंपनी भारतीय ड्राइविंग साइकिल (IDC) पर 154 किमी तक की रेंज भी बताती है.
फ्लाइंग फ्ली C6 में 2.2 kW का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है. रॉयल एनफील्ड के अनुसार, एक स्टैंडर्ड 16-ऐम्पियर वाल सॉकेट का इस्तेमाल करके बैटरी को खाली से पूरी तरह चार्ज करने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, जबकि 20-80 फीसदी चार्ज करने में थोड़ा सा एक घंटे से ज्यादा समय लगता है. इसके अलावा, जरूरत के अनुसार रैपिड, स्टैंडर्ड और ट्रिकल चार्जिंग मोड्स में भी विकल्प है.
फ्लाइंग फ्ली के रेट्रो-इंस्पायर्ड डिजाइन थीम के प्रति सच्चे रहते हुए, C6 में गोल 3.5 इंच का TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. इस डिस्प्ले में विभिन्न वाहन फ़ंक्शन शामिल हैं, जैसे कि एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सेटिंग्स अन्य खासियतों में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 27-वाट USB-C चार्जिंग पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक हैंडलबार लॉक शामिल हैं. सुरक्षा फीचर्स में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स शामिल हैं, जिन्हें लीन-सेंसिटिव ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सपोर्ट करता है.
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