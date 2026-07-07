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दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज

यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 7, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अपाचे ब्रांड अब 90 से ज़्यादा देशों में बिकता है
  • अपाचे रेंज में अब 160 cc से 310 cc तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं
  • टीवीएस का कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा राइडर्स अपाचे ओनर्स कम्युनिटी का हिस्सा हैं

टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि 2005 में पहली अपाचे के लॉन्च होने के दो दशक से भी ज़्यादा समय बाद, अपाचे के ग्राहकों की संख्या दुनिया भर में 70 लाख का आंकड़ा पार कर गई है. जो शुरुआत एक अकेली मोटरसाइकिल से हुई थी, वह आज कई सेगमेंट में फैले मॉडल्स की एक फ़ैमिली बन गई है.

TVS Apache RTX Road Test m1

अपाचे रेंज में अभी RTR 160, RTR 160 4V, RTR 180, RTR 200 4V, RTR 310, RR 310 और हाल ही में लॉन्च हुई RTX एडवेंचर टूरर शामिल हैं, जिनकी इंजन क्षमता 160 cc से 310 cc के बीच है. टीवीएस का कहना है कि ये मोटरसाइकिलें अब 90 से ज़्यादा देशों में बेची जाती हैं.

 

यह भी पढ़ें: जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान

 

ब्रांड का कहना है कि अपाचे कई सालों से कई तरह की टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर काम कर रही है. फ़्यूल इंजेक्शन, डुअल-चैनल ABS, राइड मोड, टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, बिना चाबी के राइड और 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम जैसे फ़ीचर्स अलग-अलग अपाचे मॉडल्स में पहली बार पेश किए गए थे.

2026 TVS Apache RTR 160 4 V

मोटरसाइकिलों के अलावा, टीवीएस का कहना है कि अपाचे ओनर्स कम्युनिटी का भी विस्तार हुआ है; कंपनी द्वारा आयोजित ट्रैक सेशन, राइडिंग इवेंट्स और कम्युनिटी राइड्स में पांच लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं.

 

इस उपलब्धि पर टीवीएस मोटर कंपनी के इंडिया 2 व्हीलर बिज़नेस के प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता ने कहा, “हम पिछले दो दशकों में टीवीएस अपाचे राइडर्स के भरोसे और जुनून के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. रेसिंग की शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल परफॉर्मेंस ब्रांड बनने तक, यह उपलब्धि पूरे टीवीएस मोटर इकोसिस्टम की मेहनत को दिखाती है. हम मकसद के साथ इनोवेशन, ग्लोबल विस्तार और मज़बूत राइडर कम्युनिटीज़ के ज़रिए परफॉर्मेंस मोटरसाइक्लिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे.”

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    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
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  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
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    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
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  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2015 मारुति सुजुकी सियाज़
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    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
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    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI 1.0 BS IV | 60,763 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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