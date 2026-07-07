दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- अपाचे ब्रांड अब 90 से ज़्यादा देशों में बिकता है
- अपाचे रेंज में अब 160 cc से 310 cc तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं
- टीवीएस का कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा राइडर्स अपाचे ओनर्स कम्युनिटी का हिस्सा हैं
टीवीएस मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि 2005 में पहली अपाचे के लॉन्च होने के दो दशक से भी ज़्यादा समय बाद, अपाचे के ग्राहकों की संख्या दुनिया भर में 70 लाख का आंकड़ा पार कर गई है. जो शुरुआत एक अकेली मोटरसाइकिल से हुई थी, वह आज कई सेगमेंट में फैले मॉडल्स की एक फ़ैमिली बन गई है.
अपाचे रेंज में अभी RTR 160, RTR 160 4V, RTR 180, RTR 200 4V, RTR 310, RR 310 और हाल ही में लॉन्च हुई RTX एडवेंचर टूरर शामिल हैं, जिनकी इंजन क्षमता 160 cc से 310 cc के बीच है. टीवीएस का कहना है कि ये मोटरसाइकिलें अब 90 से ज़्यादा देशों में बेची जाती हैं.
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ब्रांड का कहना है कि अपाचे कई सालों से कई तरह की टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर काम कर रही है. फ़्यूल इंजेक्शन, डुअल-चैनल ABS, राइड मोड, टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, बिना चाबी के राइड और 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम जैसे फ़ीचर्स अलग-अलग अपाचे मॉडल्स में पहली बार पेश किए गए थे.
मोटरसाइकिलों के अलावा, टीवीएस का कहना है कि अपाचे ओनर्स कम्युनिटी का भी विस्तार हुआ है; कंपनी द्वारा आयोजित ट्रैक सेशन, राइडिंग इवेंट्स और कम्युनिटी राइड्स में पांच लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं.
इस उपलब्धि पर टीवीएस मोटर कंपनी के इंडिया 2 व्हीलर बिज़नेस के प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता ने कहा, “हम पिछले दो दशकों में टीवीएस अपाचे राइडर्स के भरोसे और जुनून के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. रेसिंग की शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल परफॉर्मेंस ब्रांड बनने तक, यह उपलब्धि पूरे टीवीएस मोटर इकोसिस्टम की मेहनत को दिखाती है. हम मकसद के साथ इनोवेशन, ग्लोबल विस्तार और मज़बूत राइडर कम्युनिटीज़ के ज़रिए परफॉर्मेंस मोटरसाइक्लिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे.”
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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