केटीएम 390 ड्यूक की कीमतें रु.7,000 तक बढ़ाई गईं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 6, 2026
हाइलाइट्स
- 399cc ड्यूक की कीमत ₹3.45 लाख (एक्स-शोरूम) है
- 349cc ड्यूक की कीमत ₹2.84 लाख (एक्स-शोरूम) है
- GST 2.0 के बाद 390 ड्यूक R में दूसरी बार बदलाव किया गया है
केटीएम इंडिया ने 390 ड्यूक के दोनों वर्ज़न की कीमतें बढ़ा दी हैं. अब 390 ड्यूक R की कीमत रु.3.45 लाख और 350cc 390 ड्यूक की कीमत रु.2.84 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो गई है. इस बदलाव के बाद 390 ड्यूक R रु.6,000 महंगी हो गई है, जबकि 350cc मॉडल की कीमत में रु.7,000 की बढ़ोतरी हुई है.
यह भी पढ़ें: भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|केटीएम 390 ड्यूक (350cc)
|रु.2.77 लाख
|रु.2.84 लाख
|+ रु.7,000
|केटीएम 390 ड्यूक R (399cc)
|रु.3.39 लाख
|रु.3.45 लाख
|+ रु.6,000
इस साल 399cc वाली 390 ड्यूक की कीमत में यह दूसरी बार बदलाव किया गया है. अप्रैल 2026 में, GST के नए स्ट्रक्चर के लागू होने के बाद केटीएम ने इस मोटरसाइकिल की कीमत में रु.40,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी.
GST 2.0 के तहत टैक्स में बदलाव के कारण, 350cc से ज़्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़कर 40% हो गया. इसके जवाब में, केटीएम ने इस साल की शुरुआत में 390 ड्यूक और 390 एडवेंचर के 350cc वर्जन पेश किए, ताकि खरीदार कम GST स्लैब का फ़ायदा उठा सकें. बाद में, ओरिजिनल 399cc मॉडल का नाम बदलकर 390 ड्यूक R कर दिया गया.
दोनों मोटरसाइकिलों में मुख्य अंतर उनके पावरट्रेन का है. 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 41 bhp की ताकत और 33.5 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ड्यूक R का 399cc इंजन 45 बीएचपी की ताकत और 39 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
बाकी मामलों में, दोनों मोटरसाइकिलें एक जैसी ही हैं. दोनों में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेन, स्ट्रीट और ट्रैक राइडिंग मोड, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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