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केटीएम 390 ड्यूक की कीमतें रु.7,000 तक बढ़ाई गईं

390 ड्यूक R रु.6,000 हुई महंगी, स्टैंडर्ड 390 ड्यूक की कीमत ₹7,000 बढ़ी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 399cc ड्यूक की कीमत ₹3.45 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • 349cc ड्यूक की कीमत ₹2.84 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • GST 2.0 के बाद 390 ड्यूक R में दूसरी बार बदलाव किया गया है

केटीएम इंडिया ने 390 ड्यूक के दोनों वर्ज़न की कीमतें बढ़ा दी हैं. अब 390 ड्यूक R की कीमत रु.3.45 लाख और 350cc 390 ड्यूक की कीमत रु.2.84 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो गई है. इस बदलाव के बाद 390 ड्यूक R रु.6,000 महंगी हो गई है, जबकि 350cc मॉडल की कीमत में रु.7,000 की बढ़ोतरी हुई है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं

वैरिएंटपुरानी कीमतेंनई कीमतेंअंतर
केटीएम 390 ड्यूक (350cc)रु.2.77 लाखरु.2.84 लाख+  रु.7,000
केटीएम 390 ड्यूक R (399cc)रु.3.39 लाखरु.3.45 लाख+  रु.6,000

इस साल 399cc वाली 390 ड्यूक की कीमत में यह दूसरी बार बदलाव किया गया है. अप्रैल 2026 में, GST के नए स्ट्रक्चर के लागू होने के बाद केटीएम ने इस मोटरसाइकिल की कीमत में रु.40,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी.

 

GST 2.0 के तहत टैक्स में बदलाव के कारण, 350cc से ज़्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़कर 40% हो गया. इसके जवाब में, केटीएम ने इस साल की शुरुआत में 390 ड्यूक और 390 एडवेंचर के 350cc वर्जन पेश किए, ताकि खरीदार कम GST स्लैब का फ़ायदा उठा सकें. बाद में, ओरिजिनल 399cc मॉडल का नाम बदलकर 390 ड्यूक R कर दिया गया.

KTM Duke 390 2023 23

दोनों मोटरसाइकिलों में मुख्य अंतर उनके पावरट्रेन का है. 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 41 bhp की ताकत और 33.5 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ड्यूक R का 399cc इंजन 45 बीएचपी की ताकत और 39 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

 

बाकी मामलों में, दोनों मोटरसाइकिलें एक जैसी ही हैं. दोनों में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेन, स्ट्रीट और ट्रैक राइडिंग मोड, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

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