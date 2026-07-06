बेंटले की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV का नाम होगा 'Torcal', 23 सितंबर को आएगी सामने
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- उम्मीद है कि बेंटले टोरकल, फोक्सवैगन के PPE आर्किटेक्चर पर आधारित होगी
- इसमें कायेन इलेक्ट्रिक के साथ रनिंग गियर शेयर किए जाने की उम्मीद है
- इसकी लंबाई 5 मीटर से कम होगी
बेंटले की पहली प्रोडक्शन EV का नाम 'टोरकल' (Torcal) है. नई पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक (पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक) के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली 'टोरकल', बेंटायगा (Bentayga), कॉन्टिनेंटल (Continental) और फ्लाइंग स्पर (Flying Spur) के बाद बेंटले की चौथी मॉडल लाइन होगी और इसे 23 सितंबर, 2026 को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा.
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बेंटले मोटर्स के CEO फ्रैंक-स्टेफेन वालिसर ने नई बेंटले EV को 'लक्ज़री अर्बन SUV' कहा है। यह कार VW के नए 'प्रीमियम प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक' आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिसका इस्तेमाल नई कायेन इलेक्ट्रिक और ऑडी A6 E-Tron में भी किया गया है. लक्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि नई EV की लंबाई 5 मीटर से कम होगी – यानी यह रेंज में पूरी तरह से बड़ी बैंटायगा से नीचे हो सकती है. साथ ही, इसमें 'इंडस्ट्री-लीडिंग टेक्नोलॉजी' होगी, जिसमें 7 मिनट में 160 km की रेंज देने वाली रैपिड चार्जिंग सुविधा भी शामिल है.
अब तक, बेंटले ने Torcal के डिज़ाइन की बस झलक ही दिखाई है – एक तस्वीर में ढकी हुई एसयूवी का साइड व्यू है और दूसरी तस्वीर में SUV के बिना ढके पिछले हिस्से का कुछ हिस्सा दिख रहा है. जितना हम देख पा रहे हैं, टॉर्कल में आगे और पीछे पतली हॉरिजॉन्टल बार-टाइप लाइट गाइड होंगी, जिनके अंदर क्रिस्टल जैसा अनोखा पैटर्न होगा. पीछे की विंडशील्ड थोड़ी झुकी हुई है और छत पर लगा स्पॉइलर भी दिखाई दे रहा है.
इसके प्रोफ़ाइल को देखने पर नई कायेन EV से कुछ स्टाइलिंग समानताएँ नज़र आती हैं, खासकर इसकी लंबी, लगभग सपाट छत और पिछले पहियों के ऊपर उभरे हुए हिस्से में. यूरोप की सड़कों पर टेस्ट कारों की तस्वीरों से पता चलता है कि टॉर्कल में नई कंटीनेंटल और फ्लाइंग स्पर जैसी हेडलाइट डिज़ाइन होगी, जबकि बेंटले ग्रिल के बंद होने और उसके चारों ओर रोशनी (इल्यूमिनेटेड सराउंड) होने की उम्मीद है.
इस बीच, कैबिन की स्पाई तस्वीरों से कुछ खास चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट-स्टाइल वाला कर्व्ड सेंट्रल टचस्क्रीन – जो कायेन जैसा है – और वाइपर व इंडिकेटर कंट्रोल, जो ऑडीi के नए-जेनरेशन मॉडल (जैसे नई Q7) में मिलते-जुलते हैं.
पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी कायेन इलेक्ट्रिक वाले बैटरी पैक (113 kWh यूनिट) का इस्तेमाल होगा और पावर डुअल-मोटर सेटअप से मिलेगी. हालांकि, फाइनल आउटपुट के बारे में अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता.
उम्मीद है कि बेंटले अपनी पहली EV के ग्लोबल डेब्यू से पहले आने वाले महीनों में इसके बारे में और जानकारी देगी.
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