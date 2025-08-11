वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च

मोटोहाउस ने भारतीय बाज़ार में वीएलएफ के एक नए स्कूटर के लॉन्च की पुष्टि कर दी है. मोबस्टर नाम का यह स्कूटर 25 सितंबर से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. मोबस्टर, जो पहले से ही विदेशी बाज़ारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है, भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा. उम्मीद है कि इस स्कूटर को वीएलएफ टेनिस की तरह ही कोल्हापुर स्थित केएडब्ल्यू वेलोस मोटर्स के कारखाने में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा.

दिखने की बात करें तो, मोबस्टर एक स्पोर्टी दिखने वाला स्कूटर है जिसमें कई आकर्षक बॉडी पैनल और चारों ओर ढेर सारे खुले बोल्ट हैं. आगे की तरफ़ हैंडलबार के पास एक लंबा वाइज़र के अलावा हेडलैंप के लिए दो अलग-अलग यूनिट हैं. साइड में, स्कूटर में नुकीले पैनल हैं, जबकि पीछे की तरफ़ एक स्लीक टेललैंप सेटअप है. विदेशी बाज़ारों में, यह स्कूटर चार रंगों - ग्रे, लाल, सफ़ेद और पीले - में उपलब्ध है. इस स्कूटर में 5 इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले है जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंग और USB चार्जिंग पोर्ट को सपोर्ट करता है.

स्कूटर के पावरट्रेन विवरण पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है. विदेशी बाज़ार में यह स्कूटर दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें एक 125 सीसी यूनिट और एक 180 सीसी शामिल है. 125 सीसी इंजन 11.9 बीएचपी और 11.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि बड़ा इंजन 17.7 बीएचपी और 15.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है. कंपनी की विदेशी वेबसाइट के अनुसार, 125 सीसी वैरिएंट की टॉप स्पीड 100 किमी प्रति घंटा होगी, जबकि 180 सीसी वैरिएंट की अधिकतम स्पीड 110 किमी प्रति घंटा होगी.