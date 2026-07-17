बैटरी की वारंटी खत्म होने के बाद EV का क्या होता है?

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय लगभग हर बार एक सवाल उठता है: "बैटरी की वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा?" यह एक वाजिब चिंता है क्योंकि बैटरी EV का सबसे महंगा हिस्सा होती है.

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अच्छी बात यह है कि वारंटी खत्म होने पर EV अचानक काम करना बंद नहीं करती है. मॉडर्न लिथियम-आयन बैटरी को इस तरह बनाया जाता है कि वे वारंटी पीरियड के बाद भी कई सालों तक चलें. आमतौर पर, आपको अचानक खराबी के बजाय ड्राइविंग रेंज में धीरे-धीरे कमी देखने को मिलेगी. असल में ऐसा होता है.

ईवी बैटरी वारंटी में क्या-क्या शामिल होता है?

भारत में ज़्यादातर EV बनाने वाली कंपनियाँ बैटरी पर लगभग 8 साल या 1,60,000 km की वारंटी देती हैं, हालाँकि यह मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

वारंटी में आमतौर पर ये चीज़ें शामिल होती हैं:

इन शब्दों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:

निर्माण संबंधी दोष

बैटरी का खराब होना

बैटरी की क्षमता का बहुत अधिक कम हो जाना (आमतौर पर जब बैटरी हेल्थ 70% से कम हो जाए)

इसका मतलब यह नहीं है कि बैटरी 8 साल बाद खराब हो जाएगी. इसका बस इतना ही मतलब है कि वारंटी की अवधि खत्म होने के बाद अगर कोई समस्या आती है, तो उसके लिए बनाने वाली कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी.

बैटरी अचानक काम करना बंद नहीं करती है

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में यह शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है. ईवी की बैटरी वारंटी खत्म होने वाले दिन ही अचानक खराब नहीं हो जाती.

इसके बजाय, यह हर साल ऊर्जा जमा करने की अपनी कुछ क्षमता धीरे-धीरे खो देता है. ज़्यादातर मालिकों के लिए, यह बदलाव इतनी धीरे-धीरे होता है कि रोज़ाना गाड़ी चलाते समय उन्हें इसका पता भी नहीं चलता.

उदाहरण:

लगभग 400 km की रेंज वाली नई EV, कई सालों के बाद भी 280-320 km की रेंज दे सकती है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल और चार्ज किया गया है.



शहर में गाड़ी चलाने वाले कई लोगों के लिए, रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए यह अब भी काफ़ी से ज़्यादा है.

क्या आपको कोई फ़र्क़ नज़र आएगा?

ज़्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं. जैसे-जैसे बैटरी पुरानी होती है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं.

ड्राइविंग रेंज में थोड़ी कमी आना

कुछ परिस्थितियों में चार्ज होने में पहले की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगना

जब कार नई थी, उसकी तुलना में अब बैटरी का प्रतिशत थोड़ा अधिक तेजी से कम होना

कार सामान्य रूप से चलती रहती है. जब तक बैटरी में कोई खराबी न आए, तब तक परफॉर्मेंस, तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने की क्षमता और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कोई खास बदलाव नहीं आता.

अगर वारंटी खत्म होने के बाद कुछ खराबी आ जाए तो क्या होगा?

कुछ साल पहले, बैटरी में कोई समस्या होने पर अक्सर पूरा बैटरी पैक बदलना पड़ता था. अब हमेशा ऐसा नहीं होता है. कुछ आधुनिक EV बैटरी कई अलग-अलग मॉड्यूल से बनी होती हैं. अगर किसी एक मॉड्यूल में खराबी आती है, तो मैन्युफैक्चरर या EV रिपेयर करने वाले खास सेंटर पूरे बैटरी पैक को बदलने के बजाय सिर्फ़ खराब हिस्से को बदल सकते हैं.

गाड़ी के हिसाब से, पूरी बैटरी बदलने में कई लाख रुपये का खर्च आ सकता है. अगर आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी गाड़ी बनाने वाली कंपनी से मरम्मत के सही तरीके और खर्च के बारे में पता करें.

आपको कैसे पता चलेगा कि बैटरी ठीक है?

अगर आप अपनी EV को लंबे समय तक रखने की सोच रहे हैं, तो रेगुलर सर्विसिंग के दौरान बैटरी की हेल्थ चेक करवाना फ़ायदेमंद रहेगा.

ज़्यादातर निर्माता जाँच कर सकते हैं

इन शब्दों का हिंदी अनुवाद:

बैटरी की स्वास्थ्य स्थिति (SoH)

चार्जिंग का इतिहास / चार्जिंग रिकॉर्ड

प्रत्येक बैटरी सेल का प्रदर्शन

बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) का डेटा

इससे डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाली बची हुई रेंज को देखने की तुलना में कहीं ज़्यादा साफ़ तस्वीर मिलती है.

क्या बैटरी वारंटी का रीसेल वैल्यू पर असर पड़ता है?

हाँ, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है. कई खरीदार ऐसी EV खरीदने में ज़्यादा भरोसा महसूस करते हैं जिसकी बैटरी वारंटी अभी बाकी हो. वारंटी खत्म होने के बाद, रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि भविष्य के खरीदारों को पता होता है कि बैटरी से जुड़ी किसी भी मरम्मत की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होगी.

इसके बावजूद, वारंटी से ज़्यादा ज़रूरी बैटरी की हेल्थ है. अच्छी बैटरी हेल्थ वाली और ठीक से मेंटेन की गई EV, वारंटी खत्म होने के बाद भी खरीदारों को आकर्षित कर सकती है.

इससे डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाली बची हुई रेंज को देखने की तुलना में कहीं ज़्यादा साफ़ तस्वीर मिलती है.

क्या आप बैटरी को ज़्यादा देर तक चलने लायक बना सकते हैं?

हाँ. कुछ आसान आदतें समय के साथ बैटरी की क्षमता कम होने की रफ़्तार को धीमा करने में मदद कर सकती हैं.

जहाँ तक संभव हो, एसी (AC) होम चार्जर से ही चार्ज करें.

डीसी (DC) फास्ट चार्जिंग का उपयोग मुख्य रूप से लंबी यात्राओं के दौरान करें.

बैटरी को लंबे समय तक पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह खाली अवस्था में न छोड़ें.

अत्यधिक गर्म मौसम में जहाँ तक संभव हो, वाहन को छाया में पार्क करें

कार कंपनी द्वारा बताए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करें.



ये आदतें बैटरी के पुराने होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक तो नहीं पाएंगी, लेकिन लंबे समय तक बैटरी की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

अपनी उम्र पूरी होने पर बैटरी का क्या होता है?

जब EV बैटरी गाड़ी चलाने के लायक नहीं रह जाती, तब भी आमतौर पर उसे फेंका नहीं जाता. कई पुरानी बैटरी पैक का इस्तेमाल स्थिर एनर्जी स्टोरेज के लिए किया जाता है, जहाँ वे घरों, ऑफिस या रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए बिजली स्टोर कर सकती हैं.

जब इनका इस्तेमाल का समय खत्म हो जाता है, तो बनाने वाली कंपनियाँ इन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भेज देती हैं, जहाँ लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे कीमती मटीरियल को निकालकर भविष्य की बैटरियों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या बैटरी वारंटी की वजह से आपको EV नहीं खरीदनी चाहिए?

ज़्यादातर खरीदारों के लिए, शायद नहीं. मॉडर्न EV बैटरी को इस तरह बनाया जाता है कि वे अपनी वारंटी की अवधि से कहीं ज़्यादा समय तक चलें, और आम तौर पर उनकी क्षमता धीरे-धीरे कम होती है, न कि वे अचानक खराब हो जाती हैं. वारंटी खत्म होने के बाद भी, कई मालिक बैटरी से जुड़ी किसी बड़ी समस्या के बिना अपनी EV का इस्तेमाल कई सालों तक करते रहते हैं.

अगर आप पुरानी ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ़ यह न देखें कि वारंटी अभी चालू है या नहीं, बल्कि बैटरी की ओवरऑल कंडीशन पर ध्यान दें. वारंटी खत्म होने की तारीख़ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बैटरी का अच्छी हालत में होना, रेगुलर सर्विस हिस्ट्री और सही तरीके से देखभाल.