2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 9, 2025
हाइलाइट्स
- 2025 H-D X440 लाइनअप में तीन मॉडल शामिल हैं
- तीनों में एक ही 440cc इंजन लगा है
- X440 T में अलग रियर-एंड और विविड और S से ज़्यादा फ़ीचर्स हैं
हार्ली-डेविडसन ने 2025 के लिए X440 लाइनअप को अपडेट किया है. इसके लिए कंपनी ने पुराने डेनिम (बेस) वेरिएंट को बंद कर दिया है और पुराने मिड-स्पेक ट्रिम (विविड) को नए एंट्री पॉइंट के रूप में पेश किया है. इसके साथ ही, कंपनी ने रेंज के टॉप मॉडल, X440 T, में एक नया मॉडल जोड़ा है, जबकि बाकी ट्रिम्स में केवल मामूली फीचर अपडेट किए हैं और कीमतें कम की हैं.
यह भी पढ़ें: हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
2025 X440 रेंज में अब X440 विविड, X440 S और हाल ही में लॉन्च हुआ X440 T शामिल हैं. तीनों में एक ही 440cc एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 27 bhp और 38 Nm टॉर्क पैदा करता है. यहाँ प्रत्येक मॉडल की खूबियों का विवरण दिया गया है.
हार्ली-डेविडसन X440 विवड
(एक्स-शोरूम) कीमत: रु.2.35 लाख
X440 विविड अब बेस वेरिएंट के रूप में उपलब्ध है और इसकी कीमत पहले की तुलना में रु.25,000 रुपये कम होकर रु.2.35 लाख हो गई है. अपडेटेड लाइनअप में, यह पहले से उपलब्ध डेनिम ट्रिम की जगह लेता है. X440 विविड में कास्ट अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स हैं, जो बंद हो चुके डेनिम ट्रिम में दिए गए स्पोक व्हील्स और ट्यूब टायर्स से अलग हैं. इसमें एक 3D टैंक लोगो भी है.
फीचर्स की बात करें तो, विविड में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जोड़ी गई है, जो पहले उपलब्ध नहीं थी. इससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के कई विकल्प खुल गए हैं. विविड चार रंगों में उपलब्ध है: लाल, सिल्वर, मस्टर्ड और डार्क सिल्वर.
हार्ली-डेविडसन X440 S
(एक्स-शोरूम) कीमत: रु.2.55 लाख
मिड-स्पेक X440 S की कीमत अब रु.2.55 लाख है, जो रु.24,600 की कटौती दर्शाता है. विविड की तुलना में, इसमें डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और इंजन कूलिंग फिन्स पर मशीनी फिनिशिंग दी गई है. विज़ुअल बदलाव केवल पेंट स्कीम तक ही सीमित हैं, और X440 S बाजा ऑरेंज और मैट ब्लैक में उपलब्ध है.
हार्ली-डेविडसन X440 T
(एक्स-शोरूम) कीमत: रु.2.79 लाख
X440 T नया मॉडल है और इसकी कीमत रु.2.79 लाख है. X440 S की तुलना में, T में कई अपडेट हैं. इस मॉडल में नया रियर सबफ्रेम और नया टेल सेक्शन है, साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल भी हैं. इसमें बार-एंड मिरर और नए ग्राफ़िक्स भी हैं; साथ ही, इस मॉडल के रंग पैलेट में नीला, लाल, सफ़ेद और काला शामिल है. दिलचस्प बात यह है कि T में अन्य X440 मॉडलों की तरह 3D बैज की बजाय स्टिकर-प्रकार के ग्राफ़िक्स हैं.
फीचर्स की बात करें तो, X440 T में कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए गए हैं जो बाकी मॉडल्स में उपलब्ध नहीं हैं. इनमें राइड-बाय-वायर, दो राइड मोड्स (रोड और रेन), स्विचेबल ABS, स्विचेबल रियर ट्रैक्शन कंट्रोल और पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट शामिल हैं. ये अपडेट्स 2025 मॉडल लाइनअप में T वेरिएंट को अलग पहचान देते हैं, जबकि इंजन और मुख्य मैकेनिकल कंपोनेंट्स बाकी ट्रिम्स से अलग ही हैं.
