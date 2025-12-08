पत्रिकायूज़्ड कार्स
हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा

हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • हार्ली-डेविडसन के नये CVO मॉडल भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे महंगी मोटरसाइकिलों में से एक हैं
  • CVO रोड ग्लाइड आज भारत में उपलब्ध सबसे महंगी हार्ली-डेविडसन है
  • दोनों में 1,977 सीसी वी-ट्विन इंजन है जो 189 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है

X440 परिवार में नई बाइक के साथ, हार्ली-डेविडसन ने भारत में अपनी CVO रेंज के दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं - हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और CVO स्ट्रीट ग्लाइड. दोनों मोटरसाइकिलें हार्ली की पूरी तरह से आयातित बाइक रेंज का हिस्सा हैं और पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हैं. CVO स्ट्रीट ग्लाइड की शुरुआती कीमत रु.63.03 लाख है, जबकि CVO रोड ग्लाइड की शुरुआती कीमत रु.67.37 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इन्हें अपने नॉन-CVO वैरिएंट की तुलना में रु.20 लाख से ज़्यादा महंगा बनाती है और इन्हें आज भारत में बिकने वाली सबसे महंगी मोटरसाइकिलों की सूची में आज भी शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया

harley davidson cvo road glide street glide launched in india cost more than a toyota fortuner carandbike 2

CVO रोड ग्लाइड, जिसकी कीमत रु.67.37 लाख है, भारत में सबसे महंगी हार्ली-डेविडसन है

 

हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और CVO स्ट्रीट ग्लाइड: क्या अंतर है?

दोनों मॉडलों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि रोड ग्लाइड में एक बड़ा, फ्रेम-माउंटेड 'शार्कनोज़' फेयरिंग है, जिसे लंबी यात्राओं में तेज़ गति की स्थिरता और हवा से सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि स्ट्रीट ग्लाइड में एक छोटा, फोर्क-माउंटेड 'बैटविंग' फेयरिंग है. हालाँकि, CVO मॉडल होने के नाते, दोनों बाइक्स नए ट्रिमिंग के साथ विशेष कस्टम पेंट स्कीम में उपलब्ध हैं.

harley davidson cvo road glide street glide launched in india cost more than a toyota fortuner carandbike 3

CVO स्ट्रीट ग्लाइड 380 किलोग्राम (कर्ब) वजन के साथ थोड़ी हल्की है

 

दोनों मोटरसाइकिलों में आयामों की बात करें तो बहुत कुछ समान है - उनकी लंबाई (2,410 मिमी) और व्हीलबेस (1,625 मिमी) समान हैं, सीट की ऊंचाई भी समान है (रोड ग्लाइड के लिए 720 मिमी और स्ट्रीट ग्लाइड के लिए 715 मिमी), लेकिन रोड ग्लाइड 380 किलोग्राम वाली स्ट्रीट ग्लाइड की तुलना में 393 किलोग्राम (कर्ब) भारी है.

 

पहियों का आकार एक जैसा है – आगे 19-इंच और पीछे 18-इंच, लेकिन रोड ग्लाइड में वायर-स्पोक पहिए हैं, जबकि स्ट्रीट ग्लाइड में नौ-स्पोक एल्युमीनियम पहिए हैं. ब्रेक भी एक जैसे हैं – आगे की तरफ दो 320 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ एक 300 मिमी डिस्क, मानक एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलता है.

harley davidson cvo road glide street glide launched in india cost more than a toyota fortuner carandbike 6

स्काईलाइन OS 12.3 इंच टीएफटी डैशबोर्ड पर दिया गया है

 

दोनों मोटरसाइकिलों की उपकरण सूची में 'स्काईलाइन ओएस' पर चलने वाला 12.3 इंच का रंगीन टीएफटी डैशबोर्ड शामिल है. दोनों मोटरसाइकिलों में चार-स्पीकर वाला रॉकफोर्ड फॉसगेट साउंड सिस्टम (दो स्पीकर फेयरिंग में और दो सैडलबैग में) शामिल है, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मौजूद है.

harley davidson cvo road glide street glide launched in india cost more than a toyota fortuner carandbike 5

मिल्वौकी आठ वीवीटी 121 वी-ट्विन 3,000 आरपीएम पर 189 एनएम का टॉर्क पैदा करता है

 

दोनों बाइकों को जोड़ने वाला उनका पावरप्लांट है - मिल्वौकी आठ वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन, जो 1,977 सीसी का है और 4,500 आरपीएम पर 115 बीएचपी और 3,000 आरपीएम पर 189 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

 

दोनों मोटरसाइकिलों में अन्य सुरक्षा फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल, व्हीकल होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
    हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया
  • केटीएम 390 मॉडल के लिए रिकॉल की घोषणा इंजन स्टॉल समस्या के समाधान के लिए की गई है, तथा सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों में इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को निःशुल्क अपडेट किया जाएगा.
    इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया
  • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, IBW द्वारा अपने आयोजन स्थल और तिथियों की पुष्टि के तुरंत बाद, दो प्रमुख प्रतिभागियों ने इस आयोजन में अपने नए मॉडल प्रदर्शित करने से हाथ खींच लिए.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश
  • डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री पर; कीमत रु.15,000 से शुरू.
    डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू
  • यह स्कीम 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी और केवल नए खरीदारों के लिए उपलब्ध है.
    ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त
