2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च

इंडियन मोटरसाइकिल्स ने भारतीय बाज़ार में MY25 स्काउट और स्काउट सिक्सटी रेंज लॉन्च कर दी हैं. इन मोटरसाइकिलों का लॉन्च इंडियन की हैवी मोटरसाइकिल रेंज के जून 2025 में लॉन्च होने के दो महीने बाद हुआ है. ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध हैं, जिनमें स्काउट सिक्सटी रेंज के लिए 999 सीसी वी-ट्विन और स्काउट रेंज के लिए 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन शामिल हैं. इन मोटरसाइकिलों में एक नया ट्यूबलर स्टील चेसिस भी दिया गया है.

मॉडल का नाम कीमत (एक्स-शोरूम) स्काउट सिक्स्टी बॉबर ₹12.99 लाख स्पोर्ट स्काउट सिक्स्टी ₹13.28 लाख स्काउट सिक्स्टी लिमिटेड ₹13.42 लाख स्काउट बॉबर ₹13.99 लाख स्काउट क्लासिक ₹14.02 लाख स्पोर्ट स्काउट ₹14.09 लाख 101 स्काउट ₹15.99 लाख सुपर स्काउट ₹16.15 लाख

इंडियन स्काउट सिक्सटी रेंज

इंडियन स्काउट सिक्सटी बॉबर (₹12.99 लाख, एक्स-शोरूम)

इंडियन स्काउट सिक्सटी बॉबर, स्काउट सिक्सटी सीरीज़ का सिंगल-सीट, बॉबर-स्टाइल वाला वैरिएंट है. इस मोटरसाइकिल में कटे हुए पिछले फेंडर, स्कूप्ड सीट, अलॉय व्हील और इंडियन ब्रांड के विशिष्ट टियरड्रॉप फ्यूल टैंक जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं. यह मोटरसाइकिल चार रंगों - ब्लैक मेटैलिक, हैवी मेटल, ब्लैक स्मोक और स्प्रिंगफील्ड ब्लू - में उपलब्ध है. इस मोटरसाइकिल में ABS, राइड मोड्स, USB चार्ज पोर्ट, क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंडियन स्काउट सिक्सटी बॉबर में 999 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 86 बीएचपी और 87 एनएम का टॉर्क बनाता है. इस मोटरसाइकिल में 13 लीटर का फ्यूल टैंक है. इस मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई मात्र 649 मिमी है, जिससे यह छोटे कद के सवारों के लिए भी उपयुक्त है.

इंडियन स्पोर्ट स्काउट सिक्सटी (रु.13.28 लाख, एक्स-शोरूम)

इंडियन स्पोर्ट स्काउट सिक्सटी, स्काउट सिक्सटी बॉबर का एक ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाला वैरिेएंट है. बॉबर की तुलना में इस बाइक में सबसे बड़े बदलाव हेडलैंप फेयरिंग और एप हैंडलबार हैं, जो बॉबर की तुलना में राइडिंग पोस्चर में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं. मोटरसाइकिल में उपलब्ध रंग विकल्पों में सनसेट रेड स्मोक, ब्लैक स्मोक, ब्लू डस्क और ब्लैक मेटैलिक शामिल हैं. मोटरसाइकिल में 999 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 86 बीएचपी और 87 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. मोटरसाइकिल में 13-लीटर का फ्यूल टैंक है. मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई केवल 654 मिमी है, जो स्काउट सिक्सटी बॉबर से 5 मिमी ज़्यादा है.

इंडियन स्काउट सिक्सटी क्लासिक (रु.13.42 लाख, एक्स-शोरूम)

जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, क्लासिक मोटरसाइकिल स्काउट सिक्सटी लाइनअप का ज़्यादा पारंपरिक मॉडल है. इस मोटरसाइकिल में एक प्रमुख रियर फेंडर, क्रोम एग्जॉस्ट और क्रोम-लाइन वाले अलॉय व्हील जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं. यह मोटरसाइकिल दो रंगों - ब्लैक मेटैलिक और फ्रॉस्ट सिल्वर - में उपलब्ध होगी. इस बाइक के स्टैंडर्ड फीचर्स में ABS, राइड मोड्स, USB चार्ज पोर्ट, क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं.

बाकी मॉडल्स की तरह, इस मोटरसाइकिल में भी 999 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 86 बीएचपी और 87 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इस मोटरसाइकिल में 13 लीटर का फ्यूल टैंक है. इस मोटरसाइकिल की सीट की ऊँचाई स्पोर्ट स्काउट सिक्सटी के समान ही है और केवल 654 मिमी है.

इंडियन स्काउट

इंडियन स्काउट क्लासिक (रु.14.02 लाख)

स्काउट सिक्सटी क्लासिक की तरह, इंडियन स्काउट क्लासिक, स्काउट लाइनअप में एक ज़्यादा कालातीत दिखने वाला मॉडल है. इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन एलिमेंट्स में एग्जॉस्ट, मिरर और इंडिकेटर्स जैसे कई क्रोम पार्ट्स शामिल हैं. स्काउट क्लासिक में 16-इंच के स्पोक व्हील्स हैं. इसके रंगों में ब्लैक मेटैलिक, सिल्वर क्वार्ट्ज़ स्मोक, घोस्ट व्हाइट और सनसेट रेड शामिल हैं. स्काउट क्लासिक में 1250 सीसी का लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन इंजन है जो लगभग 106 बीएचपी ताकत बनाती है.

इंडियन स्काउट बॉबर (रु.13.99 लाख, एक्स-शोरूम)

स्काउट बॉबर, स्काउट लाइनअप का बॉबर-स्टाइल वाला वैरिएंट है, जिसमें स्काउट क्लासिक के विपरीत, पूरी तरह से ब्लैक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं, जिनमें एग्जॉस्ट, बार-एंड मिरर और इंजन कवर शामिल हैं. इस मोटरसाइकिल में स्काउट क्लासिक वाला ही इंजन लगा है, जो एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन है जो लगभग 106 बीएचपी बनाता है.

इंडियन स्पोर्ट स्काउट (रु.14.09 लाख, एक्स-शोरूम)

इस बीच, इंडियन स्पोर्ट स्काउट, इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाली बाइक है. हालाँकि इसमें बॉबर जैसा ही छोटा फेंडर है, लेकिन आगे की तरफ बिकिनी फेयरिंग और 8-स्पोक अलॉय व्हील्स हैं. यह मोटरसाइकिल 4 रंगों में उपलब्ध है - ब्लैक मेटैलिक, ब्लैक स्मोक, स्टॉर्म ब्लू और नारा ब्रॉन्ज़ स्मोक आदि. इस मोटरसाइकिल में भी इस सीरीज़ की अन्य बाइक्स जैसा ही इंजन लगा है, एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन इंजन जो लगभग 106 बीएचपी ताकत बनाता है.

इंडियन सुपर स्काउट (रु.16.15 लाख, एक्स-शोरूम)

इस लाइनअप में ज़्यादा टूरिंग-ओरिएंटेड मोटरसाइकिल सुपर स्काउट है. बाइक के इस वर्ज़न में सैडलबैग और पिलियन सीट स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है, साथ ही लंबा वाइज़र, क्रोम एग्जॉस्ट और वायर-स्पोक व्हील्स जैसे स्टाइलिंग फ़ीचर भी मिलते हैं. यह मोटरसाइकिल दो रंगों ब्लैक स्मोक और मैरून मेटैलिक में उपलब्ध है.

इंडियन 101 स्काउट (रु.15.99 लाख, एक्स-शोरूम)

इंडियन 101 स्काउट इस लाइनअप का सबसे स्पोर्टी मॉडल है. इस मोटरसाइकिल में सुनहरे रंग का यूएसडी फोर्क सेटअप, 76 मिमी ट्रैवल वाले गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर और ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक हैं. इस मोटरसाइकिल में 127 मिमी मोटो-स्टाइल राइज़र और बार-एंड मिरर भी हैं. इस मोटरसाइकिल में 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन का ज़्यादा पावरफुल वर्ज़न भी है जो लगभग 112.5 बीएचपी ताकत बनाता है.