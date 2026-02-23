2026 इसुजु D-Max हाई-लैंडर रु.21.05 लाख में हुई लॉन्च, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिले कई नये फीचर्स
प्रकाशित फ़रवरी 23, 2026
हाइलाइट्स
- ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प की कीमत ₹23.60 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
- इसमें टचस्क्रीन, एलईडी लाइटिंग, ऑटोमेटिक एसी और कई अन्य नए फीचर्स शामिल हैं
- नए सेफ्टी किट में ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX शामिल हैं
2026 मॉडल वर्ष के लिए डी-मैक्स वी-क्रॉस को अपडेट करने के अलावा, इसुज़ू इंडिया ने डी-मैक्स हाई-लैंडर को भी महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. वी-क्रॉस के एक सरल वैरिएंट के रूप में लॉन्च किया गया हाई-लैंडर अब फीचर्स के मामले में बहुत कुछ देती है और पहली बार ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध है. हाई-लैंडर की कीमतें रु.21.05 लाख से शुरू होकर रु.23.88 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती हैं.
मैकेनिक्स की बात करें तो, सबसे बड़ा अपडेट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है. इसुज़ू ने पुराने वी-क्रॉस के 4x2 ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प को हाई-लैंडर में शामिल कर दिया है, जिससे यह अब केवल 4x4 ही उपलब्ध है. 1.9-लीटर डीजल इंजन पहले की तरह ही 161 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 360 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और अब इसमें वी-क्रॉस की तरह ही आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम दिया गया है. पहले की तरह ही, ग्राहक हाई-लैंडर को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी खरीद सकते हैं.
यह भी पढ़ें: 2026 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में नए फीचर्स के साथ दिखने में किये गए बदलाव, कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू
फीचर अपडेट की बात करें तो, हाई-लैंडर में अब बेस वी-क्रॉस के समान फीचर्स मिलते हैं. नए फीचर्स में इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स (वी-क्रॉस के समान), एलईडी टेल लैंप, क्रूज कंट्रोल (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन), एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7.0 इंच का टचस्क्रीन, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डिंग विंग मिरर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं.
सुरक्षा के लिहाज से, अब आपको रिवर्स कैमरा (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल मिलते हैं. पहले की तरह, हाई-लैंडर में डुअल फ्रंट एयरबैग स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं.
