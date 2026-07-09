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2026 लैंड रोवर डिफेंडर अपडेट हुई; नये वर्टेक्स ट्रिम, एक्सेसरी किट के साथ मिला 6-सीट लेआउट का विकल्प

नए डिफेंडर वर्टेक्स ट्रिम और नए अपग्रेड्स के अलावा, लैंड रोवर ने इस लग्ज़री ऑफ़-रोडर के लिए एक स्पेशल एक्सेसरी पैक भी पेश किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 9, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डिफेंडर रेंज को नए वर्टेक्स वैरिएंट और डिज़ाइन अपडेट के साथ रिफ्रेश किया गया है
  • 6-सीट वाली डिफेंडर 110 में ज़्यादा आराम और सुविधा के लिए कैप्टन चेयर जोड़ी गई हैं
  • नई एक्सेसरीज़, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन अपडेट से डिफेंडर लाइनअप का विस्तार हुआ है

लैंड रोवर ने 2026 मॉडल ईयर के लिए अपनी बेहद लोकप्रिय डिफेंडर को अपडेट किया है. इस अपडेट के तहत, कंपनी ने नए बाहरी बदलावों के साथ 'डिफेंडर वर्टेक्स' नाम का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है. इस नए वेरिएंट में नए रंग, ज़्यादा मज़बूत लुक के लिए नई बॉडी किट और बड़े पहिए जैसी कई चीज़ें शामिल हैं. मौजूदा डिफेंडर ग्राहकों के लिए एक खास एक्सेसरी पैक भी उपलब्ध है, और अब डिफेंडर 110 को ऑप्शनल 6-सीट लेआउट के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें दूसरी लाइन में कैप्टन सीटें होंगी. लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है.

 

डिफेंडर वर्टेक्स

DEF VERTEX 110 27 MY BORASSCO GREY 08072025 01

नई डिफेंडर वर्टेक्स की बात करें तो इसे डिफेंडर X के साथ पेश किया जाएगा और यह नया वैरिएंट तीनों ऑप्शन - 90, 110 और 130 - में उपलब्ध होगी. देखने में, इसमें आगे और पीछे बड़े बंपर दिए गए हैं, जिससे इसे एक मज़बूत लुक मिलता है. इसमें बड़ी ग्रिल और नए डिज़ाइन वाली फॉग लाइट्स हैं, जबकि नए स्पॉइलर और पीले ब्रेक कैलिपर्स के साथ ग्लॉसी ब्लैक रियर सेक्शन इसे एक अलग और आकर्षक लुक देते हैं.

Defender Vertex Features

इसके बाहरी हिस्से को मैट फ़िनिश दी गई है, जिसे लैंड रोवर 'शैडो एटलस मैट' कहता है. हालांकि, इसे कस्टमाइज़ करने के लिए आपके पास कई रंग के विकल्प होंगे - जैसे फ़ूजी व्हाइट, सैंटोरिनी ब्लैक, वूलस्टोन ग्रीन, बोरास्को ग्रे, कार्पेथियन ग्रे और पेटागोनिया व्हाइट मैट रैप. सभी शेड्स के साथ या तो मैट प्रोटेक्टिव फ़िल्म मिलेगी या फिर पहली बार ग्लॉस प्रोटेक्टिव फ़िल्म का विकल्प भी मिलेगा. कैबिन के लिए विकल्पों में विंडसर लेदर और फ़ॉर्ज्ड टेक्सटाइल सीटें शामिल हैं, जो एबोनी या कैरावे/एबोनी रंगों में उपलब्ध हैं, या फिर लाइट क्लाउड/लूनर रंगों में अल्ट्राफ़ैब्रिक्स सीटें भी मिलेंगी.

DEF 110 27 MY NAMIB ORANGE 08072025 02

नए वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 22-इंच के नए व्हील्स भी मिलते हैं. स्टैंडर्ड सेटअप में कार्पेथियन ग्रे रंग के साथ सैटिन डार्क ग्रे टिंटेड व्हील्स आते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पर 22-इंच ग्लॉस ब्लैक या 20-इंच सैटिन डार्क ग्रे व्हील्स भी उपलब्ध हैं. लैंड रोवर ने एक नया एक्सक्लूसिव रंग भी पेश किया है जिसे SUV के किसी भी वर्ज़न के साथ चुना जा सकता है. इसका नाम 'नामीब ऑरेंज' है – जो दक्षिणी अफ्रीका के तटीय नामीब रेगिस्तान के शानदार नारंगी रेत के टीलों से प्रेरित है.

 

यह भी पढ़ें: जगुआर लैंडर रोवर और स्टेलंटिस अमेरिका में नई कारों और एसयूवी के संयुक्त विकास पर करेंगे विचार

 

बाहरी एक्सेसरी पैक

कंपनी ने एक बाहरी एक्सेसरी पैक भी पेश किया है, जिसमें एक्सटेंडेड बंपर, रियर स्पॉइलर, बॉडी-कलर स्पेयर व्हील कवर और नए 22-इंच व्हील ऑप्शन शामिल हैं. यह पैक X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE (हार्ड टॉप सहित) और V8 के लिए एक ऑप्शनल विज़ुअल अपग्रेड के तौर पर उपलब्ध है, ताकि SUV को वर्टेक्स जैसा लुक दिया जा सके.

 

सिक्स-सीटर डिफेंडर 110

DEFENDER SIX SEAT 27 MY 08072025 02

एक और बड़ा बदलाव है 6-सीटर डिफेंडर 110 का आना. दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स लगने से अब आपको 2+2+2 का लेआउट मिलता है. बीच वाली लाइन की सीटों में अब बेहतर कंटूरिंग, बोल्स्टर कुशन, अलग-अलग आर्मरेस्ट, मैनुअल रिक्लाइन फ़ंक्शन और सेंटर कंसोल के पीछे दो फ़्लोर कप होल्डर मिलते हैं. इससे तीसरी लाइन तक पहुँचना भी थोड़ा आसान हो जाता है.

DEF SIX SEAT 27 MY 08072025 01

साथ ही, अब 90 और 110 ट्रिम्स में स्टैंडर्ड तौर पर 3-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि डिफेंडर 130 में 4-ज़ोन यूनिट मिलेगी.

 

कनेक्टेड AI वॉइस असिस्टेंट

लैंड रोवर ने डिफेंडर की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बनाया है. इसमें अब AI-पावर्ड "हे लैंड रोवर" (हेय लैंड रोवर) वॉयस असिस्टेंट दिया गया है, जो नेविगेशन, यात्रा से जुड़े सुझावों और आम सवालों के लिए ज़्यादा नैचुरल और बातचीत जैसे इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है। ऑप्शनल टेक्नोलॉजी पैक अब ज़्यादा वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें हेड-अप डिस्प्ले, मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, क्लियरसाइट कैबिन रियरव्यू मिरर और घरेलू पावर सॉकेट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं.

 

अपडेटेड पावरट्रेन

DEF 110 27 MY NAMIB ORANGE 08072025 01

लैंड रोवर ने डिफेंडर लाइन-अप के लिए पावरट्रेन ऑप्शन को भी अपडेट किया है. इसमें एक नया P380, 3.0-लीटर 6-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड (MHEV) पेट्रोल इंजन है जो 550 Nm का टॉर्क बनाता है. 2.0-लीटर P300 की जगह अब 3.0-लीटर इन-लाइन 6-सिलेंडर मोटर दी गई है जो 470 Nm का टॉर्क बनाती है. लैंड रोवर का 5.0-लीटर V8 इंजन भी मिलता रहेगा, लेकिन यह सिर्फ़ चुनिंदा मार्केट में ही उपलब्ध होगा; हालांकि, अभी यह पक्का नहीं है कि भारत उन मार्केट में शामिल है या नहीं.

DEF OCTA 27 MY WOOLSTONE GREEN 08072025 02

लैंड रोवर ने डिफेंडर ऑक्टा में इस्तेमाल होने वाले BMW-सोर्स्ड 4.4-लीटर V8 इंजन को भी अपडेट किया है. MY2027 के लिए, यह अब लगभग 533 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क बनाता है. 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ने में लगने वाला समय नहीं बदला है; यह अभी भी 4.4 सेकंड ही है; हालांकि, लैंड रोवर का कहना है कि 'अपडेटेड डिफेंडर ऑक्टा इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में बदलाव के कारण ज़्यादा दमदार और गहरी एग्जॉस्ट आवाज़ मिलती है, जिससे असली V8 साउंड का अनुभव होता है.'

 

डिफेंडर ऑक्टा अब नए वूलस्टोन ग्रीन कलर ऑप्शन के साथ भी आता है.

 

डिफेंडर एडवेंचर एक्सेसरीज़

लैंड रोवर ने डिफेंडर की फ़ैक्ट्री एक्सेसरी रेंज में एक नई 'एक्सपीडिशन रूफ़ लाइट' जोड़ी है. यह लाइट 9,000 लुमेन तक की रोशनी देती है और SUV की हेडलाइट्स के साथ इस्तेमाल करने पर 350 मीटर तक रोशनी फैलाती है. इसके अलावा, 60 लीटर स्टोरेज और 12 kg पेलोड क्षमता वाला लॉक होने वाला 'टेल डोर गियर कैरियर' और अतिरिक्त 'रियर स्पॉइलर' विकल्प भी पेश किए गए हैं.

Defender Accessories

एक्सप्लोरर पैक में अब एक्सपीडिशन रूफ रैक, लगाने-हटाने वाली सीढ़ी, ऊंचा एयर इनटेक और साइड में लगा गियर कैरियर शामिल है, जबकि एडवेंचर पैक में इंटीग्रेटेड एयर कंप्रेसर, पोर्टेबल रिंस सिस्टम और बाहरी गियर कैरियर मिलता है. वहीं, अर्बन पैक में बोनट पर डेकल्स, फिक्स्ड काले साइड स्टेप्स और गहरे रंग की रियर स्कफ प्लेट मिलती है.

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