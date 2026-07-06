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350 cc ट्रायम्फ 400 मॉडल्स की कीमतें एक बार फिर बढ़ीं

अप्रैल 2026 में नया 350 cc प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होने के बाद से यह दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ट्रायम्फ स्पीड ​T4 की कीमत अब रु.2.09 लाख है
  • ट्रायम्फ स्क्रैंबलर 400 XC की कीमत अब रु,2.99 लाख है
  • ट्रायम्फ स्पीड ​​400 की कीमत अब रु.2.40 लाख है

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी 350 cc ट्रायम्फ 400 रेंज की कीमतें तीन महीनों में दूसरी बार बढ़ाई हैं. ट्रायम्फ 400 रेंज के सभी छह मॉडल अब महंगे हो गए हैं. कम GST दरों के हिसाब से अप्रैल 2026 में नया 350 cc प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होने के बाद से यह कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है. 350 cc ट्रायम्फ मॉडल्स की कीमतें पिछले महीने ही बढ़ाई गई थीं.

 

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड डुकाटी वीक में डुकाटी डेस्मो450 SM से उठा पर्दा

Triumph Speed 400 Speed T4 prices slashed carandbike edited 1

ट्रायम्फ स्पीड T4 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है

स्पीड ​​T4 मॉडल की कीमत अब सबसे कम, यानी रु.2.09 लाख है, जबकि स्क्रैंबलर 400 XC की कीमत रु.2.99 लाख है. स्पीड ​​T4 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है; इसकी कीमत रु.10,000 बढ़कर रु.2.09 लाख हो गई है. इस वजह से T4 अब और भी महंगी हो गई है—यहां तक ​​कि उस समय की तुलना में भी, जब इस साल की शुरुआत में इसमें बड़ा 399 cc इंजन लगा हुआ था.

Triumph Speed 400 Speed T4 prices slashed carandbike edited 2

स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X, दोनों की कीमतें रु.6,000 बढ़ गई हैं; अब स्पीड ​​400 की कीमत रु.2.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्क्रैंबलर 400 XC और थ्रक्सटन 400 की कीमतों में रु.5,000 की बढ़ोतरी हुई है. ट्रैकर 400 की कीमत में भी लगभग रु.3,000 का इजाफा हुआ है और अब इसकी कीमत रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्क्रैंबलर 400 XC सबसे महंगा मॉडल है, जिसकी कीमत रु.3 लाख (एक्स-शोरूम) से थोड़ी कम है.

 

ट्रायम्फ 400 रेंज की नई कीमतें

मोटरसाइकिलनई कीमत (एक्स-शोरूम)
ट्रायम्फ स्पीड T4रु.2,08,971
ट्रायम्फ स्पीड 400रु.2,39,877
ट्रायम्फ ट्रैकर 400रु.2,49,253
ट्रायम्फ स्क्रैंबलर 400Xरु.2,64,978
ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400रु.2,75,335
ट्रायम्फ स्क्रैंबलर 400 XCरु.2,99,333
2026 Triumph Tracker 400 m1 jpg
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  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
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    Rs. 6.62 लाख
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  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा थार,
    2023 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 33,488 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.34 लाख
    ₹ 23,977/माह emi
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  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 79,320 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.34 लाख
    ₹ 7,478/माह emi
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  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
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    Rs. 6.42 लाख
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    ₹ 9,780/माह emi
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    2020 मारुति सुजुकी वैगन आर
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    ₹ 7,652/माह emi
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    2015 मारुति सुजुकी सियाज़
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    Rs. 3.67 लाख
    ₹ 8,212/माह emi
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    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
    V e-Drive 2WD HYBRID Dual Tone | 66,456 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 15.49 लाख
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