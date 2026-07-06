350 cc ट्रायम्फ 400 मॉडल्स की कीमतें एक बार फिर बढ़ीं

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी 350 cc ट्रायम्फ 400 रेंज की कीमतें तीन महीनों में दूसरी बार बढ़ाई हैं. ट्रायम्फ 400 रेंज के सभी छह मॉडल अब महंगे हो गए हैं. कम GST दरों के हिसाब से अप्रैल 2026 में नया 350 cc प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होने के बाद से यह कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है. 350 cc ट्रायम्फ मॉडल्स की कीमतें पिछले महीने ही बढ़ाई गई थीं.

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ट्रायम्फ स्पीड T4 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है

स्पीड ​​T4 मॉडल की कीमत अब सबसे कम, यानी रु.2.09 लाख है, जबकि स्क्रैंबलर 400 XC की कीमत रु.2.99 लाख है. स्पीड ​​T4 की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है; इसकी कीमत रु.10,000 बढ़कर रु.2.09 लाख हो गई है. इस वजह से T4 अब और भी महंगी हो गई है—यहां तक ​​कि उस समय की तुलना में भी, जब इस साल की शुरुआत में इसमें बड़ा 399 cc इंजन लगा हुआ था.

स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X, दोनों की कीमतें रु.6,000 बढ़ गई हैं; अब स्पीड ​​400 की कीमत रु.2.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्क्रैंबलर 400 XC और थ्रक्सटन 400 की कीमतों में रु.5,000 की बढ़ोतरी हुई है. ट्रैकर 400 की कीमत में भी लगभग रु.3,000 का इजाफा हुआ है और अब इसकी कीमत रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्क्रैंबलर 400 XC सबसे महंगा मॉडल है, जिसकी कीमत रु.3 लाख (एक्स-शोरूम) से थोड़ी कम है.

ट्रायम्फ 400 रेंज की नई कीमतें