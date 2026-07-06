वर्ल्ड डुकाटी वीक में डुकाटी डेस्मो450 SM से उठा पर्दा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- मिसानो में डुकाटी डेस्मो450 SM से पर्दा उठाया गया
- वर्ल्ड डुकाटी वीक में आने वाले मॉडल को दिखाया गया
- पूरी जानकारी और स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा सितंबर में की जाएगी
डुकाटी ने मिसानो वर्ल्ड सर्किट में अपनी आने वाली डेस्मो450 SM सुपरमोटो का प्री-प्रोडक्शन वर्जन दिखाया है. डेस्मो450 SM ब्रांड के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाती है और इसे मिसानो में वर्ल्ड डुकाटी वीक सेलिब्रेशन के दौरान पेश किया गया था. अभी तक, डेस्मो450 SM को सिर्फ़ दिखाया गया है, और इसकी पूरी जानकारी, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स भी शामिल हैं, सितंबर में ही बताई जाएगी.
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सिर्फ़ रेसिंग के लिए बनी यह बाइक डेस्मो450 MX मोटोक्रॉस बाइक पर आधारित है. इसे खास तौर पर सुपरमोटो रेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें खास ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन पार्ट्स और बॉडीवर्क के खास हिस्से दिए गए हैं. इसमें डेस्मो450 MX वाला ही 449.6 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 62.6 bhp की पावर और 53.5 Nm का टॉर्क बनाता है.
इसकी स्टाइलिंग आम सुपरमोटो जैसी है और इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है. इसके प्रोटोटाइप का इस्तेमाल पहले ही रेसिंग में किया जा चुका है, जिसे पांच बार के सुपरमोटो वर्ल्ड चैंपियन मार्क रेनर श्मिट ने चलाया है. डुकाटी ने कन्फर्म किया है कि 450 SM ने अपनी पहली कॉम्पिटिटिव रेस में ही जीत हासिल कर ली है.
इसमें कोई शक नहीं कि डेस्मो450 SM एक खास तरह का (niche) प्रोडक्ट होगा और इसमें टॉप-क्लास पार्ट्स लगे होंगे, जैसे कि मैन्युअली एडजस्ट होने वाला शोवा सस्पेंशन और खास तौर पर बनाया गया ब्रेकिंग हार्डवेयर. साथ ही, इसमें सिग्नेचर सुपरमोटो डिज़ाइन भी होगा. हालांकि, सिर्फ़ रेसिंग के लिए बने मॉडल होने की वजह से यह बहुत ही खास कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा और शायद भारत के मार्केट में न आए.
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