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वर्ल्ड डुकाटी वीक में डुकाटी डेस्मो450 SM से उठा पर्दा

डुकाटी ने नई डेस्मो 450 SM के साथ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया; इसे मिसानो में ग्लोबल 'वर्ल्ड डुकाटी वीक' सेलिब्रेशन के दौरान पेश किया गया था.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मिसानो में डुकाटी डेस्मो450 SM से पर्दा उठाया गया
  • वर्ल्ड डुकाटी वीक में आने वाले मॉडल को दिखाया गया
  • पूरी जानकारी और स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा सितंबर में की जाएगी

डुकाटी ने मिसानो वर्ल्ड सर्किट में अपनी आने वाली डेस्मो450 SM सुपरमोटो का प्री-प्रोडक्शन वर्जन दिखाया है. डेस्मो450 SM ब्रांड के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाती है और इसे मिसानो में वर्ल्ड डुकाटी वीक सेलिब्रेशन के दौरान पेश किया गया था. अभी तक, डेस्मो450 SM को सिर्फ़ दिखाया गया है, और इसकी पूरी जानकारी, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स भी शामिल हैं, सितंबर में ही बताई जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: ओबेन रोर EVO की डिलेवरी हुई शुरू

Ducati Desmo450 SM prototype m2

सिर्फ़ रेसिंग के लिए बनी यह बाइक डेस्मो450 MX मोटोक्रॉस बाइक पर आधारित है. इसे खास तौर पर सुपरमोटो रेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें खास ब्रेक, सस्पेंशन, इंजन पार्ट्स और बॉडीवर्क के खास हिस्से दिए गए हैं. इसमें डेस्मो450 MX वाला ही 449.6 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 62.6 bhp की पावर और 53.5 Nm का टॉर्क बनाता है.

Ducati Desmo450 SM prototype m3

इसकी स्टाइलिंग आम सुपरमोटो जैसी है और इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है. इसके प्रोटोटाइप का इस्तेमाल पहले ही रेसिंग में किया जा चुका है, जिसे पांच बार के सुपरमोटो वर्ल्ड चैंपियन मार्क रेनर श्मिट ने चलाया है. डुकाटी ने कन्फर्म किया है कि 450 SM ने अपनी पहली कॉम्पिटिटिव रेस में ही जीत हासिल कर ली है.

Ducati Desmo450 SM prototype m4

इसमें कोई शक नहीं कि डेस्मो450 SM एक खास तरह का (niche) प्रोडक्ट होगा और इसमें टॉप-क्लास पार्ट्स लगे होंगे, जैसे कि मैन्युअली एडजस्ट होने वाला शोवा सस्पेंशन और खास तौर पर बनाया गया ब्रेकिंग हार्डवेयर. साथ ही, इसमें सिग्नेचर सुपरमोटो डिज़ाइन भी होगा. हालांकि, सिर्फ़ रेसिंग के लिए बने मॉडल होने की वजह से यह बहुत ही खास कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा और शायद भारत के मार्केट में न आए.

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    2016 मारुति सुजुकी सियाज़
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    2022 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
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