सुजुकी फ्रोंक्स को ANCAP क्रैश टेस्ट में एक स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, टैस्टिंग के दौरान पीछे की सीट बेल्ट हुई फेल

ऑस्ट्रेलेशियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) ने सुजुकी फ्रोंक्स के क्रैश टेस्ट के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जिसमें कार को निराशाजनक एक-स्टार रेटिंग मिली है. यह इस साल की शुरुआत में जापान एनकैप और एसियन एनकैप में मिली रेटिंग से बिल्कुल उलट है, जहां इसे क्रमशः 4-स्टार और 5-स्टार रेटिंग मिली थी. सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा दोनों में 50% से कम अंक मिले, हालांकि सड़क पर असुरक्षित उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के आकलन में इसके अंक काफी बेहतर थे.

एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा: 19.30/40 अंक (48%)

ANCAP ने पाया कि फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट टेस्टिंग में फ्रोंक्स आगे की सीटों पर बैठे एडल्ट यात्रियों को कमजोर से मामूली सुरक्षा देता है. हालांकि, सिर और पेलविस की सुरक्षा को अच्छा दर्जा दिया गया. फुल-विड्थ बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट में, ड्राइवर की छाती की सुरक्षा कमजोर थी, जबकि सिर और एब्डॉमिनल की सुरक्षा अच्छी थी.

हालांकि, पूरी चौड़ाई वाले फ्रंटल इम्पैक्ट टैस्ट में वाहन की एक उल्लेखनीय खामी सामने आई - पिछली सीट की बेल्ट. ANCAP ने पाया कि टैस्ट के दौरान पिछली सीट की बेल्ट खुल गई, जिससे पिछली सीट पर बैठे यात्री की आगे की गति को नियंत्रित करने में विफलता हुई, जिसके परिणामस्वरूप छाती और सिर को अपर्याप्त सुरक्षा मिली, और इस प्रकार पिछली सीट पर बैठे एडल्ट यात्री की सुरक्षा के लिए शून्य अंक और पूर्ण चौड़ाई वाले इम्पैक्ट परीक्षण में भी शून्य अंक प्राप्त हुए.

पीछे और तिरछे पोल से टक्कर के परीक्षण में बेहतर परिणाम मिले, जिसमें एडल्ट यात्रियों को मामूली से लेकर अच्छी सुरक्षा प्राप्त हुई. ANCAP ने यह भी बताया कि आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों के बीच सेंटर एयरबैग न होने के कारण दूर की ओर से टक्कर के परीक्षण नहीं किए गए.

“सीटबेल्ट की खराबी एक दुर्लभ और गंभीर घटना है. ANCAP का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाना है, और जब हमारे टैस्टिंग में इस तरह के परिणाम सामने आते हैं, तो हम उनके हित में काम करते हुए अपने निष्कर्षों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से साझा करते हैं. हमें इस बात की चिंता है कि यह वाहन किसी आम उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता था, और सड़क दुर्घटना में, इस खराबी के कारण पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे. ANCAP का मानना ​​है कि जब तक खराबी का कारण पता नहीं चल जाता और संबंधित सुधार नहीं कर दिए जाते, तब तक सुजुकी फ्रोंक्स की पिछली सीटों पर एडल्ट और बच्चों को यात्रा नहीं करनी चाहिए,” ANCAP की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्ला होरवेग ने कहा.

बच्चों की सुरक्षा: 20.06/49 अंक (40%)

बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी फ्रोंक्स का प्रदर्शन खराब रहा. ANCAP ने पाया कि पीछे की सीटों पर सीटबेल्ट प्रीटेंशनर न होने के कारण टक्कर के दौरान बच्चों की सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाती थी. आमने-सामने की टक्कर के परीक्षण में, 10 साल और 6 साल के दोनों डमी बच्चों के सिर की सुरक्षा खराब थी, जबकि छाती की सुरक्षा औसत दर्जे की और कमजोर थी.

पार्श्व प्रभाव परीक्षण में, छाती की सुरक्षा अच्छी थी, हालांकि सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि 6 साल के डमी का सिर 10 साल के डमी के लिए बने सीआरएस से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप सिर की सुरक्षा खराब रही.

सड़क उपयोगकर्ता संरक्षण: 41.39/63 अंक (65%)

ANCAP ने पाया कि फ्रोंक्स का बोनट और विंडस्क्रीन पैदल यात्रियों के सिर को अच्छी से पर्याप्त सुरक्षा देते हैं. सख्त ए पिलर सेक्शन के आसपास यह सुरक्षा स्तर गिरकर मामूली से खराब हो जाता है, जबकि सड़क उपयोगकर्ता के एब्डामिनल और जांघ की हड्डी की सुरक्षा खराब होती है. निचले पैर की सुरक्षा को अच्छा दर्जा दिया गया.

पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों और मोटरसाइकिल सवारों के साथ परीक्षण किए जाने पर फ्रोंक्स की ऑटोमेटिक ब्रेकिंग प्रणाली ने भी संतोषजनक प्रदर्शन किया. हालांकि, सुरक्षा निकाय ने यह पाया कि एईबी प्रणाली वाहन के पीछे मौजूद अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है.

सुरक्षा प्रणालियाँ: 10.03/18 अंक (55%)

ANCAP ने पाया कि आमने-सामने या चौराहे पर टक्कर की स्थिति में ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टम (कार-टू-कार) ने अच्छा प्रदर्शन किया और अधिकतर मामलों में टक्कर के प्रभाव को टाल दिया या कम कर दिया. हालांकि, संस्था ने यह भी बताया कि फ्रोंक्स के ऑटोनॉमस ब्रेकिंग सिस्टम में आमने-सामने की टक्कर की सुविधा नहीं है. लेन कीप असिस्ट फंक्शन भी ठीक से काम करते हैं, और हालांकि कार में सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर दिए गए हैं, लेकिन पीछे की बीच वाली सीट में यात्री पहचान प्रणाली नहीं है.