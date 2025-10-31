सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025
हाइलाइट्स
- एक्सपोर्ट-स्पेक फ्रोंक्स को कुल 77.70 अंक मिले
- चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 51 में से 38.94 अंक मिले
- 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है
सुजुकी फ्रोंक्स को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ASEAN NCAP) द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दी गई है. भारत से दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों में निर्मित और निर्यात की जाने वाली फ्रोंक्स को कुल मिलाकर 77.70 अंक मिले हैं, और बाज़ार के अनुसार, इस क्रॉसओवर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का विकल्प भी मिलता है, जो भारत में उपलब्ध फ्रोंक्स में नहीं है.
यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने 5 लाख फ्रोंक्स बनाने का आंकड़ा हासिल किया
एडल्ट यात्री सुरक्षा में, फ्रोंक्स ने 32 में से 29.37 अंक प्राप्त किए. ऑफसेट फ्रंटल टेस्ट में आगे का यात्री कम्पार्टमेंट स्थिर रहा, जिसमें आगे की दोनों सीटों पर बैठे लोगों की छाती के लिए पर्याप्त सुरक्षा और ड्राइवर के दाहिने निचले पैर के लिए मामूली सुरक्षा थी. साइड-इम्पैक्ट टेस्ट में भी सुरक्षा को पर्याप्त रेटिंग दी गई. चाइल्ड यात्री सुरक्षा (सीओपी) के लिए, फ्रोंक्स ने 51 में से 38.94 अंक प्राप्त किए. वाहन का परीक्षण 18 महीने के (पीछे की ओर मुख करके) और तीन साल के (आगे की ओर मुख करके) बच्चों के डमी के साथ किया गया.
मोटरसाइकिल सुरक्षा पिलर के अंतर्गत, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हेडलाइट परफॉर्मेंस और राइडर विजिबिलिटी एड्स शामिल हैं, फ्रोंक्स को 16 में से 8.00 अंक मिले. टैस्टिंग किया गया संस्करण 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला 1.5-लीटर पेट्रोल मॉडल था, जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाजारों के लिए बनाया गया है.
सेफ्टी असिस्ट सेग्मेंट में, फ्रोंक्स को 21 में से 16.50 अंक मिले. सभी वेरिएंट 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंट और पैदल यात्री सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं.
क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ADAS फीचर्स जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW), लेन कीप असिस्ट (LKA), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) और ऑटो हाई बीम (AHB) बाजार के आधार पर मानक या वैकल्पिक रूप से पेश किए जाते हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.85 - 11.98 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 14.71 लाख
- मारुति सुजुकी इकोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.21 - 6.36 लाख
- मारुति सुजुकी अल्टो के10एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.7 - 5.45 लाख
- मारुति सुजुकी स्विफ्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.79 - 8.65 लाख
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.16 - 7.94 लाख
- मारुति सुजुकी इनविक्टोएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.97 - 28.61 लाख
- मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 5.25 लाख
- मारुति सुजुकी इग्निसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.02 - 7.55 लाख
- मारुति सुजुकी जिम्नीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.32 - 14.45 लाख
- मारुति सुजुकी एक्सएल6एक्स-शोरूम कीमत₹ 11.52 - 14.48 लाख
- मारुति सुजुकी सेलेरियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 6.73 लाख
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 9.1 लाख
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.09 - 11.89 लाख
- मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.03 - 19.66 लाख
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.26 - 13.01 लाख
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.5 - 19.99 लाख
- मारुति सुजुकी 2025 न्यू डिजायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.21 - 9.31 लाख
अपकमिंग कार्स
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स