सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले

फ्रोंक्स को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 29.37 अंक प्राप्त हुए,
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • एक्सपोर्ट-स्पेक फ्रोंक्स को कुल 77.70 अंक मिले
  • चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 51 में से 38.94 अंक मिले
  • 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है

सुजुकी फ्रोंक्स को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ASEAN NCAP) द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दी गई है. भारत से दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों में निर्मित और निर्यात की जाने वाली फ्रोंक्स को कुल मिलाकर 77.70 अंक मिले हैं, और बाज़ार के अनुसार, इस क्रॉसओवर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का विकल्प भी मिलता है, जो भारत में उपलब्ध फ्रोंक्स में नहीं है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने 5 लाख फ्रोंक्स बनाने का आंकड़ा हासिल किया

Suzuki Fronx ASEAN Crash 3

एडल्ट यात्री सुरक्षा में, फ्रोंक्स ने 32 में से 29.37 अंक प्राप्त किए. ऑफसेट फ्रंटल टेस्ट में आगे का यात्री कम्पार्टमेंट स्थिर रहा, जिसमें आगे की दोनों सीटों पर बैठे लोगों की छाती के लिए पर्याप्त सुरक्षा और ड्राइवर के दाहिने निचले पैर के लिए मामूली सुरक्षा थी. साइड-इम्पैक्ट टेस्ट में भी सुरक्षा को पर्याप्त रेटिंग दी गई. चाइल्ड यात्री सुरक्षा (सीओपी) के लिए, फ्रोंक्स ने 51 में से 38.94 अंक प्राप्त किए. वाहन का परीक्षण 18 महीने के (पीछे की ओर मुख करके) और तीन साल के (आगे की ओर मुख करके) बच्चों के डमी के साथ किया गया.

Suzuki Fronx ASEAN Crash 5

मोटरसाइकिल सुरक्षा पिलर के अंतर्गत, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हेडलाइट परफॉर्मेंस और राइडर विजिबिलिटी एड्स शामिल हैं, फ्रोंक्स को 16 में से 8.00 अंक मिले. टैस्टिंग किया गया संस्करण 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला 1.5-लीटर पेट्रोल मॉडल था, जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाजारों के लिए बनाया गया है.

Suzuki Fronx ASEAN Crash 2

सेफ्टी असिस्ट सेग्मेंट में, फ्रोंक्स को 21 में से 16.50 अंक मिले. सभी वेरिएंट 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंट और पैदल यात्री सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं.

 

क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ADAS फीचर्स जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW), लेन कीप असिस्ट (LKA), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) और ऑटो हाई बीम (AHB) बाजार के आधार पर मानक या वैकल्पिक रूप से पेश किए जाते हैं.

# Suzuki Fronx NCAP# Suzuki Fronx ASEAN NCAP# Suzuki Fronx Crash Test# Suzuki Fronx# ASEAN NCAP# ASEAN NCAP crash test# Fronx SUV# Fronx ADAS
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
  • पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में बड़ी नई ह्यून्दे वेन्यू अपने पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को बिल्कुल नए, अधिक बड़े कैबिन के साथ दूर करने का प्रयास करती है.
    4 नवंबर को लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू आई सामने, इंजन विकल्प और वैरिएंट का भी हुआ खुलासा
  अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
    भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
