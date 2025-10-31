सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले

सुजुकी फ्रोंक्स को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ASEAN NCAP) द्वारा 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दी गई है. भारत से दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों में निर्मित और निर्यात की जाने वाली फ्रोंक्स को कुल मिलाकर 77.70 अंक मिले हैं, और बाज़ार के अनुसार, इस क्रॉसओवर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का विकल्प भी मिलता है, जो भारत में उपलब्ध फ्रोंक्स में नहीं है.

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने 5 लाख फ्रोंक्स बनाने का आंकड़ा हासिल किया

एडल्ट यात्री सुरक्षा में, फ्रोंक्स ने 32 में से 29.37 अंक प्राप्त किए. ऑफसेट फ्रंटल टेस्ट में आगे का यात्री कम्पार्टमेंट स्थिर रहा, जिसमें आगे की दोनों सीटों पर बैठे लोगों की छाती के लिए पर्याप्त सुरक्षा और ड्राइवर के दाहिने निचले पैर के लिए मामूली सुरक्षा थी. साइड-इम्पैक्ट टेस्ट में भी सुरक्षा को पर्याप्त रेटिंग दी गई. चाइल्ड यात्री सुरक्षा (सीओपी) के लिए, फ्रोंक्स ने 51 में से 38.94 अंक प्राप्त किए. वाहन का परीक्षण 18 महीने के (पीछे की ओर मुख करके) और तीन साल के (आगे की ओर मुख करके) बच्चों के डमी के साथ किया गया.

मोटरसाइकिल सुरक्षा पिलर के अंतर्गत, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हेडलाइट परफॉर्मेंस और राइडर विजिबिलिटी एड्स शामिल हैं, फ्रोंक्स को 16 में से 8.00 अंक मिले. टैस्टिंग किया गया संस्करण 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला 1.5-लीटर पेट्रोल मॉडल था, जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बाजारों के लिए बनाया गया है.

सेफ्टी असिस्ट सेग्मेंट में, फ्रोंक्स को 21 में से 16.50 अंक मिले. सभी वेरिएंट 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वालों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंट और पैदल यात्री सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं.

क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ADAS फीचर्स जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW), लेन कीप असिस्ट (LKA), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) और ऑटो हाई बीम (AHB) बाजार के आधार पर मानक या वैकल्पिक रूप से पेश किए जाते हैं.