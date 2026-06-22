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अप्रिलिया SR 125 और SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन हुए लॉन्च, कीमत रु.1.17 लाख से शुरू

अप्रिलिया ने SR 125 और SR 175 के लिए नई ट्रिब्यूट एडिशन लॉन्च करके SR स्कूटर रेंज को बढ़ा दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 22, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन की कीमत रु.1.24 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • दोनों स्कूटर्स को मिलिट्री-प्रेरित रंग और डिज़ाइन मिलती है
  • कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं हुआ है

सोशल मीडिया पर स्पेशल एडिशन का नाम सुनाए जाने के तुरंत बाद, अप्रिलिया ने भारत में SR 125 और SR 175 के ट्रिब्यूट एडिशन वर्ज़न लॉन्च कर दिए हैं. नई वैरियंट्स की कीमत क्रमशः रु.1.17 लाख और रु.1.24 लाख (एक्स-शोरूम, मुंबई) है. ये नई वैरिएंट्स एक नया कॉस्मेटिक पैकेज लेकर आती हैं जबकि मैकेनिकल बेस वही रहता है जो स्टैंडर्ड स्कूटर में है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर 220F में मिली LED हेडलाइट, नई कीमत रु.1.36 लाख

Aprilia SR 125 SR 175 Tribute Edition Launched 1

सबसे बड़ी चर्चा का विषय नया कैमोफ्लाज-प्रेरित पेंट स्कीम है. पारंपरिक मिलिट्री कैमोफ्लाज थीम के विपरीत, यह विशेष एडिशन मैट ऑलिव ग्रीन बेस को शोभायमान करता है जिसमें फ्रंट एपरण, साइड पैनल और रियर बॉडीवर्क पर बेज़, काले और चमकदार नारंगी ग्राफिक एलिमेंट्स फैले हुए हैं.

Aprilia SR 125 SR 175 Tribute Edition Launched 2

स्टाइलिंग को आगे व्हील रिम स्टिकर्स और लोअर बॉडी पैनल्स पर ऑरेंज हाइलाइट्स से कंप्लीट किया गया है, जबकि साइड पर बड़ा अप्रिलिया ब्रांडिंग जारी है। फ्रंट एप्रन में हेडलैम्प के नीचे '#be a racer' ब्रांडिंग दिखती रहती है, जबकि डार्क हेडलैम्प हाउजिंग और पूरी बॉडीवर्क स्टैंडर्ड SR रेंज जैसी ही रहती है.

Aprilia SR 125 SR 175 Tribute Edition Launched 4

मैकेनिकल रूप से, कोई बदलाव नहीं हुए हैं. SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन अब भी 174.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन से चलता है जो 13 बीएचपी और 14.14 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वहीं, SR 125 ट्रिब्यूट एडिशन अपने 124.45 सीसी इंजन को बरकरार रखता है जो 10.46 बीएचपी और 10.4 एनएम टॉर्क बनाता है.

Aprilia SR 125 SR 175 Tribute Edition Launched 5

ट्रिब्यूट एडिशन के परिचय के साथ, अब दोनों स्कूटर्स चार विजुअल थीम्स में उपलब्ध हैं. SR-GP रेप्लिका, जो अप्रैलिया की मोटोGP मशीनों से प्रेरित है, नए स्पेशल एडिशन मॉडलों के साथ बिक्री में बनी रहती है.

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