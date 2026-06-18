बजाज पल्सर 220F में मिली LED हेडलाइट, नई कीमत रु.1.36 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 18, 2026
हाइलाइट्स
- पल्सर 220F में अब इंटीग्रेटेड DRLs के साथ LED हेडलाइट मिलेगी
- कीमतें लगभग रु.8,000 बढ़ाई गई हैं
- इसमें वही 220 cc ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है
बजाज ऑटो ने पल्सर 220F को एलईडी हेडलाइट के साथ अपडेट किया है, जिससे इसकी लाइनअप की सबसे पुरानी मोटरसाइकिलों में से एक, फ़ीचर के मामले में नए मॉडल्स के बराबर आ गई है. इस अपडेट के साथ, सेमी-फेयर्ड मोटरसाइकिल की कीमत भी बढ़ गई है और अब इसकी कीमत ₹1.36 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पहले के मुकाबले लगभग ₹8,000 ज़्यादा है.
2026 के लिए सबसे बड़ा बदलाव एक नई LED हेडलैंप यूनिट का आना है, जिसमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप्स (DRL) दिए गए हैं. इसने उस हैलोजन सेटअप की जगह ली है जो सालों से वैसा ही बना हुआ था. इस नई लाइटिंग को जाने-पहचाने सेमी-फेयर्ड फ्रंट एंड में लगाया गया है, जबकि मोटरसाइकिल का बाकी डिज़ाइन लगभग वैसा ही है. LED इंडिकेटर्स को दिसंबर 2025 में किए गए अपडेट के हिस्से के तौर पर पहले ही शामिल किया जा चुका था.
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नई हेडलाइट के अलावा, पल्सर 220F में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है. इसमें अब भी 220 cc का एयर- और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 20.6 bhp की पावर और 18.55 Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन के साथ पांच-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
इस मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, जिसे पहले दूसरे पल्सर मॉडल्स में पेश किया गया था और बाद में 220F में भी शामिल किया गया.
खरीदार पिछले साल के अपडेट के साथ पेश किए गए चार कलर स्कीम में से चुनना जारी रख सकते हैं. इनमें ब्लैक-एंड-कॉपर फ़िनिश, ब्लैक-एंड-गोल्ड, साथ ही रेड-एंड-ब्लैक और ब्लू-एंड-ब्लैक विकल्प शामिल हैं. खास बात यह है कि ग्रीन-एंड-ऑरेंज कॉम्बिनेशन को कलर पैलेट से हटा दिया गया है.
220F, बजाज के पोर्टफोलियो में सबसे लंबे समय से चल रहे मॉडल्स में से एक है. 2007 में पहली बार लॉन्च हुई इस मोटरसाइकिल ने अपनी परफॉर्मेंस और खास सेमी-फेयर्ड डिज़ाइन की वजह से काफी पसंद करने वाले ग्राहक बनाए. हालांकि, पल्सर 250 ट्विन्स के आने के बाद बजाज ने 2021 में कुछ समय के लिए इस मॉडल को बंद कर दिया था, लेकिन ग्राहकों की ज़बरदस्त मांग के कारण यह 2023 में फिर से शोरूम में वापस आ गई.
यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब बजाज अपनी पल्सर रेंज में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि अगली पीढ़ी की पल्सर 125 पर काम चल रहा है, जिसमें बिल्कुल नया चेसिस और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप होगा. यह देखना बाकी है कि क्या मशहूर 220F भी आखिरकार उस नए प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी या नहीं.
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