नई पीढ़ी की बजाज पल्सर टैस्टिंग के दौरान दिखी, N125 या पल्सर 125?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 17, 2026
हाइलाइट्स
- मौजूदा पल्सर N125 के मुकाबले ज़्यादा बड़े और मस्कुलर लुक वाला डिज़ाइन
- बड़े हेडलैंप काउल के साथ नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन
- सिंगल-सीट और स्प्लिट-सीट वाले वर्जन टेस्टिंग के दौरान देखे गए
बजाज ऑटो को एक नई पीढ़ी की पल्सर मोटरसाइकिल की टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, हालांकि इसकी असल पहचान अभी भी छिपाई गई है. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह बाइक अपडेटेड पल्सर N125 हो सकती है, लेकिन स्पाई शॉट्स को ध्यान से देखने पर कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि यह असल में अगली पीढ़ी की पल्सर 125 क्लासिक हो सकती है.
पूरी तरह से ढकी हुई होने के बावजूद, मोटरसाइकिल का ओवरऑल लुक मौजूदा पल्सर N125 से काफी अलग है. टेस्टिंग मॉडल ज़्यादा मज़बूत और भारी-भरकम लग रही है, जिसमें सामने का हिस्सा ऊंचा, फ्यूल टैंक चौड़ा और ओवरऑल बनावट ज़्यादा दमदार है. खासकर इसका फ्रंट हिस्सा मौजूदा N125 के शार्प डिज़ाइन के मुकाबले काफी ज़्यादा गोल-मटोल लग रहा है, और हेडलैंप एरिया के चारों ओर एक बड़ा काउल दिया गया है.
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बाइक के साइड लुक में भी काफी बदलाव नज़र आ रहा है. इसका फ्यूल टैंक पहले से ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, जबकि टेल सेक्शन छोटा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखता है. कैमोफ्लाज के बावजूद, यह मोटरसाइकिल मौजूदा N-सीरीज़ की एंट्री-लेवल बाइक के मुकाबले ज़्यादा दमदार और बड़ी लग रही है.
इसकी पहचान के बारे में सबसे पक्के सुरागों में से एक, टेस्टिंग मॉडल में दिख रहे सीट कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है. स्पाई शॉट्स में दो टेस्ट बाइक दिख रही हैं; एक में सिंगल-पीस सीट है और दूसरी में स्प्लिट-सीट लेआउट है. यह मौजूदा पल्सर 125 लाइनअप जैसा ही है, जो दोनों तरह से उपलब्ध है, जबकि पल्सर N125 सिर्फ़ स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ बेची जाती है.
कई हार्डवेयर डिटेल्स से इस बात की संभावना और मज़बूत होती है कि यह नई पीढ़ी की पल्सर 125 हो सकती है. इस मोटरसाइकिल में बेली पैन, रियर टायर हगर और पूरी तरह से ढका हुआ चेन कवर दिया गया है, जो क्लासिक पल्सर रेंज की पहचान रहे हैं. कम से कम टेस्ट म्यूल्स पर अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी वैसा ही लग रहा है.
शायद सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से में है. मौजूदा पल्सर 125 और पल्सर 150 में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ट म्यूल में रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. इससे पता चलता है कि बजाज शायद किसी मौजूदा मॉडल की स्टाइलिंग को अपडेट करने के बजाय पूरी तरह से नया चेसिस बना रही है.
इस मोटरसाइकिल में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और आम राइडिंग पोज़िशन भी दिख रही है, जिससे पता चलता है कि बजाज शायद पल्सर की रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक पहचान को बनाए रखना चाहती है.
फिलहाल इंजन की जानकारी छिपाई गई है. हालांकि, प्रोटोटाइप में दिख रहे बदलावों से संकेत मिलता है कि बजाज नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक बेहतर पावरट्रेन भी पेश कर सकती है. यह देखना बाकी है कि इंजन नई N-सीरीज़ मोटर से जुड़ा है या मौजूदा पल्सर 125 यूनिट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है.
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