नई पीढ़ी की बजाज पल्सर टैस्टिंग के दौरान दिखी, N125 या पल्सर 125?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मिनी Countryman Cहोंडाटाटा सिएरा ईवीबीएमडब्ल्यू New X6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा YZF R7केटीएम 390 एसएमसी आरबीएसएट्रायंफरॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई पीढ़ी की बजाज पल्सर टैस्टिंग के दौरान दिखी, N125 या पल्सर 125?

पूरी तरह से ढकी हुई बजाज पल्सर की दो टैस्ट बाइक टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं, जिनसे पता चलता है कि यह मोटरसाइकिल काफी हद तक बदली हुई लग रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जून 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मौजूदा पल्सर N125 के मुकाबले ज़्यादा बड़े और मस्कुलर लुक वाला डिज़ाइन
  • बड़े हेडलैंप काउल के साथ नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन
  • सिंगल-सीट और स्प्लिट-सीट वाले वर्जन टेस्टिंग के दौरान देखे गए

बजाज ऑटो को एक नई पीढ़ी की पल्सर मोटरसाइकिल की टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, हालांकि इसकी असल पहचान अभी भी छिपाई गई है. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह बाइक अपडेटेड पल्सर N125 हो सकती है, लेकिन स्पाई शॉट्स को ध्यान से देखने पर कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि यह असल में अगली पीढ़ी की पल्सर 125 क्लासिक हो सकती है.

New gen bajaj Pulsar spied 1

पूरी तरह से ढकी हुई होने के बावजूद, मोटरसाइकिल का ओवरऑल लुक मौजूदा पल्सर N125 से काफी अलग है. टेस्टिंग मॉडल ज़्यादा मज़बूत और भारी-भरकम लग रही है, जिसमें सामने का हिस्सा ऊंचा, फ्यूल टैंक चौड़ा और ओवरऑल बनावट ज़्यादा दमदार है. खासकर इसका फ्रंट हिस्सा मौजूदा N125 के शार्प डिज़ाइन के मुकाबले काफी ज़्यादा गोल-मटोल लग रहा है, और हेडलैंप एरिया के चारों ओर एक बड़ा काउल दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: हार्ली-डेविडसन X440 की कीमतें रु.5,000 तक बढ़ीं

 

बाइक के साइड लुक में भी काफी बदलाव नज़र आ रहा है. इसका फ्यूल टैंक पहले से ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, जबकि टेल सेक्शन छोटा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखता है. कैमोफ्लाज के बावजूद, यह मोटरसाइकिल मौजूदा N-सीरीज़ की एंट्री-लेवल बाइक के मुकाबले ज़्यादा दमदार और बड़ी लग रही है.

New gen bajaj Pulsar spied 2

इसकी पहचान के बारे में सबसे पक्के सुरागों में से एक, टेस्टिंग मॉडल में दिख रहे सीट कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है. स्पाई शॉट्स में दो टेस्ट बाइक दिख रही हैं; एक में सिंगल-पीस सीट है और दूसरी में स्प्लिट-सीट लेआउट है. यह मौजूदा पल्सर 125 लाइनअप जैसा ही है, जो दोनों तरह से उपलब्ध है, जबकि पल्सर N125 सिर्फ़ स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ बेची जाती है.

 

कई हार्डवेयर डिटेल्स से इस बात की संभावना और मज़बूत होती है कि यह नई पीढ़ी की पल्सर 125 हो सकती है. इस मोटरसाइकिल में बेली पैन, रियर टायर हगर और पूरी तरह से ढका हुआ चेन कवर दिया गया है, जो क्लासिक पल्सर रेंज की पहचान रहे हैं. कम से कम टेस्ट म्यूल्स पर अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी वैसा ही लग रहा है.

 

शायद सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से में है. मौजूदा पल्सर 125 और पल्सर 150 में ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ट म्यूल में रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. इससे पता चलता है कि बजाज शायद किसी मौजूदा मॉडल की स्टाइलिंग को अपडेट करने के बजाय पूरी तरह से नया चेसिस बना रही है.

New gen bajaj Pulsar spied 3

इस मोटरसाइकिल में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और आम राइडिंग पोज़िशन भी दिख रही है, जिससे पता चलता है कि बजाज शायद पल्सर की रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक पहचान को बनाए रखना चाहती है.

 

फिलहाल इंजन की जानकारी छिपाई गई है. हालांकि, प्रोटोटाइप में दिख रहे बदलावों से संकेत मिलता है कि बजाज नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक बेहतर पावरट्रेन भी पेश कर सकती है. यह देखना बाकी है कि इंजन नई N-सीरीज़ मोटर से जुड़ा है या मौजूदा पल्सर 125 यूनिट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है.

 

तस्वीर सूत्र

# Bajaj Auto India# Bajaj Auto# New-Gen Bajaj Pulsar# New-Gen Bajaj Pulsar 125# New-Gen Bajaj N125# Upcoming Bajaj Bikes in India# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 टाटा कौरवव,
    2024 टाटा कौरवव
    Smart 1.2 Revotron 6 | 2,878 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 14.6 लाख
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 77,669 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.63 लाख
    ₹ 5,873/माह emi
  • यूज़्ड 2024 टाटा कौरवव,
    2024 टाटा कौरवव
    Smart 1.2 Revotron 6 | 7,134 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 14.85 लाख
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा,
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 93,443 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.71 लाख
    ₹ 10,551/माह emi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 40,281 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.42 लाख
    ₹ 5,400/माह emi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी 1000,
    2019 मारुति सुजुकी 1000
    Base Variant | 78,212 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.89 लाख
    ₹ 8,225/माह emi
  • यूज़्ड 2015 फॉक्सवैगन वेंटो,
    2015 फॉक्सवैगन वेंटो
    DSG | 86,690 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी 1000,
    2024 मारुति सुजुकी 1000
    Base Variant | 31,340 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.11 लाख
    ₹ 8,685/माह emi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा,
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 E | 69,401 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 4.79 लाख
    ₹ 10,725/माह emi
  • यूज़्ड 2020 किया सॉनेट,
    2020 किया सॉनेट
    GTX Plus | 48,478 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 6.86 लाख
    ₹ 15,354/माह emi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • निंजा 500 अब E20-कम्प्लायंट है और 2026 के लिए इसे सिग्नेचर लाइम ग्रीन रंग मिला है.
    2026 कावासाकी निंजा 500, रु.5.76 लाख में हुई लॉन्च
  • वैगन आर बायोफ्लेक्स नाम का यह नया वैरिएंट टॉप ZXi+ ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत लगभग रु.86,000 ज़्यादा है.
    मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.24 लाख
  • कावासाकी ने निंजा ZX-10R पर मिलने वाले ₹2.89 लाख के डिस्काउंट को जून 2026 के आखिर तक बढ़ा दिया है.
    कावासाकी निंजा ZX-10R पर रु.2.89 लाख की मिल रही छूट
  • CBR1000RR-R Fireblade SP में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है.
    होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP को भारत में फिर से किया गया लॉन्च, कीमत रु.33.50 लाख
  • Reise ने भारत में टूरिंग और रोज़ाना बाइक चलाने वालों के लिए तीन नए वॉटरप्रूफ़ लगेज प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने मोटरसाइकिल लगेज सेगमेंट का विस्तार किया है.
    Reise ने मोटरसाइकिल के लिए नए वॉटरप्रूफ़ लगेज विकल्प पेश किए
  • निंजा 500 अब E20-कम्प्लायंट है और 2026 के लिए इसे सिग्नेचर लाइम ग्रीन रंग मिला है.
    2026 कावासाकी निंजा 500, रु.5.76 लाख में हुई लॉन्च
  • वैगन आर बायोफ्लेक्स नाम का यह नया वैरिएंट टॉप ZXi+ ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत लगभग रु.86,000 ज़्यादा है.
    मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.24 लाख
  • कावासाकी ने निंजा ZX-10R पर मिलने वाले ₹2.89 लाख के डिस्काउंट को जून 2026 के आखिर तक बढ़ा दिया है.
    कावासाकी निंजा ZX-10R पर रु.2.89 लाख की मिल रही छूट
  • CBR1000RR-R Fireblade SP में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है.
    होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP को भारत में फिर से किया गया लॉन्च, कीमत रु.33.50 लाख
  • Reise ने भारत में टूरिंग और रोज़ाना बाइक चलाने वालों के लिए तीन नए वॉटरप्रूफ़ लगेज प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने मोटरसाइकिल लगेज सेगमेंट का विस्तार किया है.
    Reise ने मोटरसाइकिल के लिए नए वॉटरप्रूफ़ लगेज विकल्प पेश किए
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई पीढ़ी की बजाज पल्सर टैस्टिंग के दौरान दिखी, N125 या पल्सर 125?