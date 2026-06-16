हार्ली-डेविडसन X440 की कीमतें रु.5,000 तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 16, 2026
हाइलाइट्स
- X440 S की कीमत में रु.4,000 की बढ़ोतरी हुई
- कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं
- कीमतें ₹2.35 लाख से ₹2.84 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं
हार्ली-डेविडसन ने भारत में X440 की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे इसके दो वेरिएंट्स रु.5,000 तक महंगे हो गए हैं. कीमत में यह बढ़ोतरी मिड-स्पेक X440 S और हाल ही में लॉन्च हुई X440 T पर लागू होती है, जबकि एंट्री-लेवल X440 Vivid की कीमत पहले जैसी ही बनी हुई है.
ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, X440 Vivid की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह ₹2.35 लाख पर ही है. X440 S की कीमत अब ₹2.59 लाख है, जो पहले की ₹2.55 लाख की कीमत से ₹4,000 ज़्यादा है. वहीं, सबसे महंगे मॉडल X440 T, जो दिसंबर 2025 में लाइनअप में शामिल हुआ था, उसकी कीमत में पहली बार बदलाव किया गया है और यह अब ₹5,000 महंगा हो गया है. इसके साथ ही, इसकी कीमत अब ₹2.84 लाख हो गई है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹2.79 लाख थी (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).
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X440 T को इस रेंज में एक ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश किया गया था और इसमें X440 S के मुकाबले कुछ अपडेट्स दिए गए थे. इनमें री-डिज़ाइन किया गया रियर सबफ़्रेम, इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल वाला नया टेल सेक्शन, बार-एंड मिरर और नए ग्राफ़िक्स शामिल थे. साथ ही, इसमें राइड-बाय-वायर, दो राइड मोड (रोड और रेन), स्विचेबल ABS, स्विचेबल रियर ट्रैक्शन कंट्रोल और पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट जैसे फ़ीचर्स भी जोड़े गए थे.
हालांकि, मैकेनिकल तौर पर मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों वेरिएंट्स में वही 440 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसके साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
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अपकमिंग कार्स
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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