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हार्ली-डेविडसन X440 की कीमतें रु.5,000 तक बढ़ीं

मिड-स्पेक S ट्रिम और सबसे महंगे T वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • X440 S की कीमत में रु.4,000 की बढ़ोतरी हुई
  • कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं
  • कीमतें ₹2.35 लाख से ₹2.84 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं

हार्ली-डेविडसन ने भारत में X440 की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे इसके दो वेरिएंट्स रु.5,000 तक महंगे हो गए हैं. कीमत में यह बढ़ोतरी मिड-स्पेक X440 S और हाल ही में लॉन्च हुई X440 T पर लागू होती है, जबकि एंट्री-लेवल X440 Vivid की कीमत पहले जैसी ही बनी हुई है.

2026 Harley Davidson X440 T m6 jpg

ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, X440 Vivid की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह ₹2.35 लाख पर ही है. X440 S की कीमत अब ₹2.59 लाख है, जो पहले की ₹2.55 लाख की कीमत से ₹4,000 ज़्यादा है. वहीं, सबसे महंगे मॉडल X440 T, जो दिसंबर 2025 में लाइनअप में शामिल हुआ था, उसकी कीमत में पहली बार बदलाव किया गया है और यह अब ₹5,000 महंगा हो गया है. इसके साथ ही, इसकी कीमत अब ₹2.84 लाख हो गई है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹2.79 लाख थी (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

 

यह भी पढ़ें: हीरो स्प्लेंडर + और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पर मिल रही ₹4,000 की छूट

 

X440 T को इस रेंज में एक ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश किया गया था और इसमें X440 S के मुकाबले कुछ अपडेट्स दिए गए थे. इनमें री-डिज़ाइन किया गया रियर सबफ़्रेम, इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल वाला नया टेल सेक्शन, बार-एंड मिरर और नए ग्राफ़िक्स शामिल थे. साथ ही, इसमें राइड-बाय-वायर, दो राइड मोड (रोड और रेन), स्विचेबल ABS, स्विचेबल रियर ट्रैक्शन कंट्रोल और पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट जैसे फ़ीचर्स भी जोड़े गए थे.

2026 Harley Davidson X440 T m68 jpg

हालांकि, मैकेनिकल तौर पर मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों वेरिएंट्स में वही 440 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसके साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

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