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अप्रिलिया टुओनो 457 स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.3.99 लाख से शुरू

नई स्पेशल एडिशन में अपडेट किए गए ग्राफिक्स, नया मेंबा ब्लैक रंग और एर्गोनॉमिक्स में सुधार शामिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 22, 2026

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हाइलाइट्स

  • नए प्यूमा ग्रे के साथ मम्बा ब्लैक कलर में पेश किया गया स्पेशल एडिशन है
  • एर्गोनोमिक अपडेट्स जैसे ऊँचे हैंडलबार, नया फ्लाईस्क्रीन और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर शामिल हैं
  • 457cc पैरेलल ट्विन इंजन अपरिवर्तित रहता है

अप्रिलिया इंडिया ने टुओनो 457 का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) है. इसे टुओनो 457 स्पेशल एडिशन कहा गया है और इस मोटरसाइकिल में 2006 टुओनो 1000R से प्रेरित दो नई डिजाइन और ग्राफिक्स शामिल हैं, साथ ही अप्रिलिया का दावा है कि उन्होंने मोटरसाइकिल में कुछ एर्गोनॉमिक बदलाव भी किए हैं.

2026 Aprilia Tuono 457 Special Edition 2

स्पेशल एडिशन टुओनो 457 दो नए रंगों में पेश किया गया है – माम्बा ब्लैक और प्यूमा ग्रे – इसके साथ ही इसमें नए डिज़ाइन किए गए ग्राफिक्स और लोगो भी हैं. अन्य कॉस्मेटिक बदलावों में एक नई स्मोकेड फ़िनिश वाली एयरोडायनामिक फ़्लाईस्क्रीन और ऊंचे हैंडलबार भी शामिल हैं, जो राइडिंग पोज़िशन को ज्यादा सीधा बनाते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 कावासाकी निंजा 500, रु.5.76 लाख में हुई लॉन्च

 

अप्रिलिया कहती है कि स्पेशल एडिशन में लंबी दूरी पर अधिक आराम के लिए सीट में भी बदलाव किए गए हैं, जबकि सस्पेंशन को भी भारतीय रास्तों के अनुसार बेहतर हैंडलिंग के लिए ट्वीक किया गया है. इसके अलावा, मोटरसाइकिल अब एडजस्टेबल ब्रेक लीवर के साथ आती है, जो पहले सिर्फ एक एक्सेसरी थी.

2026 Aprilia Tuono 457 Special Edition 1

इंजन की ओर बढ़ते हुए, अप्रिलिया ने पावरप्लांट में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसमें टुओनो 457 में 457 cc पैरेलल ट्विन इंजन है जो 46.9 bhp और 43.5 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

 

अप्रिलिया कहती है कि टुअनो 457 स्पेशल एडिशन की बुकिंग अब देश के चुनिंदा शोरूम में खुल गई है.

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