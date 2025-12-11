पत्रिकायूज़्ड कार्स
एस्टन मार्टिन ने टाइमक्स के साथ मिलकर घड़ियों का कलेक्शन लॉन्च किया, कीमतें रु.17,995 से शुरू

यह कलेक्शन दो मुख्य स्तंभों और ऑटोमोबाइल से प्रेरित बारीकियों के माध्यम से एस्टन मार्टिन की प्रतिष्ठित डिजाइन भाषा को सड़क से कलाई तक लाता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • घड़ियाँ टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनी हैं
  • इस रेंज की कीमत रु.17,995 से लेकर रु.57,995 तक है
  • टीआरजी ऑटोमैटिक घड़ी इस रेंज की सबसे खास घड़ी है

प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कार निर्माता एस्टन मार्टिन ने भारत में टाइमक्स के सहयोग से घड़ियों का एक विशेष कलेक्शन लॉन्च किया है. यह पहली बार है जब ब्रांड ने उच्च स्तरीय घड़ी निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा है. यह कलेक्शन एस्टन मार्टिन की प्रतिष्ठित डिज़ाइन शैली को सड़क से कलाई तक दो मुख्य श्रेणियों - टाइमलेस और आइकॉन - के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे प्रीमियम मटेरियल के साथ-साथ ऑटोमोबाइल से प्रेरित बारीकियां शामिल हैं. ब्रांड के अनुसार, यह विशेष डिज़ाइन शैली कलेक्शन, पारखियों और स्टाइलिश लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है.

Aston Martin Watches

टाइमलेस सीरीज़ में विंटेज डिज़ाइन वाली घड़ियाँ शामिल हैं जो एस्टन मार्टिन की विरासत को सम्मान देती हैं, वहीं आइकॉन एक आधुनिक लक्ज़री रेंज है जो ब्रांड के आकर्षक समकालीन स्वरूप को दर्शाती है. टाइटेनियम, कार्बन फाइबर और सिलिकॉन स्ट्रैप जैसे खास मटेरियल इस रेंज में शामिल हैं, साथ ही कार के कैबिन से प्रेरित सिलाई पैटर्न और पहियों के रिम के आकार में बने डायल भी हैं. इसका उद्देश्य पहनने वाले और परफॉर्मेंस की दुनिया के बीच एक गहरा जुड़ाव पैदा करना है.

 

यह भी पढ़ें: डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू

 

इन घड़ियों की कीमत रु.17,995 से लेकर रु.57,995 तक है. इस कलेक्शन की सबसे खास घड़ी है टीआरजी ऑटोमैटिक, जो एक स्केलेटन-डायल वाली एक शानदार डिज़ाइन है. इसमें जापानी ऑटोमैटिक मूवमेंट लगा है और यह हल्के टाइटेनियम टोन्यू केस में बनी है. इसकी खुली संरचना एस्टन मार्टिन के सिग्नेचर रिम्स को ट्रिब्यूट देती है, जबकि इसका कार्बन फाइबर केस फ्लैंक और परफॉर्मेंस-टेक्सचर्ड स्ट्रैप सटीकता और शक्ति दोनों का एहसास कराते हैं.

Deepak Chhabra MD Timex

टाइमक्स ग्रुप इंडिया के एमडी दीपक छाबड़ा ने कहा, "हम भारत में एस्टन मार्टिन के साथ इस साझेदारी की शुरुआत करके रोमांचित हैं. उनकी विरासत और खास डिजाइन विचारधारा शिल्प कौशल और इनोवेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ सहज रूप से मेल खाती है, जिससे एक ऐसी टाइमपीस कलेक्शन पेश करने के रोमांचक अवसर पैदा होते हैं जो दोनों ब्रांडों की ताकत और प्रीमियमकरण पर हमारे निरंतर ध्यान को दर्शाती है."

 

“यह कलेक्शन एस्टन मार्टिन के महंगे-प्रदर्शन कलात्मकता और परिष्कृत डिज़ाइन के सार को एक अंतरंग, पहनने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है. यह उन लोगों के लिए है जो हर दिन शानदार कार चलाते हैं.” एस्टन मार्टिन के ब्रांड डायवर्सिफिकेशन के निदेशक स्टेफानो सपोरेटी ने कहा.

# aston martin# aston martin watches# timex# launch# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

