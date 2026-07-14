AWD बनाम 4WD: मुख्य अंतर, इस्तेमाल और आपको असल में किसकी ज़रूरत है, यहां जानें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 14, 2026
हाइलाइट्स
- पिछले कुछ समय में ऑल-व्हील ड्राइव' (AWD) ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है.
- फोर-व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन, AWD से कई दशक पहले से मौजूद है
- आपको अपनी ड्राइविंग परिस्थिति के अनुसार फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव वाहन को चुनना चाहिये
क्वाट्रो, 4 मैटिक, 4x4, ई-फोर, 4मोशन, ऑलग्रिप... ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आजकल ब्रांड्स अपने फोर-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम की मार्केटिंग के लिए करते हैं. और भले ही इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह पर किया जाता रहा हो, लेकिन इन दोनों ड्राइवट्रेन टेक्नोलॉजी में साफ़ अंतर हैं.
ऑल व्हील ड्राइव
इन दोनों सिस्टम में से, पिछले कुछ दशकों में 'ऑल-व्हील ड्राइव' (AWD) ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है. इसे मशहूर ऑडी क्वाट्रो (ऑडी क्वाट्रो) ने वर्ल्ड रैली स्टेज पर लोकप्रिय बनाया था. हालाँकि यह 4x4 सिस्टम जैसा ही है क्योंकि इसमें चारों पहियों तक पावर पहुँचती है, लेकिन मॉडर्न AWD सिस्टम अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. इनमें डिफरेंशियल, विस्कस कपलिंग और मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है, जिससे ऐसा ड्राइवट्रेन बनता है जो सड़कों और कच्चे रास्तों पर बेहतरीन ट्रैक्शन देता है. इसमें ड्राइवर को बस गाड़ी आगे चलानी होती है, और कोई अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ता.
इस सिस्टम का काम करने का तरीका अलग-अलग स्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन बनाए रखने पर निर्भर करता है, और यहीं पर डिफरेंशियल, विस्कस कपलिंग और मल्टीप्लेट क्लच काम आते हैं. मॉडर्न AWD सिस्टम न सिर्फ़ टायरों की ग्रिप के आधार पर आगे और पीछे के एक्सल के बीच पावर को अलग-अलग तरह से बांट सकते हैं, बल्कि व्हील स्लिप को कम करने के लिए हर पहिये के बीच भी अलग-अलग पावर बांट सकते हैं. इससे तेज़ रफ़्तार में भी सड़क पर अच्छी पकड़ बनी रहती है.
कुछ सिस्टम पार्ट-टाइम भी काम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक एक्सल को पावर दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर ही दूसरे पहियों के सेट को पावर भेजी जाती है. इसका एक दिलचस्प उदाहरण R32 Skyline GT-R का Nissan ATTESA-ETS सिस्टम था, जो मुख्य रूप से पिछले पहियों को पावर देता था, जब तक कि सिस्टम को सामने के पहियों को पावर भेजने की ज़रूरत महसूस न हो.
यूज़ केसेस
आजकल, ज़्यादातर SUV जो फोर-व्हील ड्राइव के साथ आती हैं, उनमें सही 4x4 सिस्टम की जगह ऑल-व्हील ड्राइव का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर SUV का इस्तेमाल पक्की सड़कों और बजरी वाले रास्तों पर ही किया जाता है. ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम कुछ हद तक ऑफ-रोडिंग संभाल सकता है, हालांकि ये पारंपरिक 4x4 सिस्टम जितने मज़बूत नहीं होते और अगर आप किसी बहुत मुश्किल रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा सफल न हों; लेकिन ज़्यादातर मामलों में, यह सिस्टम थोड़ी-बहुत ऑफ-रोडिंग और सड़क पर चलने के लिए बहुत अच्छा है.
ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा सेडान और हैचबैक में भी मिलती है. इसके उदाहरणों में फोक्सवैगन की 4मोशन टेक्नोलॉजी वाली सेडान और हैचबैक, मर्सिडीज़ी की 4मोटिक वाली सेडान और बीएमडब्ल्यू की एक्सड्राइव वाली कारें शामिल हैं. आजकल इस सिस्टम का इस्तेमाल हाई-परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में भी किया जा रहा है. 1000 बीएचपी से ज़्यादा पावर वाली सुपरकार के दौर में, AWD एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है. यह न सिर्फ़ गाड़ी को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है, बल्कि ट्रैक्शन की सीमाओं से समझौता किए बिना इसे चलाना भी आसान बनाता है.
फोर व्हील ड्राइव
फोर-व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन, AWD से कई दशक पहले से मौजूद है; कहा जाता है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल 1900 के दशक की शुरुआत में ही गाड़ियों में किया जाने लगा था. फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम की कार्यप्रणाली AWD जैसी ही है; इसमें आम तौर पर डिफरेंशियल के साथ एक ट्रांसफर केस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मुश्किल रास्तों या खराब इलाकों से गाड़ी को निकालने के लिए पहियों तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क पहुँचाया जा सके.
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मॉडर्न सिस्टम को AWD सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कुछ टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हुआ है. ये सिस्टम ट्रैक्शन के आधार पर अलग-अलग पहियों को घूमने या लॉक होने की सुविधा देते हैं, हालाँकि AWD के उलट, इसमें पावर को आगे और पीछे के पहियों के बीच बराबर बांटा जाता है। ट्रांसफ़र केस में आम तौर पर 2-स्पीड गियरबॉक्स होता है, जिससे यूज़र स्पीड या ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क में से चुन सकते हैं - या 'फोर हाई' और 'फोर लो' (लो रेंज) का विकल्प चुन सकते हैं.
मॉडर्न 4x4 सिस्टम दो तरह के होते हैं: पार्ट-टाइम 4x4, जैसे महिंद्रा थार में, और परमानेंट 4x4, जैसे टोयोटा लैंड क्रूज़र में. पहले वाले में SUV आम तौर पर टू-व्हील ड्राइव गाड़ी की तरह चलती है, और फ्रंट व्हील्स को चालू करने के लिए यूज़र को स्विच दबाना या लीवर खींचना पड़ता है. दूसरे वाले में सिस्टम हमेशा चालू रहता है, और ड्राइवर ज़रूरत पड़ने पर डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं या लो रेंज में जा सकते हैं.
यूज़ केसेस
फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मुश्किल ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतरीन होते हैं. ये सिस्टम लंबे समय से जीप रैंगलर, टोयोटा लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़-बेंज़ G-क्लास जैसी मज़बूत ऑफ-रोड गाड़ियों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट में काफी लोकप्रिय हैं. वहीं, भारत में महिंद्रा थार इसका एक और अच्छा उदाहरण है. AWD के मुकाबले, 4x4 गाड़ियां बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना कर सकती हैं. इसलिए, ये उन लोगों के लिए अच्छी गाड़ियां हैं जो अक्सर ऑफ-रोड रास्तों पर जाते हैं या ऐसी जगहों पर कैंपिंग करते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं होती. साथ ही, खराब या मुश्किल रास्तों वाले इलाकों में इमरजेंसी सर्विस के लिए भी ये गाड़ियां बहुत काम आती हैं.
हालांकि, कई आधुनिक 4x4 गाड़ियां भी अब अपने AWD वर्जन की तरह ही आम शहरी SUV बन गई हैं.
आपको कौन सा चुनना चाहिए?
अभी की स्थिति यह है कि भारतीय बाज़ार में ज़्यादातर 4x4 गाड़ियाँ पारंपरिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर बनी हैं - यानी मज़बूत, भारी, लैडर-फ़्रेम वाली SUV, जिनके अंदरूनी हिस्से इतने मज़बूत होते हैं कि वे रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें. वहीं, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) गाड़ियाँ आरामदायक और अक्सर शानदार (plush) होती हैं; ये थोड़ी-बहुत ऑफ़-रोडिंग तो कर सकती हैं, लेकिन इनका मुख्य मक़सद लोगों को आराम से और बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है. AWD का इस्तेमाल ट्रैक्शन की कमियों को दूर करके हाई-परफ़ॉर्मेंस गाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है.
तो आखिर में सवाल यह है कि आपको क्या चुनना चाहिए? ज़्यादातर स्थितियों में, एक AWD SUV आपका काम आसानी से कर देगी. मॉडर्न AWD सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि वह सड़क की ज़्यादातर स्थितियों को संभाल सके. और क्योंकि ज़्यादातर मॉडर्न SUV का ऑफ़-रोडिंग अनुभव सिर्फ़ कच्ची सड़कों या बजरी वाले रास्तों तक ही सीमित रहता है, इसलिए भारी-भरकम 4x4 हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आपको भारी ऑफ़-रोडिंग का शौक है और आप ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ आम सड़कें नहीं पहुँचतीं, तो 4x4 ही आपके लिए सही विकल्प होगा.
अपकमिंग कार्स
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अपकमिंग बाइक्स
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- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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