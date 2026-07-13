भारत में रु.2 लाख से कम कीमत वाली यह हैं सबसे शानदार मोटरसाइकिलें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडामर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezzaलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिक
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में रु.2 लाख से कम कीमत वाली यह हैं सबसे शानदार मोटरसाइकिलें

यहाँ उन टॉप 10 बाइक्स की लिस्ट है जिन्हें आप 2026 में भारत में ₹2 लाख से कम कीमत में खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में ₹2 लाख के आस-पास की कीमत वाले कुछ मॉडल्स को चुना गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

5 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2026 में रु.2 लाख से कम कीमत में खरीदी जा सकने वाली सबसे अच्छी बाइक्स
  • मॉडर्न क्लासिक बाइक्स से लेकर स्पोर्ट बाइक्स तक
  • 2026 में आपको इन बाइक्स पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए

क्या आप 2026 में भारत में ₹2 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन बाइक्स ढूंढ रहे हैं? आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं – यामाहा R15 जैसी एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक से लेकर रॉयल एनफील्ड की मशहूर 350cc थंपर्स तक. असल में, यह सेगमेंट पहले कभी इतना रोमांचक या इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहा – यहाँ हर राइडर को पैसे की सही कीमत (वैल्यू फॉर मनी) वाली बाइक मिल सकती है. क्या आप पैसे की सही कीमत वाली स्पोर्टबाइक ढूंढ रहे हैं? या सबसे अच्छी एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक बाइक? यहाँ 2026 की टॉप 10 बाइक्स की हमारी लिस्ट है, जिनकी कीमत ₹2 लाख से कम है.

 

यह भी पढ़ें: 2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने

Yamaha R15 V4 top 10 sport bikes carandbike edited 1

यामाहा R15 V4

रु. 1.71 – 1.76 लाख

यामाहा R15 एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक के मामले में एक बेंचमार्क है – इसमें कोई शक नहीं. इस कीमत पर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन (VVA) टेक्नोलॉजी, स्लिपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं जो अपनी क्लास से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देती है. साथ ही, इसका दमदार और तेज़ी से रेव होने वाला 155cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन और ऐसा चेसिस जो हमेशा कंट्रोल का एहसास कराता है, ये सब मिलकर R15 को भारत में एक आइकॉनिक और बेहद पसंदीदा बाइक बनाते हैं.

Hero Xtreme 250 R Web 1

हीरो एक्सट्रीम 250R

₹1.73 लाख

नई एक्सट्रीम 250R शायद पिछले कुछ सालों में हीरो मोटोकॉर्प की सबसे शानदार मोटरसाइकिल है. इसका शानदार डिज़ाइन इसकी स्पोर्टी पर्सनैलिटी को उभारता है. साथ ही, इसका बेहतरीन और दमदार इंजन और शानदार हैंडलिंग इसे हीरो के अब तक के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक बनाते हैं. और रु.2 लाख से कम कीमत में, यह क्वार्टर-लीटर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में पैसे की सही कीमत (वेल्यू फॉर मनी) देती है. हमारी तरफ से इसे मंज़ूरी है.

2025 TVS Apache RTR 160 2

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V

रु.143 लाख

टीवीएस अपाचे RTR 1604V शायद अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी बाइक्स में से एक है. शानदार इंजीनियरिंग और स्पोर्टी राइडिंग अनुभव के साथ यह बाइक अपनी कीमत से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देती है, जिसका मुकाबला इस सेगमेंट की बहुत कम बाइक्स कर पाती हैं. RTR 1604V एक बेहतरीन ऑल-राउंडर बाइक है और जो कोई भी अपने सेगमेंट में एक शानदार ऑल-राउंड मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है, उसके लिए हमारी पसंद यही बाइक है.

2026 Bajaj Pulsar NS 400 Z m2

बजाज पल्सर NS400Z

रु. 1.94 लाख

बजाज पल्सर NS400Z शायद ₹2 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड मोटरसाइकिल है. 42 bhp से ज़्यादा पावर, लिक्विड-कूल्ड इंजन और शार्प नेकेड स्ट्रीटफ़ाइटर स्टाइलिंग वाली इस नई NS400Z में सॉफ़्टवेयर-बेस्ड क्विकशिफ़्टर, सिंटर्ड ब्रेक पैड्स और अपोलो अल्फा H1 रेडियल टायर्स दिए गए हैं. ये सभी फ़ीचर्स इस 'पॉकेट रॉकेट' की परफ़ॉर्मेंस और स्पोर्टी डायनामिक्स को और बेहतर बनाते हैं! हो सकता है कि इसकी स्टाइलिंग कई लोगों को कुछ खास न लगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि NS400Z आपके पैसे की पूरी वैल्यू देती है.

2026 RE Hunter 350

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

 ₹1.50 लाख

रॉयल एनफील्ड की लाइन-अप में हंटर 350 एक बेहतरीन विकल्प है – यह शहरी माहौल के लिए एकदम सही, खास अंदाज़ वाली और मज़ेदार बाइक है! हंटर 350 में ब्रांड की पहचान बन चुकी सिंगल-सिलेंडर वाली दमदार आवाज़ (थंप) मिलती है, लेकिन यह बाइक हल्की, कॉम्पैक्ट और फुर्तीली है, जो शहर के ट्रैफ़िक और वीकेंड राइड, दोनों के लिए बहुत अच्छी है. इसे चलाना आसान है और यह आसानी से उपलब्ध है, इसलिए यह एक लोकप्रिय पसंद है और इस लिस्ट में शामिल होने की हकदार है.

LT RE Bullet 350 6

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350

₹1.64 लाख

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 एक ऐसा आइकॉन है जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है. कई मायनों में, बुलेट 350 पुरानी यादों और क्लासिक आकर्षण को आधुनिक खूबियों के साथ मिलाती है. यह वही खास 'थंप' और सड़क पर दमदार मौजूदगी देती है, जिसने इसे पूरे भारत में पीढ़ियों से पसंदीदा बनाए रखा है. आज भी, बुलेट 350 के चाहने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है. यह भारत में पिछले छह या सात दशकों के सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है और लगातार अपनी दमदार पहचान बनाए हुए है. इस कीमत पर यह एक बेहतरीन विकल्प है.

2026 Honda CB 350 DLX m1

होंडा CB 350 DLX

₹1.97 लाख

होंडा CB350 DLX, पॉपुलर 350cc मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में होंडा का जवाब है. इसका डिज़ाइन और लुक काफी हद तक इस सेगमेंट की लीडर रॉयल एनफील्ड जैसा ही है. फिर भी, इसकी स्मूथ और बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद होने की खूबी मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में होंडा की शानदार इंजीनियरिंग को दिखाती है. CB 350 DLX उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में कुछ 'अलग' और जापानी ब्रांड वाली बाइक चाहते हैं.

Triumph Speed T4 Now Offered In New Baja Orange Shade

ट्रायम्फ स्पीड T4

रु. 1.95 लाख

अब 349cc इंजन के साथ आने वाली ट्रायम्फ स्पीड ​​T4, बहुत ही आकर्षक कीमत पर ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल बाइक का अनुभव देती है. ब्रांड की खास मॉडर्न-क्लासिक स्टाइलिंग, डुअल-चैनल एबीएस, स्लिपर क्लच और प्रीमियम फ़िट-एंड-फ़िनिश के साथ, स्पीड ​​T4 एक बेहतरीन पैकेज है. इसकी क्वालिटी और इंजीनियरिंग का स्तर इस कीमत पर लगभग बेजोड़ है.

Jawa 42 FJ web 23

जावा 42 FJ

₹1.99 लाख

 

जावा 42 FJ इस सेगमेंट में नियो-रेट्रो स्टाइल और मॉडर्न परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आई है. दमदार 334 cc इंजन, आकर्षक मॉडर्न-क्लासिक स्टाइल और बेहतरीन राइड व हैंडलिंग के साथ, 42 FJ ₹2 लाख से कम कीमत में एक शानदार बाइक है. क्लासिक अंदाज़, बढ़िया परफॉर्मेंस और हर तरह से बेहतरीन पैकेज वाली 42 FJ में एक अलग ही खासियत है और यह एंट्री-लेवल मॉडर्न-क्लासिक सेगमेंट में एक मज़ेदार ऑप्शन है.

Hero Xpulse 210 image 44

हीरो एक्सपल्स 210

₹1.64 – ₹1.74 लाख

 

हीरो एक्सपल्स 210 एक मज़ेदार और खास तरह की डुअल-स्पोर्ट बाइक है, जो ऑफ-रोड और हाईवे, दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. लंबे ट्रैवल वाले सस्पेंशन और रैली-स्टाइल एर्गोनॉमिक्स के साथ, एक्सपल्स 210 में वर्सटैलिटी, रोमांच और वैल्यू का ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसका मुकाबला इस सेगमेंट की कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं कर सकती। ₹2 लाख से कम कीमत में यह सबसे बेहतरीन एडवेंचर बाइक का एक शानदार ऑप्शन है.

# Best Bikes Under 2 lakh# Best Bikes Under Rs. 2 Lakh# Best Bikes In India Under 2 Lakh in 2026# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ट्रायम्फ ने स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800, रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R मॉडल के लिए नए रंग भी पेश किए हैं.
    2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने
  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
  • एक रिपोर्ट के अनुसार, E20 फ़्यूल के रोलआउट के दौरान ARAI की स्टडी में यह पाया गया कि यह फ़्यूल E10-कम्पैटिबल गाड़ियों के इंजन और फ़्यूल सिस्टम में रबर के पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है.
    ARAI की स्टडी में पता चला है कि E20 पेट्रोल से E10 गाड़ियों की रबर सील हो सकती है खराब: रिपोर्ट
  • ट्रायम्फ ने स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800, रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R मॉडल के लिए नए रंग भी पेश किए हैं.
    2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने
  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
  • एक रिपोर्ट के अनुसार, E20 फ़्यूल के रोलआउट के दौरान ARAI की स्टडी में यह पाया गया कि यह फ़्यूल E10-कम्पैटिबल गाड़ियों के इंजन और फ़्यूल सिस्टम में रबर के पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है.
    ARAI की स्टडी में पता चला है कि E20 पेट्रोल से E10 गाड़ियों की रबर सील हो सकती है खराब: रिपोर्ट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में रु.2 लाख से कम कीमत वाली यह हैं सबसे शानदार मोटरसाइकिलें