भारत में रु.2 लाख से कम कीमत वाली यह हैं सबसे शानदार मोटरसाइकिलें

क्या आप 2026 में भारत में ₹2 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन बाइक्स ढूंढ रहे हैं? आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं – यामाहा R15 जैसी एंट्री-लेवल स्पोर्टबाइक से लेकर रॉयल एनफील्ड की मशहूर 350cc थंपर्स तक. असल में, यह सेगमेंट पहले कभी इतना रोमांचक या इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहा – यहाँ हर राइडर को पैसे की सही कीमत (वैल्यू फॉर मनी) वाली बाइक मिल सकती है. क्या आप पैसे की सही कीमत वाली स्पोर्टबाइक ढूंढ रहे हैं? या सबसे अच्छी एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक बाइक? यहाँ 2026 की टॉप 10 बाइक्स की हमारी लिस्ट है, जिनकी कीमत ₹2 लाख से कम है.

यह भी पढ़ें: 2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने

यामाहा R15 V4

रु. 1.71 – 1.76 लाख

यामाहा R15 एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक के मामले में एक बेंचमार्क है – इसमें कोई शक नहीं. इस कीमत पर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन (VVA) टेक्नोलॉजी, स्लिपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं जो अपनी क्लास से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देती है. साथ ही, इसका दमदार और तेज़ी से रेव होने वाला 155cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन और ऐसा चेसिस जो हमेशा कंट्रोल का एहसास कराता है, ये सब मिलकर R15 को भारत में एक आइकॉनिक और बेहद पसंदीदा बाइक बनाते हैं.

हीरो एक्सट्रीम 250R

₹1.73 लाख

नई एक्सट्रीम 250R शायद पिछले कुछ सालों में हीरो मोटोकॉर्प की सबसे शानदार मोटरसाइकिल है. इसका शानदार डिज़ाइन इसकी स्पोर्टी पर्सनैलिटी को उभारता है. साथ ही, इसका बेहतरीन और दमदार इंजन और शानदार हैंडलिंग इसे हीरो के अब तक के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक बनाते हैं. और रु.2 लाख से कम कीमत में, यह क्वार्टर-लीटर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में पैसे की सही कीमत (वेल्यू फॉर मनी) देती है. हमारी तरफ से इसे मंज़ूरी है.

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V

रु.143 लाख

टीवीएस अपाचे RTR 1604V शायद अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी बाइक्स में से एक है. शानदार इंजीनियरिंग और स्पोर्टी राइडिंग अनुभव के साथ यह बाइक अपनी कीमत से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देती है, जिसका मुकाबला इस सेगमेंट की बहुत कम बाइक्स कर पाती हैं. RTR 1604V एक बेहतरीन ऑल-राउंडर बाइक है और जो कोई भी अपने सेगमेंट में एक शानदार ऑल-राउंड मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है, उसके लिए हमारी पसंद यही बाइक है.

बजाज पल्सर NS400Z

रु. 1.94 लाख

बजाज पल्सर NS400Z शायद ₹2 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड मोटरसाइकिल है. 42 bhp से ज़्यादा पावर, लिक्विड-कूल्ड इंजन और शार्प नेकेड स्ट्रीटफ़ाइटर स्टाइलिंग वाली इस नई NS400Z में सॉफ़्टवेयर-बेस्ड क्विकशिफ़्टर, सिंटर्ड ब्रेक पैड्स और अपोलो अल्फा H1 रेडियल टायर्स दिए गए हैं. ये सभी फ़ीचर्स इस 'पॉकेट रॉकेट' की परफ़ॉर्मेंस और स्पोर्टी डायनामिक्स को और बेहतर बनाते हैं! हो सकता है कि इसकी स्टाइलिंग कई लोगों को कुछ खास न लगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि NS400Z आपके पैसे की पूरी वैल्यू देती है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

₹1.50 लाख

रॉयल एनफील्ड की लाइन-अप में हंटर 350 एक बेहतरीन विकल्प है – यह शहरी माहौल के लिए एकदम सही, खास अंदाज़ वाली और मज़ेदार बाइक है! हंटर 350 में ब्रांड की पहचान बन चुकी सिंगल-सिलेंडर वाली दमदार आवाज़ (थंप) मिलती है, लेकिन यह बाइक हल्की, कॉम्पैक्ट और फुर्तीली है, जो शहर के ट्रैफ़िक और वीकेंड राइड, दोनों के लिए बहुत अच्छी है. इसे चलाना आसान है और यह आसानी से उपलब्ध है, इसलिए यह एक लोकप्रिय पसंद है और इस लिस्ट में शामिल होने की हकदार है.

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350

₹1.64 लाख

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 एक ऐसा आइकॉन है जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है. कई मायनों में, बुलेट 350 पुरानी यादों और क्लासिक आकर्षण को आधुनिक खूबियों के साथ मिलाती है. यह वही खास 'थंप' और सड़क पर दमदार मौजूदगी देती है, जिसने इसे पूरे भारत में पीढ़ियों से पसंदीदा बनाए रखा है. आज भी, बुलेट 350 के चाहने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है. यह भारत में पिछले छह या सात दशकों के सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक है और लगातार अपनी दमदार पहचान बनाए हुए है. इस कीमत पर यह एक बेहतरीन विकल्प है.

होंडा CB 350 DLX

₹1.97 लाख

होंडा CB350 DLX, पॉपुलर 350cc मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में होंडा का जवाब है. इसका डिज़ाइन और लुक काफी हद तक इस सेगमेंट की लीडर रॉयल एनफील्ड जैसा ही है. फिर भी, इसकी स्मूथ और बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद होने की खूबी मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में होंडा की शानदार इंजीनियरिंग को दिखाती है. CB 350 DLX उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में कुछ 'अलग' और जापानी ब्रांड वाली बाइक चाहते हैं.

ट्रायम्फ स्पीड T4

रु. 1.95 लाख

अब 349cc इंजन के साथ आने वाली ट्रायम्फ स्पीड ​​T4, बहुत ही आकर्षक कीमत पर ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल बाइक का अनुभव देती है. ब्रांड की खास मॉडर्न-क्लासिक स्टाइलिंग, डुअल-चैनल एबीएस, स्लिपर क्लच और प्रीमियम फ़िट-एंड-फ़िनिश के साथ, स्पीड ​​T4 एक बेहतरीन पैकेज है. इसकी क्वालिटी और इंजीनियरिंग का स्तर इस कीमत पर लगभग बेजोड़ है.

जावा 42 FJ

₹1.99 लाख

जावा 42 FJ इस सेगमेंट में नियो-रेट्रो स्टाइल और मॉडर्न परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आई है. दमदार 334 cc इंजन, आकर्षक मॉडर्न-क्लासिक स्टाइल और बेहतरीन राइड व हैंडलिंग के साथ, 42 FJ ₹2 लाख से कम कीमत में एक शानदार बाइक है. क्लासिक अंदाज़, बढ़िया परफॉर्मेंस और हर तरह से बेहतरीन पैकेज वाली 42 FJ में एक अलग ही खासियत है और यह एंट्री-लेवल मॉडर्न-क्लासिक सेगमेंट में एक मज़ेदार ऑप्शन है.

हीरो एक्सपल्स 210

₹1.64 – ₹1.74 लाख

हीरो एक्सपल्स 210 एक मज़ेदार और खास तरह की डुअल-स्पोर्ट बाइक है, जो ऑफ-रोड और हाईवे, दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. लंबे ट्रैवल वाले सस्पेंशन और रैली-स्टाइल एर्गोनॉमिक्स के साथ, एक्सपल्स 210 में वर्सटैलिटी, रोमांच और वैल्यू का ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसका मुकाबला इस सेगमेंट की कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं कर सकती। ₹2 लाख से कम कीमत में यह सबसे बेहतरीन एडवेंचर बाइक का एक शानदार ऑप्शन है.