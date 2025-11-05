पत्रिकायूज़्ड कार्स
BMW F 450 GS का EICMA 2025 में हुई पेश

नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS अब बीएमडब्ल्यू जीएस परिवार में प्रवेश बिंदु होगी और इसमें टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा निर्मित भारत में निर्मित पैरेलल-ट्विन इंजन है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 5, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नई BMW F 450 GS का 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ किया गया पेश
  • सबसे महंगे वैरिएंट में मानक के रूप में ईज़ी राइड क्लच उपलब्ध
  • नया 420cc इंजन 47 बीएचपी और 43 एनएम बनाता है

बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने EICMA 2025 में नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS से पर्दा उठा दिया है. F 450 GS को पहली बार कॉन्सेप्ट के रूप में पिछले साल मिलान मोटरसाइकिल शो में दिखाया गया था, और अब इसे पूरी तरह से प्रोडक्शन रूप में पेश किया गया है. नई F 450 GS, बीएमडब्ल्यू मोटराड और टीवीएस मोटर कंपनी के बीच साझेदारी का एक मॉडल है, और टीवीएस द्वारा भारत में बनाई गई है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण

2025 BMW F 450 GS m9

नई F 450 GS को नए 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. 4 वेरिएंट में उपलब्ध, नई BMW F 450 GS में 47 बीएचपी वाला एक ट्रैक्टेबल इंजन और सिर्फ़ 178 किलोग्राम वज़न है. कई वेरिएंट, उच्च-स्पेक वैरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन, साथ ही सेंट्रीफ्यूगल क्लच और क्विकशिफ्टर इसे एक बेहतरीन मिड-साइज़ एडवेंचर मोटरसाइकिल बनाते हैं. आइए जानते हैं नई BMW F 450 GS में क्या खास है.

2025 BMW F 450 GS m5

420 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन 47 बीएचपी और 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है

 

इंजन और ईज़ी राइड क्लच

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने नए पैरेलल-ट्विन इंजन को "सुचारू रूप से चलने वाला और विशिष्ट" बताया है, जिसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफ़सेट वाला क्रैंकशाफ्ट और सिंगल बैलेंस शाफ्ट है जो कंपन को कम करता है. यह ट्विन-सिलेंडर इंजन 8,750 आरपीएम पर 47 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 43 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

2025 BMW F 450 GS m4

बीएमडब्ल्यू मोटरराड का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 165 किमी/घंटा है और 0-100 किमी/घंटा की गति 5.9 सेकंड में पहुँच जाती है. नए डिज़ाइन वाला 6-स्पीड ट्रांसमिशन, एक्स-रिंग चेन के ज़रिए टॉर्क को लेफ्ट-हैंड सेकेंडरी ड्राइव तक पहुँचाता है. तेज़ अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट के लिए, F 450 GS के बेस वेरिएंट को छोड़कर, सभी उपकरण वेरिएंट में शिफ्ट असिस्टेंट प्रो क्विकशिफ्टर सिस्टम भी मिलता है. इसे बेस वेरिएंट में भी रेट्रोफिट किया जा सकता है.

2025 BMW F 450 GS m6

तकनीकी खासियतों में से एक है BMW ईज़ी राइड क्लच (ERC), जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का एक और विकास है, जिससे सवारी करते समय क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से चलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. यह सिस्टम GS ट्रॉफी वेरिएंट में मानक है और अन्य सभी मॉडल वेरिएंट के लिए वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है. शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ, क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से चलाने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है. हालाँकि, क्लच लीवर को बरकरार रखा गया है और यह सवार को आवश्यकता पड़ने पर मैन्युअल रूप से काम करने की अनुमति देता है - उदाहरण के लिए, किसी बाधा पर आगे के पहिये को उठाने के लिए या फिसलन वाली सतहों पर उतरते समय नियंत्रण में सुधार करने के लिए आदि.

2025 BMW F 450 GS m12

डिज़ाइन और वैरिएंट्स

बीएमडब्ल्यू F 450 GS में चार-तरफ़ा X-आकार की LED डे-टाइम रनिंग लाइट है जो नई BMW R 1300 GS से प्रेरित लगती है. 6.5-इंच का बड़ा TFT कंसोल विस्तृत जानकारी और कार्यक्षमता देता है. 3 मानक राइड मोड - रोड, रेन और एंड्यूरो उपलब्ध हैं, और एक्सक्लूसिव ट्रिम लेवल से एक अतिरिक्त एंड्यूरो प्रो मोड भी उपलब्ध है. एडजस्टेबल हैंड लीवर और हीटेड ग्रिप्स मानक तौर पर मिलते हैं.

2025 BMW F 450 GS m11

फिलहाल, नई BMW F 450 GS को केवल EICMA शो में ही पेश किया गया है. भारत में इसे 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है, और इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन, होंडा NX500, KTM 390 एडवेंचर और यहाँ तक कि बेनेली TRK 502 जैसी कई प्रतिद्वंद्वियों से होगा. भारत में लॉन्च होने के बाद इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सी स्पेशल एडिशन जल्द ही भारत में, संभवतः इस महीने के अंत में, लॉन्च होने की उम्मीद है.
    EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश
  • नई बुलेट 650, 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड की प्रतिष्ठित बुलेट रेंज का 650cc मॉडल के साथ विस्तार करती है और यह रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है.
    रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
  • लिमिटेड एडिशन वाले मॉडल में सिर्फ 500 यूनिट्स होंगी और इसे नई डुकाटी स्क्रैम्बलर के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है.
    डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी 19 नवंबर 2025 को अपना नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की तैयारी कर रही है.
    बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना
