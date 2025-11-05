BMW F 450 GS का EICMA 2025 में हुई पेश

बीएमडब्ल्यू मोटोराड ने EICMA 2025 में नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS से पर्दा उठा दिया है. F 450 GS को पहली बार कॉन्सेप्ट के रूप में पिछले साल मिलान मोटरसाइकिल शो में दिखाया गया था, और अब इसे पूरी तरह से प्रोडक्शन रूप में पेश किया गया है. नई F 450 GS, बीएमडब्ल्यू मोटराड और टीवीएस मोटर कंपनी के बीच साझेदारी का एक मॉडल है, और टीवीएस द्वारा भारत में बनाई गई है.

नई F 450 GS को नए 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. 4 वेरिएंट में उपलब्ध, नई BMW F 450 GS में 47 बीएचपी वाला एक ट्रैक्टेबल इंजन और सिर्फ़ 178 किलोग्राम वज़न है. कई वेरिएंट, उच्च-स्पेक वैरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन, साथ ही सेंट्रीफ्यूगल क्लच और क्विकशिफ्टर इसे एक बेहतरीन मिड-साइज़ एडवेंचर मोटरसाइकिल बनाते हैं. आइए जानते हैं नई BMW F 450 GS में क्या खास है.

420 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन 47 बीएचपी और 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है

इंजन और ईज़ी राइड क्लच

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने नए पैरेलल-ट्विन इंजन को "सुचारू रूप से चलने वाला और विशिष्ट" बताया है, जिसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफ़सेट वाला क्रैंकशाफ्ट और सिंगल बैलेंस शाफ्ट है जो कंपन को कम करता है. यह ट्विन-सिलेंडर इंजन 8,750 आरपीएम पर 47 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 43 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

बीएमडब्ल्यू मोटरराड का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 165 किमी/घंटा है और 0-100 किमी/घंटा की गति 5.9 सेकंड में पहुँच जाती है. नए डिज़ाइन वाला 6-स्पीड ट्रांसमिशन, एक्स-रिंग चेन के ज़रिए टॉर्क को लेफ्ट-हैंड सेकेंडरी ड्राइव तक पहुँचाता है. तेज़ अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट के लिए, F 450 GS के बेस वेरिएंट को छोड़कर, सभी उपकरण वेरिएंट में शिफ्ट असिस्टेंट प्रो क्विकशिफ्टर सिस्टम भी मिलता है. इसे बेस वेरिएंट में भी रेट्रोफिट किया जा सकता है.

तकनीकी खासियतों में से एक है BMW ईज़ी राइड क्लच (ERC), जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का एक और विकास है, जिससे सवारी करते समय क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से चलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. यह सिस्टम GS ट्रॉफी वेरिएंट में मानक है और अन्य सभी मॉडल वेरिएंट के लिए वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध है. शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ, क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से चलाने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है. हालाँकि, क्लच लीवर को बरकरार रखा गया है और यह सवार को आवश्यकता पड़ने पर मैन्युअल रूप से काम करने की अनुमति देता है - उदाहरण के लिए, किसी बाधा पर आगे के पहिये को उठाने के लिए या फिसलन वाली सतहों पर उतरते समय नियंत्रण में सुधार करने के लिए आदि.

डिज़ाइन और वैरिएंट्स

बीएमडब्ल्यू F 450 GS में चार-तरफ़ा X-आकार की LED डे-टाइम रनिंग लाइट है जो नई BMW R 1300 GS से प्रेरित लगती है. 6.5-इंच का बड़ा TFT कंसोल विस्तृत जानकारी और कार्यक्षमता देता है. 3 मानक राइड मोड - रोड, रेन और एंड्यूरो उपलब्ध हैं, और एक्सक्लूसिव ट्रिम लेवल से एक अतिरिक्त एंड्यूरो प्रो मोड भी उपलब्ध है. एडजस्टेबल हैंड लीवर और हीटेड ग्रिप्स मानक तौर पर मिलते हैं.

फिलहाल, नई BMW F 450 GS को केवल EICMA शो में ही पेश किया गया है. भारत में इसे 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है, और इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन, होंडा NX500, KTM 390 एडवेंचर और यहाँ तक कि बेनेली TRK 502 जैसी कई प्रतिद्वंद्वियों से होगा. भारत में लॉन्च होने के बाद इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.