बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण

स्पेशल वैरिएंट की कीमत मानक वैरिएंट से रु.18,000 अधिक है तथा इसमें दिखने में बदला भी किए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में G 310 RR की 10,000 यूनिट की बिक्री के उपलक्ष्य में
  • नीले और लाल ग्राफ़िक्स के साथ दो रंगों में उपलब्ध
  • फ्यूल टैंक के ऊपर 1/310 नंबर की पट्टिका है

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने सोशल मीडिया पर टीज़ करने के कुछ ही समय बाद, देश में G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है. रु.2.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह एडिशन स्टैंडर्ड G 310 RR से रु.18,000 महंगा है, हालाँकि इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लॉन्च के बाद से भारत में G 310 RR की 10,000 यूनिट बिकने के उपलक्ष्य में इस लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख

BMW G 310 RR Limited Edition 6

ज़्यादातर सीमित-रन वाले मॉडलों की तरह, ये अपडेट भी केवल दिखावटी हैं. यह मोटरसाइकिल दो बेस कलर स्कीम में उपलब्ध है: काला और सफ़ेद, और दोनों ही मोटरसाइकिल पर लाल और नीले रंग के ग्राफ़िक्स के साथ उपलब्ध हैं. दोनों पहियों पर टेप के रूप में रिम ​​के लिए एक जैसे रंग और फ्यूल टैंक के ऊपर '1/310' बैज इसकी लुक्स को और भी आकर्षक बनाते हैं.

BMW G 310 RR Limited Edition 1

लिमिटेड एडिशन में 312 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 9,700 आरपीएम पर 34 बीएचपी और 7,700 आरपीएम पर 27.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसके कुछ फीचर्स में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, फुल-एलईडी लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले शामिल हैं.

 

G 310 RR भारत में बीएमडब्ल्यू मोटोराड की सबसे सुलभ फुल-फेयर्ड मोटरसाइकिल है. टीवीएस मोटर कंपनी के सहयोग से विकसित, यह टीवीएस अपाचे RR 310 के समान ही है और बीएमडब्ल्यू की डिज़ाइन भाषा और प्रीमियम ब्रांड पोज़िशनिंग के ज़रिए अपनी अलग पहचान बनाती है.

  • X-ADV 750 की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद XL750 ट्रांसल्प और CB750 हॉर्नेट का स्थान है.
    GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी
  • NX500 एडीवी की कीमत अब रु.6.33 लाख है, जबकि रिबेल 500 की कीमत रु.5.49 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.
    GST 2.0: होंडा रेबेल 500 और NX500 की कीमतें रु.43,000 तक बढ़ीं
  एक डीलर इवेंट में प्रदर्शित एक्सट्रीम 160आर 4वी में फिर से डिजाइन की गई हेडलाइट, नए इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य खूबियां हैं.
लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
    लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
  X47 की कीमत पहले 1,000 ग्राहकों के लिए रु.2.49 लाख है, जिसके बाद इसकी कीमत रु.2.74 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएगी.
अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में
    अल्ट्रावॉयलेट X47: तस्वीरों में
  • KLX 230 को पहली बार भारत में दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत रु.3.30 लाख थी.
    GST 2.0: कावासाकी KLX 230 की कीमत रु.15,000 तक घटीं, नई कीमत रु.1.84 लाख
