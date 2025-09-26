बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत रु.2.99 लाख केवल 310 मोटरसाइकिलों का होगा निर्माण
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- भारत में G 310 RR की 10,000 यूनिट की बिक्री के उपलक्ष्य में
- नीले और लाल ग्राफ़िक्स के साथ दो रंगों में उपलब्ध
- फ्यूल टैंक के ऊपर 1/310 नंबर की पट्टिका है
बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने सोशल मीडिया पर टीज़ करने के कुछ ही समय बाद, देश में G 310 RR लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है. रु.2.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह एडिशन स्टैंडर्ड G 310 RR से रु.18,000 महंगा है, हालाँकि इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लॉन्च के बाद से भारत में G 310 RR की 10,000 यूनिट बिकने के उपलक्ष्य में इस लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया गया है.
यह भी पढ़ें: 2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख
ज़्यादातर सीमित-रन वाले मॉडलों की तरह, ये अपडेट भी केवल दिखावटी हैं. यह मोटरसाइकिल दो बेस कलर स्कीम में उपलब्ध है: काला और सफ़ेद, और दोनों ही मोटरसाइकिल पर लाल और नीले रंग के ग्राफ़िक्स के साथ उपलब्ध हैं. दोनों पहियों पर टेप के रूप में रिम के लिए एक जैसे रंग और फ्यूल टैंक के ऊपर '1/310' बैज इसकी लुक्स को और भी आकर्षक बनाते हैं.
लिमिटेड एडिशन में 312 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 9,700 आरपीएम पर 34 बीएचपी और 7,700 आरपीएम पर 27.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसके कुछ फीचर्स में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, फुल-एलईडी लाइटिंग और कलर TFT डिस्प्ले शामिल हैं.
G 310 RR भारत में बीएमडब्ल्यू मोटोराड की सबसे सुलभ फुल-फेयर्ड मोटरसाइकिल है. टीवीएस मोटर कंपनी के सहयोग से विकसित, यह टीवीएस अपाचे RR 310 के समान ही है और बीएमडब्ल्यू की डिज़ाइन भाषा और प्रीमियम ब्रांड पोज़िशनिंग के ज़रिए अपनी अलग पहचान बनाती है.
