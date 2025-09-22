पत्रिकायूज़्ड कार्स
लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक

जी 310 आरआर का आगामी स्पेशल एडिशन केवल 310 यूनिट्स तक सीमित होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • G 310 RR का लिमिटेड एडिशन जल्द ही लॉन्च होगा
  • फ्यूल टैंक पर नंबर प्लेट लगाई जाएगी
  • M से प्रेरित पेंट स्कीम मिलेगी

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने अपनी G 310 RR स्पोर्टबाइक के आगामी स्पेशल एडिशन की एक और झलक दिखाई है. इस नए टीज़र में मोटरसाइकिल का सिल्हूट दिखाया गया है, जो मौजूदा मॉडल जैसा ही है, हालाँकि एक नया पेंट स्कीम इसे अलग लुक देगा. पहले जारी किए गए टीज़र में पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि इसकी केवल 310 यूनिट ही बनाई जाएँगी, जो इसे एक बेहद खास पेशकश बनाता है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख

BMW G 310 RR Limited Edition 2

स्टैंडर्ड G 310 RR को पिछले कुछ समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला है, इसलिए इस एडिशन में कुछ अपडेट्स दिए जाने की संभावना है, संभवतः टीवीएस अपाचे RR 310 से कुछ एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ कॉस्मेटिक टच दिए जा सकते हैं, जैसे एक खास पेंट स्कीम और नए ग्राफ़िक्स आदि. वहीं, पहले वाले एडिशन के लिए, टीज़र से पता चलता है कि इसमें काले, लाल और नीले रंग के फिनिश होंगे, जो बीएमडब्ल्यू की M सीरीज़ मोटरसाइकिल्स की याद दिलाते हैं.

BMW G 310 RR Limited Edition 1

टीज़र में एक नंबर प्लेट दिखाई दे रही है जिस पर "1/310" लिखा है और साथ ही फ्यूल टैंक के ऊपर लिमिटेड एडिशन का निशान भी लगा है. अपडेटेड अपाचे RR 310 में देखे गए कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जैसे फेयरिंग पर विंगलेट्स, पारदर्शी क्लच कवर और नए अलॉय व्हील्स, भी इसमें शामिल हो सकते हैं. मैकेनिकल तौर पर, इस बाइक में टीवीएस वर्ज़न वाला अपग्रेडेड 312.2cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन अब 38 bhp और 29 Nm पैदा करता है.

# BMW G 310 RR Limited Edition# BMW G 310 RR# BMW G 310 RR Launch# G 310 RR# BMW Motorrad India# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में फेरबदल जारी है, जिसमें कीवे, ज़ोंटेस और क्यूजे मोटर बाइक अधिक सस्ती हो गई हैं, जबकि बेनेली मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी.
    जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ
  • इस साझेदारी के तहत, पांच शहरों के खरीदार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंदीदा 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद सकेंगे.
    रॉयल एनफील्ड 350 मोटरसाइकिल रेंज 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर होगी उपलब्ध
  • 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
    जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
  • भारत में प्रभावित 393 बाइकें, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर वापस मंगाई गई बाइकों का हिस्सा हैं.
    डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया
  • रिवर ने नए ग्राहकों और मौजूदा मालिकों दोनों के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर के लिए विस्तारित वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है.
    रिवर इंडी अब 8 साल की बैटरी और मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध
