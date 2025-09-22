लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने अपनी G 310 RR स्पोर्टबाइक के आगामी स्पेशल एडिशन की एक और झलक दिखाई है. इस नए टीज़र में मोटरसाइकिल का सिल्हूट दिखाया गया है, जो मौजूदा मॉडल जैसा ही है, हालाँकि एक नया पेंट स्कीम इसे अलग लुक देगा. पहले जारी किए गए टीज़र में पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि इसकी केवल 310 यूनिट ही बनाई जाएँगी, जो इसे एक बेहद खास पेशकश बनाता है.

स्टैंडर्ड G 310 RR को पिछले कुछ समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला है, इसलिए इस एडिशन में कुछ अपडेट्स दिए जाने की संभावना है, संभवतः टीवीएस अपाचे RR 310 से कुछ एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ कॉस्मेटिक टच दिए जा सकते हैं, जैसे एक खास पेंट स्कीम और नए ग्राफ़िक्स आदि. वहीं, पहले वाले एडिशन के लिए, टीज़र से पता चलता है कि इसमें काले, लाल और नीले रंग के फिनिश होंगे, जो बीएमडब्ल्यू की M सीरीज़ मोटरसाइकिल्स की याद दिलाते हैं.

टीज़र में एक नंबर प्लेट दिखाई दे रही है जिस पर "1/310" लिखा है और साथ ही फ्यूल टैंक के ऊपर लिमिटेड एडिशन का निशान भी लगा है. अपडेटेड अपाचे RR 310 में देखे गए कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जैसे फेयरिंग पर विंगलेट्स, पारदर्शी क्लच कवर और नए अलॉय व्हील्स, भी इसमें शामिल हो सकते हैं. मैकेनिकल तौर पर, इस बाइक में टीवीएस वर्ज़न वाला अपग्रेडेड 312.2cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन अब 38 bhp और 29 Nm पैदा करता है.