ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025
हाइलाइट्स
- क्रॉसफ़ायर 500XC की वर्तमान कीमत रु.3.99 लाख है
- यह ऑफ़र सीमित यूनिट्स के लिए और 5 नवंबर तक मान्य है
- 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है
भारतीय बाज़ार में त्योहारों का मौसम ज़ोरों पर है, और ऑस्ट्रियाई ब्रांड ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स ने भी कीमतों में भारी कटौती की है. क्रॉसफ़ायर 500XC की कीमत अब रु.1.20 लाख कम होकर रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. हालाँकि, यह ऑफर सीमित यूनिट्स पर ही लागू है और 5 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा.
यह पहली बार नहीं है जब क्रॉसफ़ायर 500XC की कीमत में गिरावट देखी गई है. अगस्त 2025 में, इस मॉडल की कीमत रु.5.19 लाख से घटाकर रु.4.92 लाख कर दी गई थी. क्रॉसफ़ायर 500XC मूल रूप से क्रॉसफ़ायर 500X का स्क्रैम्बलर वर्ज़न है, जिसमें थोड़े अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड, मेटल विंडशील्ड और साइड-माउंटेड नंबर बोर्ड हैं.
साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, 500XC में KYB सस्पेंशन कंपोनेंट्स लगे हैं, जिनमें पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और प्रीलोड व रिबाउंड के लिए एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक शामिल हैं. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क द्वारा संभाली जाती है, जो डुअल-चैनल ABS द्वारा समर्थित है. बाइक में स्पोक वाले पहिये हैं – 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर – जिनमें ट्यूबलेस टायर लगे हैं.
500XC में 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 46 बीएचपी और 4,350 आरपीएम पर 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
अन्य खबरों में, ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स दिसंबर 2025 में भारतीय बाजार में अपनी पहली मध्यम क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल, स्टॉर 500 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. स्टॉर में क्रॉसफायर सीरीज वाला ही इंजन लगा है.
