ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख

ब्रिक्सटन 5 नवंबर 2025 तक क्रॉसफायर 500 XC की चुनिंदा यूनिट्स को विशेष मूल्य पर पेश कर रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • क्रॉसफ़ायर 500XC की वर्तमान कीमत रु.3.99 लाख है
  • यह ऑफ़र सीमित यूनिट्स के लिए और 5 नवंबर तक मान्य है
  • 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है

भारतीय बाज़ार में त्योहारों का मौसम ज़ोरों पर है, और ऑस्ट्रियाई ब्रांड ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स ने भी कीमतों में भारी कटौती की है. क्रॉसफ़ायर 500XC की कीमत अब रु.1.20 लाख कम होकर रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. हालाँकि, यह ऑफर सीमित यूनिट्स पर ही लागू है और 5 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा.

 

यह भी पढ़ें: ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख

undefined

यह पहली बार नहीं है जब क्रॉसफ़ायर 500XC की कीमत में गिरावट देखी गई है. अगस्त 2025 में, इस मॉडल की कीमत रु.5.19 लाख से घटाकर रु.4.92 लाख कर दी गई थी. क्रॉसफ़ायर 500XC मूल रूप से क्रॉसफ़ायर 500X का स्क्रैम्बलर वर्ज़न है, जिसमें थोड़े अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड, मेटल विंडशील्ड और साइड-माउंटेड नंबर बोर्ड हैं.

Brixton Crossfire 500 XC 3

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, 500XC में KYB सस्पेंशन कंपोनेंट्स लगे हैं, जिनमें पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और प्रीलोड व रिबाउंड के लिए एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक शामिल हैं. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क द्वारा संभाली जाती है, जो डुअल-चैनल ABS द्वारा समर्थित है. बाइक में स्पोक वाले पहिये हैं – 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर – जिनमें ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

Brixton Crossfire 500 XC 2

500XC में 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 46 बीएचपी और 4,350 आरपीएम पर 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

 

अन्य खबरों में, ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स दिसंबर 2025 में भारतीय बाजार में अपनी पहली मध्यम क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल, स्टॉर 500 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. स्टॉर में क्रॉसफायर सीरीज वाला ही इंजन लगा है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टीवीएस रेडर 125 सीसी का नया वैरिएंट कम्यूटर बाइक का अब तक का सबसे आधुनिक वैरिएंट है.
    नया टीवीएस रेडर वैरिएंट रु.93,800 में हुआ लॉन्च, डुअल डिस्क के साथ मिले कई बदलाव
  • मील का पत्थर यूनिट रिज़्टा थी, जो आज तक एथर की सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है.
    एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने का आंकड़ा पार किया
  • इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य त्यौहारी सीजन के दौरान पहुंच, बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों का विश्वास मजबूत करना है.
    त्योहारी सीज़न से पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में हुई कटौती
  • ब्रांड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल टीवीएस आरटीएक्स 300, 15 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च की जाएगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर की लॉन्च डिटेल्स का खुलासा हुआ
  • त्योहारी सीजन की शुरुआत और जीएसटी 2.0 के लागू होने से सितंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री को कुछ बढ़ावा मिलेगा,
    सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
  • ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत रु.1.20 लाख तक घटी, नई कीमत रु.3.99 लाख