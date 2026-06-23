सिट्रॉएन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन हुआ लॉन्च, कीमतें रु.9.09 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 23, 2026
हाइलाइट्स
- एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन एक सीमित-रन विकल्प है
- तीन वेरिएंट हैं - 5-सीटर विकल्प You और Plus, और 7-सीटर प्लस टर्बो 7S
- आपको दोनों इंजन मिलते हैं, लेकिन सभी ट्रिम्स में सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही है
सिट्रॉएन इंडिया ने देश में एक लिमिटेड-रन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन मॉडल पेश किया है. नया लिमिटेड-एडिशन SUV सिट्रॉएन के 108वें वर्ष समारोह के महीने के हिस्से के रूप में पेश किया गया है और इसे तीन वैरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा. 5-सीटर विकल्प हैं You और Plus, और 7-सीटर वर्जन - प्लस टर्बो 7S – जोकि रु.9.09 लाख से रु.11.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच कीमत में उपलब्ध हैं. बदलावों की बात करें तो, एसयूवी में सभी के लिए स्टैंडर्ड लेदरटे सीट्स और एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलेंगे, इसके साथ ही कैबिन के अंदर सॉफ्ट-टच पैनल्स और नए सिल्वर एक्सेंट्स जैसी कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं.
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हालाँकि, बड़ी फीचर्स को खास एक्सेसरी पैक्स के रूप में पेश किया जाएगा, जो अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध होंगे. इनमें You पैक है जिसकी कीमत ₹36,600 है, Plus पैक जो आपको ₹8,460 का पड़ेगा और Max पैक, जिसकी कीमत ₹40,000 है.
You पैक के साथ, आपको 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो है, रिवर्स कैमरा विथ गाइडलाइंस, फॉग लैंप्स, व्हील कवर और स्टाइलिंग एन्हांसमेंट्स जैसे कि डोर क्लैडिंग में क्रोम ऐक्सेंट्स जैसी सुविधाएँ मिलेंगी.
प्लस पैक में गाइडलाइन के साथ रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जर, क्रोम-एक्सेंटेड डोर क्लैडिंग और कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स शामिल हैं. मैक्स पैक दोनों में सबसे दिलचस्प है, जिसमें एक JBL साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर और तीन-तरफ़ा डैशकैम सेटअप है जो आगे, कैबिन और पीछे को कवर करता है. यह फॉरवर्ड कोलिज़न, लेन डिपार्चर, पैदल यात्री डिटेक्शन, वाहन मूवमेंट और डिस्टेंस मॉनिटरिंग के लिए प्रेडिक्टिव सेफ्टी अलर्ट भी लाता है, जो दरअसल डैशकैम-आधारित ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन्स की तरह काम करता है.
जहां You और Plus वेरिएंट 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 बीएचपी की ताकत और 115 एनएम) टॉर्क बनाता है, वहीं प्लस टर्बो ट्रिम को 1.2-लीटर टरबोचार्ज्ड मोटर के साथ पेश किया गया है, जोकि 108 बीएचपी ताकत और 190 एनएम टॉर्क पैदा करेगा. अजीब बात यह है कि ये तीनों वर्ज़न केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही आएंगे – You और Plus के लिए 5-स्पीड और 7-सीटर प्लस टर्बो 7S के लिए 6-स्पीड मिलेगा. इसका मतलब है कि यहां आपको एक आराम नहीं मिलेगा, और वह है ऑटोमैटिक ड्राइविंग की आसानी.
भारत में सभी सिट्रॉएन डीलरशिप और ब्रांड के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब बुकिंग्स खुलीं हैं.
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अपकमिंग बाइक्स
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- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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