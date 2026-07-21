सिट्रॉएन बसाल्ट X कंफर्ट एडिशन रु.8.75 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 21, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें रु.8.75 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
- बसॉल्ट, कंफर्ट एडिशन ट्रीटमेंट पाने वाला सिट्रॉएन का दूसरा मॉडल है
- इसमें स्टैंडर्ड तौर पर लेदरेट सीटें और कंफर्ट AXS पैक्स मिलते हैं
सिट्रॉएन ने अपनी 'कम्फर्ट एडिशन' लाइनअप में एक और मॉडल - बसॉल्ट Xकंफर्ट एडिशन- शामिल किया है. इसकी शुरुआती कीमत रु.8.75 लाख (एक्स-शोरूम) है. एयरक्रॉस X के बाद बसॉल्ट दूसरी सिट्रॉएन कार है जिसे 'कम्फर्ट एडिशन' का ट्रीटमेंट मिला है. बसॉल्ट X कंफर्ट ए़डिशन अब पूरे भारत में सिट्रॉएन डीलरशिप पर उपलब्ध है.
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ज़्यादातर बदलाव कैबिन में किए गए हैं. मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट सीटें स्टैंडर्ड तौर पर मिलने के साथ-साथ, बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन में कंफर्ट AXS Pack भी मिलता है, जो पहले You और Plus वेरिएंट्स में अलग से दिया जाता था. इस पैकेज में JBL ऑडियो सिस्टम, फ्रंट और कैबिन डैश कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 10-इंच का टचस्क्रीन शामिल है.
पावरट्रेन की बात करें तो, बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन में अब भी दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं: एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 81 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क बनाता है, और दूसरा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 108 bhp की ताकत और 195 Nm का टॉर्क (मैनुअल गियरबॉक्स के साथ) या 205 Nm का टॉर्क (ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ) बनाता है. नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.
बसॉल्ट मिड साइज़ की एसयूवी सेगमेंट में ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति ग्रांड विटारा, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशक, टाटा सिएरा, रेनॉ डस्टर, निसान टेक्टॉन और मारुति विक्टोरिस को टक्कर देती है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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