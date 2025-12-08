पत्रिकायूज़्ड कार्स
नवंबर 2025 में GST लाभ, डिस्काउंट ऑफर से त्योहारी सीजन के बाद भी बिक्री बढ़ी; ऑटो उद्योग ने देखा 2% का फायदा

FADA के अनुसार, त्योहारी सीजन के लिए वाहनों का पंजीकरण अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 8, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • यात्री वाहनों की बिक्री में 19.71% की वृद्धि
  • दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली 3% की गिरावट
  • ट्रैक्टर और तिपहिया वाहनों की बिक्री में नवंबर 2024 और अक्टूबर 2025 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने नवंबर 2025 में ऑटो उद्योग में 2.14% की बिक्री वृद्धि की सूचना दी. शीर्ष डीलर निकाय ने कहा कि भारतीय ऑटो उद्योग ने इस महीने में त्योहारी सीजन के बाद की सामान्य गिरावट नहीं देखी, बल्कि पिछले साल के इसी महीने की तुलना में वृद्धि दर्ज की, जबकि नवंबर 2024 में त्योहारी सीजन की मांग और पंजीकरण में बढ़ोतरी का लाभ मिला.

undefined

उद्योग की बिक्री के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, FADA के अध्यक्ष सी एस विघ्नेश्वर ने कहा, "नवंबर 2025 ने पारंपरिक त्योहारों के बाद की मंदी को चुनौती दी और असामान्य रूप से उच्च तुलनात्मक आधार के बावजूद एक लचीला प्रदर्शन दिया. परंपरागत रूप से, त्योहार चक्र के बाद के महीने में ऑटो रिटेल में कमी आती है; हालांकि, इस साल, अधिकांश त्योहारी पंजीकरण अक्टूबर 2025 में ही पूरे हो गए थे, नवंबर 2024 के विपरीत, जब दीपावली और धनतेरस अक्टूबर 2024 के अंत में पड़े थे, और वाहन रजिस्ट्रेशन नवंबर 2024 में हुए थे, जिससे मात्रा में काफी वृद्धि हुई थी. इस बदलाव के बावजूद, उद्योग ने नवंबर 2025 को 2.14% की सालाना वृद्धि के साथ बंद किया.

 

विग्नेश्वर ने बिक्री में वृद्धि का श्रेय नए वाहनों की खरीद पर निर्माता और डीलर प्रोत्साहन द्वारा समर्थित जीएसटी दर में कटौती के निरंतर प्रभाव को दिया.

 

विग्नेश्वर ने टिप्पणी की, "विभिन्न सेग्मेंट में मूल्य में कटौती, जिसने अक्टूबर में मजबूत खरीदारी को बढ़ावा दिया, ने नवंबर में भी रूपांतरण को समर्थन देना जारी रखा."

 

यह भी  पढ़ें: मारुति सुजुकी ई विटारा, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल, नई किआ सेल्टॉस तक दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च होंगी ये कारें

 

कुल उद्योग बिक्री 33,00,832 यूनिट रही, जो नवंबर 2024 में 32,31,526 यूनिट थी, हालांकि वे अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट की गई 40,23,932 यूनिट से लगभग 18% कम थीं. वर्ष-दर-वर्ष, उद्योग की बिक्री वित्त वर्ष 2026 में 9.36% बढ़कर 1,97,23,255 यूनिट हो गई, जबकि पिछले वर्ष 1,80,34,890 यूनिट थी.

 

यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि

Tata ev dealership 1

यात्री वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 19.71% की वृद्धि दर्ज की गई, जो नवंबर 2024 में 3,29,253 यूनिट्स से बढ़कर पिछले महीने 3,94,152 यूनिट हो गई. FADA ने बिक्री में इस वृद्धि का श्रेय नई कारों पर GST दरों में कटौती, शादी के मौसम की मांग और "कॉम्पैक्ट SUVs की निरंतर बढ़ती मांग" को दिया.

 

वित्त वर्ष 2026 की बिक्री संख्या भी सकारात्मक रही और अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में 29,10,945 यूनिट्स की बिक्री हुई - जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 26,92,614 यूनिट्स से 8.11% अधिक है.

 

दोपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 3% की गिरावट

नवंबर 2025 में दोपहिया वाहन क्षेत्र की बिक्री में मामूली 3.1% की गिरावट देखी गई. कुल बिक्री 25,46,184 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 26,27,617 यूनिट से कम है. FADA ने इसकी वजह फसल भुगतान में देरी और ग्रामीण माँग पर असर और 2025 में त्योहारी सीज़न का जल्दी आना बताया है.

Hero Dealership 3

दोपहिया वाहन सेग्मेंट के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, विग्नेश्वर ने कहा, "दोपहिया वाहनों में साल-दर-साल 3.1% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसे संदर्भ के आधार पर देखा जाना चाहिए. अक्टूबर में त्योहारी खरीदारी, फसल भुगतान में देरी और पसंदीदा मॉडलों की असमान आपूर्ति के कारण बिक्री में उल्लेखनीय बदलाव आया. उत्साहजनक बात यह है कि जीएसटी धारणा और शादी-ब्याह के मौसम में अच्छी मांग के कारण डीलरों की ओर से ग्राहकों के आने की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है."

 

वित्तीय वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष बिक्री की बात करें तो अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री 9.62%  बढ़कर 1,45,54,592 यूनिट हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,32,76,920 यूनिट बिकी थी.

 

अक्टूबर 2025 तक तिपहिया और ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री में वृद्धि दर्ज की जाएगी

Mahindra Reports 26 Decline in Tractor Sales for March 2024 1

नवंबर 2025 में तिपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री में भारी उछाल आया, जिसमें साल-दर-साल क्रमशः 23.67% और 56.55% की वृद्धि दर्ज की गई. तिपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक रिक्शा की बढ़ती माँग का योगदान रहा, जिसमें साल-दर-साल और महीने-दर-महीने वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पारंपरिक रूप से संचालित विकल्पों में भी साल-दर-साल वृद्धि देखी गई. नवंबर 2025 में तिपहिया वाहनों की बिक्री 1,33,951 यूनिट रही - जो पिछले साल 1,08,317 यूनिट और अक्टूबर 2025 में 1,29,517 यूनिट थी. ट्रैक्टरों के साथ यह सेग्मेंट ही दो ऐसे सेग्मेंट रहे जिनकी बिक्री में महीने-दर-महीने वृद्धि दर्ज की गई.

 

इस बीच, ट्रैक्टरों की बिक्री में 71.29% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी बिक्री 1,26,033 यूनिट रही - जो अक्टूबर 2025 में 73,577 यूनिट थी. नवंबर 2024 में बिक्री 80,507 यूनिट रही.

Tata CV 2 2022 09 05 T12 55 33 065 Z

कमर्शियल वाहनों की कुल बिक्री 94,935 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की 79,152 यूनिट से लगभग 20% अधिक है. इस बीच, निर्माण उपकरणों की बिक्री में 16.51% की गिरावट दर्ज की गई.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • एक आश्चर्यजनक कदम के तहत टाटा ने नई सिएरा के सबसे महंगे वेरिएंट की कीमतों को कुछ और दिनों तक गुप्त रखने का निर्णय लिया है.
    टाटा सिएरा की वैरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां जानें
  • नई LFA कॉन्सेप्ट नई टोयोटा जीआर जीटी पर आधारित एक फुल इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट्स कार को दिखाती है.
    लेक्सस LFA को इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार कॉन्सेप्ट के रूप में किया गया पेश
  • रेड बुल, टाटा मोटर्स के साथ हाल ही में हुए सहयोग के तहत टाटा हैरियर ईवी को कुछ चरम स्टंट से गुजार रहा है.
    टाटा हैरियर ईवी फोर्ड ने रेड बुल में ब्यास नदी पर किया एक्सट्रीम स्टंट
  • नई लेक्सस आरएक्स 350एच में कुछ विशेष फीचर्स और कैबिन में अलग थीम दी गई है.
    लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव वैरिएंट, कीमत रु.90 लाख से शुरू
  • किआ की सबसे छोटी ईवी को मूल रूप से 2025 की शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था.
    किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा
