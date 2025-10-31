पत्रिकायूज़्ड कार्स
फोर्ड ने चेन्नई प्लांट में रु,3,250 करोड़ के निवेश की घोषणा की, 2029 से निर्यात के लिए अगली पीढ़ी के इंजन का निर्माण होगा शुरू

फोर्ड ने 2022 के मध्य में भारतीय घरेलू बाजार से अनिवार्य रूप से बाहर निकल लिया, गुजरात और तमिलनाडु में अपने प्लांट में वाहन निर्माण बंद कर दिया, हालांकि इंजन निर्यात जारी रहा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 31, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • चेन्नई का इंजन प्लांट 2029 से अगली पीढ़ी के इंजन तैयार करेगा
  • इसकी वार्षिक क्षमता 2.35 लाख यूनिट होगी
  • इंजन वैश्विक बाजारों में निर्यात किए जाएँगे

फोर्ड मोटर कंपनी ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अपने प्लांट में रु.3,250 करोड़ तक के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में अगली पीढ़ी के इंजन निर्यात करना है. अमेरिकी कार निर्माता ने इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह निवेश कार निर्माता द्वारा सितंबर में राज्य सरकार को सौंपे गए एक आशय पत्र के बाद हुआ है.

 

यह भी पढ़ें: फोर्ड भारत में फिर से बनाना शुरू करेगी वाहन, चेन्नई में बनी कारों का अन्य देशों में होगा निर्यात

 

फोर्ड का कहना है कि यह नया निवेश चेन्नई स्थित उसके मौजूदा इंजन निर्माण प्लांट में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2029 से वैश्विक बाज़ारों के लिए अगली पीढ़ी के इंजन बनाना शुरू करना है. कार निर्माता ने कहा है कि पावरट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी प्लांट के फिर से चालू होने के बाद ही दी जाएगी. कंपनी ने कहा कि एडवांस प्लांट की नियोजित निर्माण क्षमता 2.35 लाख यूनिट प्रति वर्ष होगी और इससे 600 से ज़्यादा नए रोज़गार सृजित होंगे.

Ford MK Stalin

फोर्ड ने सितंबर 2025 में अपने चेन्नई प्लांट में निर्माण फिर से शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे

 

फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार समूह के अध्यक्ष, जेफ मैरेंटिक ने कहा, "हमें अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए और फोर्ड के निर्माण नेटवर्क में चेन्नई प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है." उन्होंने आगे कहा, "इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में तमिलनाडु सरकार के निरंतर सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं. यह निर्णय भविष्य के निर्माणों के लिए भारत की प्रोडक्शन क्षमता का लाभ उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है."

 

फोर्ड ने पहले 2021 के अंत में अपने घरेलू निर्माण और बिक्री कार्यों को समाप्त करने की घोषणा की थी, 2022 में देश में प्रोडक्शन और बिक्री संचालन बंद हो जाएगा. कार निर्माता ने 2023 में अपनी साणंद प्रोडक्शन प्लांट टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को बेच दी, हालांकि चेन्नई में कंपनी का दूसरा संयंत्र अमेरिकी कार निर्माता के कब्जे में रहा.

 

कार निर्माता ने पहले सीबीयू मार्ग के माध्यम से भारत में वाहन बिक्री को फिर से शुरू करने की योजना का खुलासा किया था, जिसमें अपने वैश्विक पोर्टफोलियो से कुछ प्रतिष्ठित नाम शामिल किए गए थे, हालांकि इस पर कोई अमल नहीं हुआ.

  • दूसरी पीढ़ी-की वेन्यू एन लाइन को अंदर और बाहर मानक मॉडल की तुलना में स्पोर्टियर डिज़ाइन बदलाव मिलते हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन 4 नवंबर को लॉन्च से पहले आई सामने, बुकिंग शुरू
  • फ्रोंक्स को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 29.37 अंक प्राप्त हुए,
    सुजुकी फ्रोंक्स को ASEAN NCAP क्रैश टैस्ट में 5 स्टार मिले
  • हमारे लिए कुछ उल्लेखनीय बातें यह हैं कि ह्यून्दे वेन्यू में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी होंगे, और डीजल ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होगा.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के इंजन और फीचर्स विकल्प की आधिकारिक जानकारी आई सामने
  • नई सिएरा पेट्रोल-डीज़ल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि यह टाटा की लाइनअप में कर्व से ऊपर आएगी.
    नई टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च
  • यूरोपीय रैली चैंपियन मिको मार्ज़िक द्वारा चलाई गई स्कोडा सुपर्ब 2.0 टीडीआई प्रति 100 किलोमीटर में औसतन केवल 2.61 लीटर डीजल का उपयोग किया- यानी 38.31 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.
    स्कोडा सुपर्ब डीजल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सिंगल फुल टैंक पर चली 2,831 किलोमीटर
