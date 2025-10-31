फोर्ड ने चेन्नई प्लांट में रु,3,250 करोड़ के निवेश की घोषणा की, 2029 से निर्यात के लिए अगली पीढ़ी के इंजन का निर्माण होगा शुरू

फोर्ड मोटर कंपनी ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अपने प्लांट में रु.3,250 करोड़ तक के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में अगली पीढ़ी के इंजन निर्यात करना है. अमेरिकी कार निर्माता ने इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह निवेश कार निर्माता द्वारा सितंबर में राज्य सरकार को सौंपे गए एक आशय पत्र के बाद हुआ है.

फोर्ड का कहना है कि यह नया निवेश चेन्नई स्थित उसके मौजूदा इंजन निर्माण प्लांट में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2029 से वैश्विक बाज़ारों के लिए अगली पीढ़ी के इंजन बनाना शुरू करना है. कार निर्माता ने कहा है कि पावरट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी प्लांट के फिर से चालू होने के बाद ही दी जाएगी. कंपनी ने कहा कि एडवांस प्लांट की नियोजित निर्माण क्षमता 2.35 लाख यूनिट प्रति वर्ष होगी और इससे 600 से ज़्यादा नए रोज़गार सृजित होंगे.

फोर्ड ने सितंबर 2025 में अपने चेन्नई प्लांट में निर्माण फिर से शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे

फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार समूह के अध्यक्ष, जेफ मैरेंटिक ने कहा, "हमें अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए और फोर्ड के निर्माण नेटवर्क में चेन्नई प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है." उन्होंने आगे कहा, "इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में तमिलनाडु सरकार के निरंतर सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं. यह निर्णय भविष्य के निर्माणों के लिए भारत की प्रोडक्शन क्षमता का लाभ उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है."

फोर्ड ने पहले 2021 के अंत में अपने घरेलू निर्माण और बिक्री कार्यों को समाप्त करने की घोषणा की थी, 2022 में देश में प्रोडक्शन और बिक्री संचालन बंद हो जाएगा. कार निर्माता ने 2023 में अपनी साणंद प्रोडक्शन प्लांट टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को बेच दी, हालांकि चेन्नई में कंपनी का दूसरा संयंत्र अमेरिकी कार निर्माता के कब्जे में रहा.

कार निर्माता ने पहले सीबीयू मार्ग के माध्यम से भारत में वाहन बिक्री को फिर से शुरू करने की योजना का खुलासा किया था, जिसमें अपने वैश्विक पोर्टफोलियो से कुछ प्रतिष्ठित नाम शामिल किए गए थे, हालांकि इस पर कोई अमल नहीं हुआ.