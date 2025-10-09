पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खरीदी नई टेस्ला मॉडल Y

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को हाल ही में मुंबई में बिल्कुल नई टेस्ला मॉडल Y चलाते हुए देखा गया. इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसे खरीद लिया है.

टेस्ला के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिर में "3015" लिखा है, जो कथित तौर पर एक भावनात्मक अर्थ रखता है. खबरों के मुताबिक, ये अंक रोहित के बच्चों की जन्मतिथियों को मिलाकर बने हैं. सोशल मीडिया पर कार की कुछ झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, जिनमें नंबर प्लेट और इस आकर्षक इलेक्ट्रिक एसयूवी, दोनों ही नज़र आ रही हैं.

कीमत की बात करें तो टेस्ला के मॉडल Y को हाल ही में भारत में दो विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है. बेस स्टैंडर्ड वैरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत लगभग रु.59.89 लाख है, जबकि लॉन्ग-रेंज वैरिएंट की कीमत लगभग रु.67.89 लाख है.

फीचर्स की बात करें तो टेस्ला मॉडल Y में 15.4 इंच का टचस्क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, एंबियंट लाइटिंग व्यवस्था, रियर-व्हील ड्राइव, 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), 6 एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट टक्कर चेतावनी और कलर्ड ग्लास रूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) शामिल हैं.

मॉडल Y लॉन्ग रेंज में प्रभावशाली प्रदर्शन और तकनीक है. इसकी रियर-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 295 बीएचपी ताकत बनाती है, जिससे यह लगभग 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है. एक बार चार्ज करने पर, यह SUV 622 किमी WLTP तक की दूरी तय कर सकती है.

