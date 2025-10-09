पत्रिकायूज़्ड कार्स
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खरीदी नई टेस्ला मॉडल Y

रोहित शर्मा ने अपने कलेक्शन में एक खास नंबर प्लेट वाली टेस्ला मॉडल Y कार शामिल की है. यह लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार एडवांस फीचर्स, लंबी दूरी के विकल्पों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 9, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • रोहित शर्मा ने हाल ही में नई टेस्ला मॉडल Y खरीदी है
  • टेस्ला मॉडल Y को भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था
  • टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज वैरिएंट सिंगल चार्ज पर 622 किमी की रेंज के साथ आता है

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को हाल ही में मुंबई में बिल्कुल नई टेस्ला मॉडल Y चलाते हुए देखा गया. इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसे खरीद लिया है.

 

यह भी पढ़ें: टेस्ला मॉडल Y भारत में रु.59.89 लाख में हुई लॉन्च, डिलेवरी तीसरी तिमाही में होगी शुरू

 

टेस्ला के रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिर में "3015" लिखा है, जो कथित तौर पर एक भावनात्मक अर्थ रखता है. खबरों के मुताबिक, ये अंक रोहित के बच्चों की जन्मतिथियों को मिलाकर बने हैं. सोशल मीडिया पर कार की कुछ झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, जिनमें नंबर प्लेट और इस आकर्षक इलेक्ट्रिक एसयूवी, दोनों ही नज़र आ रही हैं.

undefined

कीमत की बात करें तो टेस्ला के मॉडल Y को हाल ही में भारत में दो विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है. बेस स्टैंडर्ड वैरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत लगभग रु.59.89 लाख है, जबकि लॉन्ग-रेंज वैरिएंट की कीमत लगभग रु.67.89 लाख है.

 

फीचर्स की बात करें तो टेस्ला मॉडल Y में 15.4 इंच का टचस्क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, एंबियंट लाइटिंग व्यवस्था, रियर-व्हील ड्राइव, 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), 6 एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट टक्कर चेतावनी और कलर्ड ग्लास रूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) शामिल हैं.

image?url=https%3A%2F%2Fimages

मॉडल Y लॉन्ग रेंज में प्रभावशाली प्रदर्शन और तकनीक है. इसकी रियर-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 295 बीएचपी ताकत बनाती है, जिससे यह लगभग 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है. एक बार चार्ज करने पर, यह SUV 622 किमी WLTP तक की दूरी तय कर सकती है. 

 

तस्वीर सूत्र:

# Tesla Model Y# Tesla Electric cars# Tesla Model Y electric car# Tesla India# Tesla Model Y India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

