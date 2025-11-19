नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग

फेसलिफ्टेड मॉडल Y उन 23 कारों के समूह का हिस्सा थी, जिनकी परीक्षण यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट के नये दौर में किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नए मॉडल Y को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 91% अंक मिले
  • बच्चों की सुरक्षा के लिए 93% अंक प्राप्त हुए
  • फेसलिफ़्टेड इलेक्ट्रिक कार को 2025 की शुरुआत में पेश किया गया और यह भारत में भी बेचा जाएगा

2025 टेस्ला मॉडल Y को यूरोपीय क्रैश टेस्ट सुरक्षा रेटिंग एजेंसी यूरो एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। यह फेसलिफ़्टेड इलेक्ट्रिक कार उन 23 मॉडलों के समूह का हिस्सा थी, जिनमें स्कोडा एन्याक, स्कोडा एल्रोक, मर्सिडीज़ सीएलई, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे और वॉल्वो EX90 जैसी कारें शामिल थीं, जिनकी टैस्टिंग किया जाना था.

Tesla Model Y Euro NCAP 1

एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो, यूरो एनकैप ने टेस्ला को 91% अंक दिए. इसने बताया कि मॉडल Y का बॉडी शेल सामने से टक्कर के बाद भी स्थिर रहा. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने सामने से टक्कर और पूरी चौड़ाई दोनों में एडल्ट यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा दी. साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग में, एसवाईवी ने बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट में यात्रियों को अच्छी सुरक्षा दी, हालाँकि साइड पोल इम्पैक्ट टैस्ट में कम्प्रेशन रीडिंग के कारण छाती की सुरक्षा को सीमित दर्जा दिया गया.

 

यह भी पढ़ें: नई टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज भारत की वेबसाइट पर हुई सूचीबद्ध, मिलेगा ज्यादा रेंज

 

मॉडल Y को दूर की ओर से होने वाले झटके को कम करने में भी अच्छा स्कोर मिला – साइड इम्पैक्ट के दौरान यात्री का शरीर कार के दूर की ओर उछल जाता है, और सेंटर एयरबैग ने टक्कर के दौरान यात्रियों को एक-दूसरे से टकराने से बचाकर अच्छा प्रदर्शन किया. व्हिपलैश प्रोटेक्शन को भी अच्छा दर्जा दिया गया.

Tesla Model Y Euro NCAP 2

बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो, मॉडल Y को 93% से ज़्यादा अंक मिले, और 6 साल और 10 साल के बच्चों के डमी मॉडल के साथ सामने और साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग के आधार पर बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे अंक हासिल किए. एजेंसी ने यह भी बताया कि सभी चाइल्ड सुरक्षा सीटें कार में ठीक तरह सेट की जा सकती हैं, हालाँकि SUV में उपलब्ध चाइल्ड सुरक्षा सिस्टम के प्रकार के आधार पर कुछ अंक कम हुए.

 

मॉडल Y को सड़क उपयोगकर्ताओं की कमज़ोर सुरक्षा के लिए 86% अंक मिले, जहाँ बॉडीशेल ने पैदल चलने वालों के साथ ज़्यादातर टक्करों में मामूली से लेकर अच्छे स्तर की सुरक्षा दी, केवल सख़्त ए-पिलर और विंडशील्ड बेस ही खराब परिणाम दिखा पाए. एजेंसी ने बताया कि वाहन के ऑटोनेमेस कार्यों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ टक्करों को पहचानना और कम करना भी शामिल है.

Tesla Model Y Euro NCAP 3

जहां तक ​​कार में लगे सुरक्षा सिस्टम का सवाल है, यूरो एनकैप ने अपडेटेड मॉडल वाई को 92% अंक दिए हैं, एजेंसी ने कहा है कि सभी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं.

 

फेसलिफ़्टेड मॉडल Y की वैश्विक शुरुआत 2025 की प्रारंभ में हुई, और अब इस इलेक्ट्रिक कार की बिक्री दुनिया भर में हो रही है. यह इलेक्ट्रिक कार टेस्ला का भारतीय बाज़ार में पहला मॉडल भी बन गई, क्योंकि कंपनी ने भारत में प्रवेश को लेकर कई सालों की अटकलों के बाद, इस साल जुलाई में मॉडल Y को भारत में लॉन्च किया. भारत में मॉडल Y पूरी तरह से लोडेड रियर-व्हील ड्राइव (RWD) में स्टैंडर्ड या लॉन्ग-रेंज दोनों रूपों में उपलब्ध है. पहले मॉडल की कीमत रु.59.89 लाख है, जबकि दूसरे मॉडल की कीमत रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.

# Tesla Model Y# Euro NCAP# Euro NCAP Crash Test# Model Y Euro NCAP# Tesla Model Y electric car# Tesla Model Y Electric SUV# Tesla Model Y Electric SUV# Tesla Model Y facelift# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टेस्ला मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
    मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
    मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग