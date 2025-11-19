नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- नए मॉडल Y को एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 91% अंक मिले
- बच्चों की सुरक्षा के लिए 93% अंक प्राप्त हुए
- फेसलिफ़्टेड इलेक्ट्रिक कार को 2025 की शुरुआत में पेश किया गया और यह भारत में भी बेचा जाएगा
2025 टेस्ला मॉडल Y को यूरोपीय क्रैश टेस्ट सुरक्षा रेटिंग एजेंसी यूरो एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। यह फेसलिफ़्टेड इलेक्ट्रिक कार उन 23 मॉडलों के समूह का हिस्सा थी, जिनमें स्कोडा एन्याक, स्कोडा एल्रोक, मर्सिडीज़ सीएलई, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे और वॉल्वो EX90 जैसी कारें शामिल थीं, जिनकी टैस्टिंग किया जाना था.
एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो, यूरो एनकैप ने टेस्ला को 91% अंक दिए. इसने बताया कि मॉडल Y का बॉडी शेल सामने से टक्कर के बाद भी स्थिर रहा. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने सामने से टक्कर और पूरी चौड़ाई दोनों में एडल्ट यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा दी. साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग में, एसवाईवी ने बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट में यात्रियों को अच्छी सुरक्षा दी, हालाँकि साइड पोल इम्पैक्ट टैस्ट में कम्प्रेशन रीडिंग के कारण छाती की सुरक्षा को सीमित दर्जा दिया गया.
यह भी पढ़ें: नई टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज भारत की वेबसाइट पर हुई सूचीबद्ध, मिलेगा ज्यादा रेंज
मॉडल Y को दूर की ओर से होने वाले झटके को कम करने में भी अच्छा स्कोर मिला – साइड इम्पैक्ट के दौरान यात्री का शरीर कार के दूर की ओर उछल जाता है, और सेंटर एयरबैग ने टक्कर के दौरान यात्रियों को एक-दूसरे से टकराने से बचाकर अच्छा प्रदर्शन किया. व्हिपलैश प्रोटेक्शन को भी अच्छा दर्जा दिया गया.
बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो, मॉडल Y को 93% से ज़्यादा अंक मिले, और 6 साल और 10 साल के बच्चों के डमी मॉडल के साथ सामने और साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग के आधार पर बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे अंक हासिल किए. एजेंसी ने यह भी बताया कि सभी चाइल्ड सुरक्षा सीटें कार में ठीक तरह सेट की जा सकती हैं, हालाँकि SUV में उपलब्ध चाइल्ड सुरक्षा सिस्टम के प्रकार के आधार पर कुछ अंक कम हुए.
मॉडल Y को सड़क उपयोगकर्ताओं की कमज़ोर सुरक्षा के लिए 86% अंक मिले, जहाँ बॉडीशेल ने पैदल चलने वालों के साथ ज़्यादातर टक्करों में मामूली से लेकर अच्छे स्तर की सुरक्षा दी, केवल सख़्त ए-पिलर और विंडशील्ड बेस ही खराब परिणाम दिखा पाए. एजेंसी ने बताया कि वाहन के ऑटोनेमेस कार्यों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ टक्करों को पहचानना और कम करना भी शामिल है.
जहां तक कार में लगे सुरक्षा सिस्टम का सवाल है, यूरो एनकैप ने अपडेटेड मॉडल वाई को 92% अंक दिए हैं, एजेंसी ने कहा है कि सभी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं.
फेसलिफ़्टेड मॉडल Y की वैश्विक शुरुआत 2025 की प्रारंभ में हुई, और अब इस इलेक्ट्रिक कार की बिक्री दुनिया भर में हो रही है. यह इलेक्ट्रिक कार टेस्ला का भारतीय बाज़ार में पहला मॉडल भी बन गई, क्योंकि कंपनी ने भारत में प्रवेश को लेकर कई सालों की अटकलों के बाद, इस साल जुलाई में मॉडल Y को भारत में लॉन्च किया. भारत में मॉडल Y पूरी तरह से लोडेड रियर-व्हील ड्राइव (RWD) में स्टैंडर्ड या लॉन्ग-रेंज दोनों रूपों में उपलब्ध है. पहले मॉडल की कीमत रु.59.89 लाख है, जबकि दूसरे मॉडल की कीमत रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.
