भारत में ज़्यादा रेंज वाली अपडेटेड टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज आएगी

टेस्ला मॉडल Y को एक छोटा सा अपडेट मिला है, भारत की वेबसाइट पर सूचीबद्ध मॉडल Y लॉन्ग रेंज (LR) अब 661 किलोमीटर तक की WLTP रेंज दिखा रहा है. भारत के लिए टेस्ला का पहला मॉडल, यह इलेक्ट्रिक SUV, इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई थी और इसके LR वेरिएंट की रेंज 622 किलोमीटर तक बताई गई थी.

आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल Y की कीमत अपरिवर्तित बनी हुई है, मानक रेंज वैरिएंट की कीमत 59.89 लाख और LR की कीमत रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) है.

यह रेंज अपडेट संभवतः एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस से प्राप्त अधिक ऊर्जा-घनत्व वाली बैटरी की ओर बदलाव का परिणाम है. मॉडल Y एसयूवी और मॉडल 3 सेडान को वैश्विक बाजारों में नई, अधिक ऊर्जा-घनत्व वाली बैटरियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं. चूँकि भारत-विशिष्ट कार CBU द्वारा आयातित है, इसलिए अपडेटेड वैरिएंट के तुरंत बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है.

बताया जा रहा है कि नए बैटरी पैक की क्षमता अब लगभग 84 kWh है, जो पुराने मॉडल Y LR की 78 kWh बैटरी से ज़्यादा है, जिससे इसकी रेंज बेहतर हो जाती है. नई बैटरी वाहन के प्रदर्शन में कोई और बदलाव नहीं लाती है, मॉडल Y लॉन्ग रेंज अभी भी 5.6 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है.

टेस्ला आखिरकार जुलाई 2025 में भारत में बड़े धूमधाम से आई, और कंपनी मुंबई और दिल्ली स्थित दो डीलरशिप के ज़रिए काम कर रही है. हालाँकि, कार निर्माता पूरे भारत से इस एसयूवी के ऑर्डर स्वीकार कर रहा है, हालाँकि अभी प्राथमिकता वाली डिलेवरी केवल चार शहरों: मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम में ही हो रही है.

भारत में मॉडल Y की डिलेवरी सितंबर 2025 में शुरू होगी.