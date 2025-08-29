2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश

फेसलिफ्टेड मॉडल Y के परफॉर्मेंस वैरिएंट में नया एडाप्टिव सस्पेंशन, बड़ा टचस्क्रीन और बड़े पहिये व टायर हैं, यह 3.3 सेकंड में 96 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मॉडल Y परफॉर्मेंस अक्टूबर 2025 में वैश्विक बाज़ारों में आएगी
  • इसमें मॉडल 3 परफॉर्मेंस से ज़्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर और एडैप्टिव सस्पेंशन मिलेगा
  • इसमें बड़ी 16-इंच टचस्क्रीन, नए ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स सीटें मिलेंगी

टेस्ला ने आने वाले महीनों में वैश्विक बाज़ारों में बिक्री शुरू होने से पहले नई मॉडल Y परफॉर्मेंस को पेश किया है. मॉडल Y परफॉर्मेंस में मानक मॉडल Y की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं, जिनमें पावरट्रेन में अपग्रेड, अंडरबॉडी में बदलाव, कैबिन में अपडेट और तकनीक में भी सुधार शामिल हैं.

Tesla Model Y Performance 1

बाहरी तौर पर, मॉडल Y परफॉर्मेंस अपने बड़े 21-इंच अरैक्निड 2.0 फोर्ज्ड व्हील्स, स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर, कार्बनफाइबर रियर स्पॉइलर और रेड ब्रेक कैलिपर्स से पहचानी जा सकती है. हालाँकि, इसके अंदर के बदलाव कहीं ज़्यादा बड़ा है.

 

यह भी पढ़ें: टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम

 

शुरुआत के लिए, ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल Y परफॉर्मेंस में मॉडल 3 परफॉर्मेंस से 'परफॉर्मेंस 4DU' इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलती हैं. ताकत अब 460 बीएचपी है - मॉडल Y ऑल व्हील ड्राइव में लगभग 395 बीएचपी से अधिक, जबकि दावा किया गया 0-96 किमी प्रति घंटा का समय 4.6 सेकंड से घटकर केवल 3.3 सेकंड हो गया है. सस्पेंशन को भी मानक मॉडल Y के फ़्रीक्वेंसी-सिलेक्टिव डंपिंग के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसे मॉडल 3 परफॉर्मेंस पर देखे गए अधिक एडवांस एडेप्टिव डंपिंग सेट-अप द्वारा बदल दिया गया है. टेस्ला का दावा है कि बैटरी पैक में भी बदलाव हैं, जिसमें 580 किमी तक की रेंज देने के लिए नई उच्च-डेंसिटी वाली सेल्स शामिल हैं - मॉडल 3 ऑल व्हील ड्राइव से लगभग 6 किमी कम है. अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटा है.

Tesla Model Y Performance 2

कैबिन की बात करें तो, मॉडल Y परफॉर्मेंस में नई स्पोर्ट्स सीटें हैं जिनमें साइड बोलस्टरिंग और कुशन लगे हैं. सीटों में पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है - यहाँ तक कि अंडरथाई सपोर्ट के लिए भी, साथ ही हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन भी है. पीछे की सीटों में पावर रिक्लाइन फंक्शन और सीट हीटिंग भी स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध है. कैबिन में स्टैंडर्ड मॉडल Y के फैब्रिक ट्रिमिंग की तुलना में नए कार्बन फाइबर ट्रिमिंग भी हैं.

compositor 5

मॉडल Y परफॉर्मेंस में सेंट्रल टचस्क्रीन को भी अपग्रेड किया गया है, जो मॉडल Y AWD के 15.4-इंच यूनिट से बढ़कर परफॉर्मेंस में 16 इंच हो गया है. टेस्ला ने तकनीक में किसी भी बदलाव पर विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन बताया है कि मॉडल Y परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस के स्तर को एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडल-विशिष्ट ड्राइव मोड दिए गए हैं. फुल सेल्फ ड्राइविंग समेत बाकी सभी फीचर्स स्टैंडर्ड रेंज से ही लिए गए हैं.

 

Tesla Model Y Performance 4
 

नई टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस इस साल अक्टूबर के आसपास यूरोपीय सड़कों पर उतरेगी, और यह मॉडल टेस्ला के बर्लिन कारखाने से बनकर तैयार होगा. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या नया परफॉर्मेंस ट्रिम भारतीय बाज़ार में भी आएगा, क्योंकि देश में मॉडल Y AWD पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है.

# Tesla Model Y# Tesla Model Y Performance# Tesla Model Y Performance SUV# Tesla# Tesla SUV# Tesla Model Y SUV# Electric Cars# Cars# Latest News# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8.0
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टेस्ला मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
  • टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
    दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
  • टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
    दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश