2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश

टेस्ला ने आने वाले महीनों में वैश्विक बाज़ारों में बिक्री शुरू होने से पहले नई मॉडल Y परफॉर्मेंस को पेश किया है. मॉडल Y परफॉर्मेंस में मानक मॉडल Y की तुलना में उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं, जिनमें पावरट्रेन में अपग्रेड, अंडरबॉडी में बदलाव, कैबिन में अपडेट और तकनीक में भी सुधार शामिल हैं.

बाहरी तौर पर, मॉडल Y परफॉर्मेंस अपने बड़े 21-इंच अरैक्निड 2.0 फोर्ज्ड व्हील्स, स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर, कार्बनफाइबर रियर स्पॉइलर और रेड ब्रेक कैलिपर्स से पहचानी जा सकती है. हालाँकि, इसके अंदर के बदलाव कहीं ज़्यादा बड़ा है.

शुरुआत के लिए, ऑल-व्हील ड्राइव मॉडल Y परफॉर्मेंस में मॉडल 3 परफॉर्मेंस से 'परफॉर्मेंस 4DU' इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलती हैं. ताकत अब 460 बीएचपी है - मॉडल Y ऑल व्हील ड्राइव में लगभग 395 बीएचपी से अधिक, जबकि दावा किया गया 0-96 किमी प्रति घंटा का समय 4.6 सेकंड से घटकर केवल 3.3 सेकंड हो गया है. सस्पेंशन को भी मानक मॉडल Y के फ़्रीक्वेंसी-सिलेक्टिव डंपिंग के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसे मॉडल 3 परफॉर्मेंस पर देखे गए अधिक एडवांस एडेप्टिव डंपिंग सेट-अप द्वारा बदल दिया गया है. टेस्ला का दावा है कि बैटरी पैक में भी बदलाव हैं, जिसमें 580 किमी तक की रेंज देने के लिए नई उच्च-डेंसिटी वाली सेल्स शामिल हैं - मॉडल 3 ऑल व्हील ड्राइव से लगभग 6 किमी कम है. अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटा है.

कैबिन की बात करें तो, मॉडल Y परफॉर्मेंस में नई स्पोर्ट्स सीटें हैं जिनमें साइड बोलस्टरिंग और कुशन लगे हैं. सीटों में पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है - यहाँ तक कि अंडरथाई सपोर्ट के लिए भी, साथ ही हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन भी है. पीछे की सीटों में पावर रिक्लाइन फंक्शन और सीट हीटिंग भी स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध है. कैबिन में स्टैंडर्ड मॉडल Y के फैब्रिक ट्रिमिंग की तुलना में नए कार्बन फाइबर ट्रिमिंग भी हैं.

मॉडल Y परफॉर्मेंस में सेंट्रल टचस्क्रीन को भी अपग्रेड किया गया है, जो मॉडल Y AWD के 15.4-इंच यूनिट से बढ़कर परफॉर्मेंस में 16 इंच हो गया है. टेस्ला ने तकनीक में किसी भी बदलाव पर विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन बताया है कि मॉडल Y परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस के स्तर को एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडल-विशिष्ट ड्राइव मोड दिए गए हैं. फुल सेल्फ ड्राइविंग समेत बाकी सभी फीचर्स स्टैंडर्ड रेंज से ही लिए गए हैं.





नई टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस इस साल अक्टूबर के आसपास यूरोपीय सड़कों पर उतरेगी, और यह मॉडल टेस्ला के बर्लिन कारखाने से बनकर तैयार होगा. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या नया परफॉर्मेंस ट्रिम भारतीय बाज़ार में भी आएगा, क्योंकि देश में मॉडल Y AWD पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है.