होंडा अमेज, सिटी, एलिवेट पर अगस्त 2025 में मिल रही रु.1.22 लाख तक की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 8, 2025
हाइलाइट्स
- सिटी सेडान पर रु.77,200 तक के लाभ मिल रहे हैं
- अमेज सेडान रु.1.07 लाख तक कम में मिल सकती है
- लाभ स्टॉक की उपलब्धता और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग होंगे
होंडा कार इंडिया अपने ग्रेट इंडिया फेस्ट अभियान के तहत अपने मॉडल पोर्टफोलियो पर कई तरह की छूट दे रही है. सिटी सेडान अब ₹1.07 लाख तक कम कीमत पर, अमेज ₹77,200 तक कम कीमत पर, और एलिवेट पर ₹1.22 लाख तक की छूट मिल रही है. ये लाभ नकद छूट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के रूप में दिए जाएँगे. हालाँकि, ध्यान दें कि ये लाभ डीलरशिप और स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग होंगे.
यह भी पढ़ें: पहली होंडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2 सितंबर को होगी पेश
होंडा के पोर्टफोलियो में फिलहाल तीन गाड़ियाँ शामिल हैं - एलिवेट, सिटी और अमेज़. हालाँकि, कंपनी के पास अभी भी पिछली पीढ़ी की अमेज़ भी मौजूद है, जो वर्तमान में तीसरी पीढ़ी की अमेज़ की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है.
नई पीढ़ी की अमेज होंडा कार्स इंडिया का सबसे नया मॉडल है
कंपनी ने भारत में सबसे हालिया लॉन्च सिटी स्पोर्ट किया था, जो सिटी सेडान का एक स्पेशल एडिशन है और इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने सिटी ई:एचईवी हाइब्रिड पर भी भारी (लगभग रु1 लाख ) की छूट दी थी, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.19.89 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई थी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.19 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.9 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स