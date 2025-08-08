होंडा अमेज, सिटी, एलिवेट पर अगस्त 2025 में मिल रही रु.1.22 लाख तक की छूट

होंडा कार इंडिया अपने ग्रेट इंडिया फेस्ट अभियान के तहत अपने मॉडल पोर्टफोलियो पर कई तरह की छूट दे रही है. सिटी सेडान अब ₹1.07 लाख तक कम कीमत पर, अमेज ₹77,200 तक कम कीमत पर, और एलिवेट पर ₹1.22 लाख तक की छूट मिल रही है. ये लाभ नकद छूट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट ऑफर के रूप में दिए जाएँगे. हालाँकि, ध्यान दें कि ये लाभ डीलरशिप और स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग होंगे.

होंडा के पोर्टफोलियो में फिलहाल तीन गाड़ियाँ शामिल हैं - एलिवेट, सिटी और अमेज़. हालाँकि, कंपनी के पास अभी भी पिछली पीढ़ी की अमेज़ भी मौजूद है, जो वर्तमान में तीसरी पीढ़ी की अमेज़ की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध है.

नई पीढ़ी की अमेज होंडा कार्स इंडिया का सबसे नया मॉडल है

कंपनी ने भारत में सबसे हालिया लॉन्च सिटी स्पोर्ट किया था, जो सिटी सेडान का एक स्पेशल एडिशन है और इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने सिटी ई:एचईवी हाइब्रिड पर भी भारी (लगभग रु1 लाख ) की छूट दी थी, जिससे इसकी कीमत घटकर रु.19.89 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई थी.