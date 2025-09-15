पत्रिकायूज़्ड कार्स
होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में रु.28.99 लाख में हुई लॉन्च

फायरब्लेड एक बार फिर भारत में आ गई है, इस बार पूरी तरह से विकसित एसपी ट्रिम में.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में लॉन्च हुई
  • 214.5 बीएचपी और 113 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • सिंगल ग्रां प्री रेड पैन में उपलब्ध है

होंडा ने अपनी प्रमुख सुपरस्पोर्ट, CBR1000RR-R फायरब्लेड को भारतीय बाज़ार में फिर से पेश किया है, इस बार इसके फुल-ब्लेड टॉप-स्पेक 'SP' वेरिएंट में. रु.28.99 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) की कीमत वाली फायरब्लेड SP को होंडा रेसिंग कॉर्पोरेशन के व्यापक सहयोग से विकसित किया गया है और कुछ साल पहले बंद हो चुके इस नाम ने फिर से भारत में वापसी की है.

honda cbr1000rr r fireblade sp launched in india at rs 2899 lakh 1

फायरब्लेड एसपी में 1,000 सीसी इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है जिसमें सेमी-कैम गियर ट्रेन है, जिसे 14,000 आरपीएम पर 214.5 बीएचपी और 12,000 आरपीएम पर 113 एनएम टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है. इसमें उच्च कंप्रेशन अनुपात, संशोधित वाल्व टाइमिंग, हल्का क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, और छोटा प्राइमरी ड्राइव है. इस सेटअप में 4-2-1 एग्जॉस्ट सिस्टम है जो हल्के अक्रापोविक मफलर में प्रवाहित होता है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया

 

इलेक्ट्रॉनिक्स सूट में कई पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल के नौ लेवल, इंजन ब्रेकिंग के तीन चरण, ABS के लिए 3 लेवल, व्हीली कंट्रोल और बहुत कुछ शामिल है. सभी राइडर एड्स को 5 इंच की TFT स्क्रीन के माध्यम से प्रबंधित और प्रदर्शित किया जाता है.

honda cbr1000rr r fireblade sp launched in india at rs 2899 lakh 2

दोनों तरफ़ सस्पेंशन का काम ओहलिन्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग का काम ब्रेम्बो स्टाइलमा आर रेडियल-माउंट फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ दो 330 मिमी फ्रंट डिस्क और दो-पिस्टन ब्रेम्बो कैलिपर के साथ 220 मिमी रियर डिस्क द्वारा किया जाता है. फायरब्लेड एसपी में 17-इंच के पहिये हैं, जिन पर पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा एसपी वी3 टायर लगे हैं.

 

फायरब्लेड एसपी का व्हीलबेस 1,455 मिमी और सीट की ऊँचाई 830 मिमी है. 

इसका वज़न 201 किलोग्राम (कर्ब) है और इसका फ्यूल टैंक 16.5 लीटर का है. ग्राउंड क्लीयरेंस 115 मिमी है.

  • मीटिओर 350 अब स्लिपर क्लच से सुसज्जित है, और बदली हुई जीएसटी दरों के बाद इसकी कीमत कम कर दी गई है.
    2025 रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 रु.1.96 लाख में हुई लॉन्च
  • C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
    GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख
  होंडा भारत में 2019-2025 के बीच बनी अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों को वापस बुला रही है. बिगविंग डीलरशिप पर जनवरी 2026 से मुफ़्त पार्ट रिप्लेसमेंट शुरू होगा.
होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया
    होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया
  महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
महाराष्ट्र में जल्द ही 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
