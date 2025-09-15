होंडा CBR1000RR-R फायरब्लेड SP भारत में रु.28.99 लाख में हुई लॉन्च

होंडा ने अपनी प्रमुख सुपरस्पोर्ट, CBR1000RR-R फायरब्लेड को भारतीय बाज़ार में फिर से पेश किया है, इस बार इसके फुल-ब्लेड टॉप-स्पेक 'SP' वेरिएंट में. रु.28.99 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) की कीमत वाली फायरब्लेड SP को होंडा रेसिंग कॉर्पोरेशन के व्यापक सहयोग से विकसित किया गया है और कुछ साल पहले बंद हो चुके इस नाम ने फिर से भारत में वापसी की है.

फायरब्लेड एसपी में 1,000 सीसी इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है जिसमें सेमी-कैम गियर ट्रेन है, जिसे 14,000 आरपीएम पर 214.5 बीएचपी और 12,000 आरपीएम पर 113 एनएम टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है. इसमें उच्च कंप्रेशन अनुपात, संशोधित वाल्व टाइमिंग, हल्का क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, और छोटा प्राइमरी ड्राइव है. इस सेटअप में 4-2-1 एग्जॉस्ट सिस्टम है जो हल्के अक्रापोविक मफलर में प्रवाहित होता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स सूट में कई पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल के नौ लेवल, इंजन ब्रेकिंग के तीन चरण, ABS के लिए 3 लेवल, व्हीली कंट्रोल और बहुत कुछ शामिल है. सभी राइडर एड्स को 5 इंच की TFT स्क्रीन के माध्यम से प्रबंधित और प्रदर्शित किया जाता है.

दोनों तरफ़ सस्पेंशन का काम ओहलिन्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग का काम ब्रेम्बो स्टाइलमा आर रेडियल-माउंट फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ दो 330 मिमी फ्रंट डिस्क और दो-पिस्टन ब्रेम्बो कैलिपर के साथ 220 मिमी रियर डिस्क द्वारा किया जाता है. फायरब्लेड एसपी में 17-इंच के पहिये हैं, जिन पर पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा एसपी वी3 टायर लगे हैं.

फायरब्लेड एसपी का व्हीलबेस 1,455 मिमी और सीट की ऊँचाई 830 मिमी है.

इसका वज़न 201 किलोग्राम (कर्ब) है और इसका फ्यूल टैंक 16.5 लीटर का है. ग्राउंड क्लीयरेंस 115 मिमी है.