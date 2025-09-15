होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 2019 और 2025 के बीच निर्मित कुछ अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है. यह रिकॉल बाएं हैंडलबार स्विच में वायरिंग के साथ एक विशिष्ट समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक वैश्विक अभियान का हिस्सा है.

यह समस्या हैंडलबार के अंदर हार्नेस वायर के कारण होती है, जो सामान्य स्टीयरिंग मूवमेंट के कारण बार-बार मुड़ सकता है. समय के साथ, इससे वायर के जोड़ों में ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे संभावित रूप से इलेक्ट्रिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं. इस वजह से, मालिकों को यह महसूस हो सकता है कि हॉर्न काम नहीं कर रहा है या उन्हें हेडलाइट को लो बीम से हाई बीम पर स्विच करने में परेशानी हो रही है.

जनवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते से, भारत भर में होंडा की बिगविंग डीलरशिप्स खराब पुर्ज़ों को मुफ़्त में बदलेंगी, चाहे आपकी बाइक अभी भी वारंटी में हो या नहीं. होंडा प्रभावित मालिकों से कॉल, ईमेल या मैसेज के ज़रिए संपर्क करके उनकी बाइक की जाँच भी करवाएगी.

भारत में होंडा का अफ्रीका ट्विन के लिए यह पहला रिकॉल नहीं है. इससे पहले नवंबर 2024 में, फरवरी और अक्टूबर 2022 के बीच बनी बाइक्स को शामिल करते हुए, खास यूनिट्स को वापस बुलाया गया था, जिसमें ECU की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो फिर से वैश्विक अभियान का एक हिस्सा था.

मोटरसाइकिल अफ्रीका ट्विन में 1,048 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 100.5 बीएचपी और 112 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या होंडा के डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है.

जो लोग अफ्रीका ट्विन को भारतीय सड़कों पर वापस देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद है कि होंडा 2026 में इस मॉडल को भारत में वापस लाएगी. एडवेंचर बाइक पहले यहां बेची जाती थी, लेकिन BS6 फेज 2 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद इसे चुपचाप बाजार से हटा लिया गया था.