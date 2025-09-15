पत्रिकायूज़्ड कार्स
होंडा ने अफ्रीका ट्विन की वायरिंग में समस्या के कारण भारत में रिकॉल जारी किया

होंडा भारत में 2019-2025 के बीच बनी अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों को वापस बुला रही है. बिगविंग डीलरशिप पर जनवरी 2026 से मुफ़्त पार्ट रिप्लेसमेंट शुरू होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हैंडलबार वायरिंग में खराबी के कारण रिकॉल किया गया है
  • बिगविंग डीलरशिप पर जनवरी 2026 के अंत में मुफ़्त मरम्मत शुरू होगी
  • रिकॉल मोटरसाइकिल 2019 से 2025 के बीच बनाई गई हैं

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 2019 और 2025 के बीच निर्मित कुछ अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिलों के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है. यह रिकॉल बाएं हैंडलबार स्विच में वायरिंग के साथ एक विशिष्ट समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक वैश्विक अभियान का हिस्सा है.

Honda Africa Twin Recalled In India

यह समस्या हैंडलबार के अंदर हार्नेस वायर के कारण होती है, जो सामान्य स्टीयरिंग मूवमेंट के कारण बार-बार मुड़ सकता है. समय के साथ, इससे वायर के जोड़ों में ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे संभावित रूप से इलेक्ट्रिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं. इस वजह से, मालिकों को यह महसूस हो सकता है कि हॉर्न काम नहीं कर रहा है या उन्हें हेडलाइट को लो बीम से हाई बीम पर स्विच करने में परेशानी हो रही है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती

 

जनवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते से, भारत भर में होंडा की बिगविंग डीलरशिप्स खराब पुर्ज़ों को मुफ़्त में बदलेंगी, चाहे आपकी बाइक अभी भी वारंटी में हो या नहीं. होंडा प्रभावित मालिकों से कॉल, ईमेल या मैसेज के ज़रिए संपर्क करके उनकी बाइक की जाँच भी करवाएगी.

Honda Africa Twin Recalled In India 1

भारत में होंडा का अफ्रीका ट्विन के लिए यह पहला रिकॉल नहीं है. इससे पहले नवंबर 2024 में, फरवरी और अक्टूबर 2022 के बीच बनी बाइक्स को शामिल करते हुए, खास यूनिट्स को वापस बुलाया गया था, जिसमें ECU की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो फिर से वैश्विक अभियान का एक हिस्सा था.

 

मोटरसाइकिल अफ्रीका ट्विन में 1,048 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 100.5 बीएचपी और 112 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या होंडा के डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है.

 

जो लोग अफ्रीका ट्विन को भारतीय सड़कों पर वापस देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद है कि होंडा 2026 में इस मॉडल को भारत में वापस लाएगी. एडवेंचर बाइक पहले यहां बेची जाती थी, लेकिन BS6 फेज 2 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद इसे चुपचाप बाजार से हटा लिया गया था.

  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
  • कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
    सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री
  • पूरे अपाचे लाइनअप को एक स्पेशल एडिशन मिलता है, जबकि RTR 160 4V और RTR 200 4V को दो नए वैरिएंट मिलते हैं.
    टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश
  • 2025 यामाहा R15 रेंज की कीमतें अब R15S वैरिएंट के लिए रु.1.67 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जो R15M के लिए रु.2.01 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.
    2025 यामाहा R15 नए रंगों में के साथ हुई लॉन्च
