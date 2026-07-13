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इग्नाइट ने भारत में कार्बन फाइबर सीरीज के नए हेलमेट लॉन्च किए, कीमतें रु.14,999 से शुरू

नई हेलमेट सीरीज़ में कार्बन फ़ाइबर कम्पोज़िट शेल और केवलर रीइन्फ़ोर्समेंट है, और यह ISI और DOT स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नई कार्बन फाइबर सीरीज़ तीन वेरिएंट में लॉन्च की गई है
  • इसकी कीमत ₹14,999 से ₹19,999 के बीच है
  • नई हेलमेट सीरीज़ DOT और ISI सर्टिफाइड है

स्टील बर्ड के प्रीमियम ब्रांड, इग्नाइट ने भारत में कार्बन फाइबर हेलमेट की एक नई सीरीज़ लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.14,999 है. कंपनी ने इस नई सीरीज़ के तहत तीन मॉडल लॉन्च किए हैं - IGN-10, IGN-14 और IGN-16. पहले दो मॉडल ओपन फेस डिज़ाइन वाले हैं और इनकी कीमत रु.14,999 है, जबकि IGN-16 फुल-फेस हेलमेट है और इसकी कीमत रु.19,999 है. इस नई सीरीज़ के सभी हेलमेट ISI और DOT सर्टिफाइड हैं.

 

यह भी पढ़ें: 4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च

Ignyte Carbon Fibre Series IGN 14

लॉन्च के अवसर पर टिप्पणी करते हुए, स्टील बर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के निदेशक कशिश कपूर ने कहा, “IGNYTE कार्बन फाइबर सीरीज़ प्रीमियम हेलमेट बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो विश्व स्तरीय सुरक्षा, एडवांस मटेरियल और असाधारण शिल्प कौशल का संयोजन है. प्रत्येक हेलमेट को नवाचार, हल्के प्रदर्शन और सवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कंपनी के भीतर ही डिज़ाइन और निर्मित किया गया है.”

 

Ignyte Carbon Fibre Series IGN 16

इग्नाइट का कहना है कि नई कार्बन फाइबर सीरीज़ में केव्लर से मज़बूत किया गया एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर है। कंपनी का दावा है कि EPP लाइनर हल्की टक्कर लगने पर अपना आकार वापस पा सकता है. इसमें एंटी-फॉग और एंटी-स्क्रैच वाइज़र, एंटी-माइक्रोबियल कैबिन लाइनर और मल्टी-कलर एक्सपोज़्ड कार्बन फाइबर टेक्सचर जैसी अतिरिक्त खूबियां भी हैं. इसके अलावा, IGN-14 और IGN-16 के साथ एक अतिरिक्त स्मोक्ड वाइज़र भी मिलता है, जबकि IGN-16 में कस्टमाइज़्ड फिटिंग वाला हेड फोम भी दिया गया है.

 

कार्बन फाइबर सीरीज़ के सभी हेलमेट 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं.

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