जावा 730 ट्विन को किया गया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- 730 ट्विन को एक अनूठा डिज़ाइन मिला है'
- इसमें 730 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है
- भारत में लॉन्च होने की संभावना कम है
जावा मोटो ने वैश्विक बाज़ारों के लिए नई 730 ट्विन को पेश किया है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मॉडल भारत में वर्तमान में बिकने वाली जावा मोटरसाइकिलों से संबंधित नहीं है. भारतीय बाज़ार में, जावा और येज़्दी ब्रांडों का संचालन क्लासिक लीजेंड्स द्वारा किया जाता है, जिसके पास महिंद्रा समूह के अंतर्गत इन उत्पादों के स्थानीय निर्माण और बिक्री के अधिकार हैं. दूसरी ओर, 730 ट्विन को मूल चेक ब्रांड द्वारा विकसित किया गया है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना जारी रखता है.
जावा 730 ट्विन का डिज़ाइन आधुनिक और रेट्रो एलिमेंट्स का अनूठा मिश्रण है, हालांकि इसे किसी एक श्रेणी में रखना आसान नहीं है. इसमें एक कॉम्पैक्ट प्रोफाइल, आकर्षक फ्यूल टैंक, खुला फ्रेम और छोटा टेल सेक्शन है। सामने की तरफ, गोल एलईडी हेडलाइट और सरल बॉडीवर्क इसे मिनिमल लुक देते हैं.
वर्तमान में, जावा की वैश्विक वेबसाइट पर इसके 750 प्लेटफॉर्म के तहत तीन मॉडल सूचीबद्ध हैं. नया 730 ट्विन उसी 730 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस है जो 8,200 आरपीएम पर 74 बीएचपी की ताकत पैदा करता है. जावा मोटो का कहना है कि इस इंजन को स्विस इंजीनियरिंग फर्म सूटर रेसिंग टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है.
सस्पेंशन का काम पूरी तरह से एडजस्टेबल KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक द्वारा किया जाता है. ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट में ट्विन ब्रेम्बो कैलिपर्स शामिल हैं, जबकि बाइक दोनों तरफ 17 इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है. अन्य फीचर्स में फुल एलईडी लाइटिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फंक्शन जैसे कि कॉल और मैसेज अलर्ट शामिल हैं, जो TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के माध्यम से नेविगेशन की सुविधा भी देते हैं.
जावा 730 ट्विन के इस साल के अंत में चेक गणराज्य में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. हालांकि, चूंकि इस मोटरसाइकिल को यूरोप में जावा मोटो द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है, इसलिए इसका भारत में बिकने वाली जावा रेंज से कोई संबंध नहीं है. नतीजतन, भारतीय बाजार में इसके लॉन्च की संभावना कम ही है.
